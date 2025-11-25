I global airport innovators convergono a Busan per Airports Innovate 2025

ACI World informa: “In un contesto di accelerazione della trasformazione aeroportuale, nonché di crescenti pressioni sulla capacità e sfide in materia di security, i leader globali dell’innovazione aeroportuale si riuniscono a Busan per Airports Innovate 2025, la principale conferenza globale per tecnologie aeroportuali all’avanguardia e strategie operative lungimiranti.

Ospitato da Korea Airports Corporation e organizzato congiuntamente da ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE e ACI World, l’evento riunisce centinaia di innovatori aeroportuali, start-up, pensatori visionari, ricercatori e menti tecnologiche di punta per catturare le straordinarie innovazioni che stanno ridefinendo il futuro dei viaggi aerei”.

“Con oltre 50 relatori esperti in rappresentanza di alcuni degli hub più importanti del mondo – tra cui l’host dell’evento, Korea Airports Corporation, nonché Heathrow Airport, GMR Airports, Narita International Airport, Abu Dhabi Airports, Munich Airport, Queen Alia International Airport, Aena, Incheon International Airport – e alcuni dei best aviation service providers al mondo, il programma di quest’anno offre una visione panoramica di come gli aeroporti stanno ridisegnando il viaggio dei passeggeri, modernizzando le infrastrutture e adottando strumenti digitali per migliorare operazioni e resilienza.

Gli argomenti chiave all’ordine del giorno includono: Smart security and next-generation screening; Accessible and inclusive passenger experience; AI-powered operations and digital twins; Innovations in baggage processing and tracking; Cyber resilience; Fostering innovation culture; Drone-enabled delivery models; Airport intelligence and cross-sector data exchange.

Quest’anno, gli organizzatori hanno arricchito il programma con l’aggiunta di una vetrina curata dell’innovazione aeroportuale, alla quale partecipano dieci importanti ACI World Business Partners – key airport suppliers and service providers – con le loro innovative presentazioni di casi di studio.

Tra i partecipanti figurano ARC CAST, RDC Aviation, NACO, Think Gov, Nuctech, Draxon, Roboxi, Idemia, Safe365 ed Ethiack, ciascuno dei quali presenta casi di studio che dimostrano come le loro soluzioni stiano già rimodellando le operazioni aeroportuali, da AI-powered robotics a intelligent screening systems and advanced data-driven decision tools”, prosegue ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha dichiarato: “Airports Innovate è il luogo in cui si sta scrivendo il futuro del nostro settore. È il palcoscenico globale in cui leader aeroportuali, innovatori, regolatori, accademici e investitori si riuniscono non solo per discutere il cambiamento, ma per guidarlo. Qui a Busan stiamo spingendo i confini di ciò che gli aeroporti possono essere: portando avanti innovazioni coraggiose, politiche più intelligenti, una passenger experience reinventata e il potere di trasformazione della tecnologia e dell’AI, da smart security and digital twins a nuovi modelli per airport intelligence and collaboration. Insieme, stiamo definendo l’agenda per il prossimo grande passo dell’aviazione”.

Jeong-ki LEE, Acting CEO & President of Korea Airports Corporation, ha dichiarato: “Questo evento offre un luogo in cui tutti i leader mondiali dell’aviazione possono sperimentare in prima persona le future innovazioni aeroportuali. KAC rimane impegnata a promuovere l’innovazione aeroportuale globale e ad approfondire le partnership internazionali con particolare attenzione a digital twin, integrated control systems and smart censor solutions”.

(Ufficio Stampa ACI World)