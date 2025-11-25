ITA Airways aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne insieme alla Fondazione Atena Onlus

ITA Airways, insieme alla Fondazione Atena Onlus, rinnova anche quest’anno il proprio impegno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 e celebrata il 25 novembre di ogni anno.
“La Compagnia conferma il proprio sostegno alla Campagna “LA VIOLENZA MAI”, promossa dalla Fondazione Atena Onlus con il supporto del Ministero della Giustizia per accrescere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla cultura della prevenzione e della salute della donna e promuovere una società libera da ogni forma di violenza di genere.
Tra le iniziative simboliche spicca l’illuminazione in rosso della sede ITA Airways di Roma Fiumicino, visibile per tutta la giornata nell’area aeroportuale: un gesto forte e riconoscibile, che richiama l’attenzione sull’urgenza del contrasto alla violenza contro le donne.
Nelle lounge ITA Airways verrà inoltre trasmesso un video informativo realizzato dalla Fondazione Atena Onlus, con l’intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, disponibile anche sul sito web della Fondazione.
L’impegno della Compagnia in questa giornata di grande rilevanza sociale sarà raccontato ai passeggeri anche attraverso un annuncio di bordo dedicato”, afferma ITA Airways.
“ITA Airways conferma così la propria attenzione ai temi della sostenibilità sociale e rinnova l’impegno a promuovere il rispetto, la consapevolezza e la prevenzione, affinché il messaggio raggiunga un pubblico sempre più ampio e contribuisca a un cambiamento culturale duraturo”, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)