Tecnam consegna due nuovi P2012 Travellers a SaiAir GmbH

Tecnam annuncia la consegna di due aerei Tecnam P2012 Traveller a SaiAir GmbH, un operatore aereo tedesco emergente che offre flexible and customer-focused air transport solutions.

“La consegna ufficiale ha avuto luogo presso la sede di Tecnam a Capua, dove il team di SaiAir ha ricevuto personalmente il nuovo aereo prima di iniziare le operazioni da Lahr e Norimberga.

L’aggiunta del Tecnam P2012 Traveller rafforza il posizionamento strategico di SaiAir nel mercato charter europeo offrendo aerei moderni, efficienti e altamente versatili in grado di offrire comfort e affidabilità eccezionali”, afferma Tecnam.

“In SaiAir GmbH, crediamo che l’aviazione significhi connettere persone e possibilità. L’aggiunta del Tecnam P2012 segna un’altra pietra miliare nel nostro percorso per offrire un trasporto aereo affidabile, personale e lungimirante in tutta Europa”, ha affermato Florian Fibich, Head of Flight Operation, SaiAir GmbH.

SaiAir ha sottolineato i vantaggi operativi del P2012, affermando: “Introducendo il Tecnam P2012 nelle nostre operazioni, espandiamo significativamente la nostra gamma di servizi, offrendo ai nostri clienti una soluzione charter moderna, efficiente e versatile che combina un comfort eccezionale con un eccellente rapporto costo-efficacia”.

In rappresentanza di Tecnam durante la consegna, Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha sottolineato l’importanza della partnership: “Siamo lieti di dare il benvenuto a SaiAir GmbH nella famiglia Tecnam P2012. Il loro impegno per la qualità, la sicurezza e le operazioni incentrate sul cliente riflette gli stessi valori per cui Traveller è stato progettato. Siamo orgogliosi di supportare la loro crescita e non vediamo l’ora di vedere il P2012 contribuire al loro successo in tutta Europa”.

“SaiAir collabora inoltre con Franconia Air Service (ATO/FTO) per rafforzare gli standard di formazione e l’eccellenza operativa mentre la compagnia espande la propria flotta e i propri servizi”, conclude Tecnam.

