Bell si assicura sei nuovi Corporate Aircraft Orders in Europa

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante European Rotors 2025 di essersi recentemente assicurata sei ordini di aeromobili per un mix di Bell 505, Bell 407GXi e Bell 429 nel segmento corporate, portando le sue vendite corporate da inizio anno in Europa a diciassette aeromobili.

“Gli ordini sono stati effettuati da clienti in Svizzera, Regno Unito e Polonia, sottolineando la crescente domanda di soluzioni Bell nel mercato europeo”, afferma Bell Textron.

“Bell è entusiasta di celebrare l’ennesimo successo nel corporate and VIP segment durante European Rotors di quest’anno”, ha affermato Robin Wendling, managing director of Europe, Bell. “Abbiamo notato una domanda costante per i nostri modelli in Europa, in particolare per i Bell 505, Bell 407 e Bell 429. Queste soluzioni offrono ai nostri clienti la versatilità di missione necessaria per i diversi paesaggi della regione”.

“I Bell 505, Bell 407 e Bell 429 sono progettati per soddisfare le diverse esigenze dei corporate transport operators, offrendo affidabilità, performance e caratteristiche innovative su misura per missioni specifiche. Che si tratti di viaggiare tra job sites, di riunione in riunione o di godersi un weekend fuori porta, queste piattaforme offrono versatilità, comfort e tranquillità senza pari consentendo, ai clienti di concentrarsi su ciò che conta di più”, prosegue Bell Textron.

“Non vediamo l’ora di accogliere nella nostra world-class Bell family i clienti nuovi e quelli di ritorno che cercano una mobilità avanzata nella regione”, ha aggiunto Wendling.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)