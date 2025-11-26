Toshiyuki Onuma è stato eletto President of the ICAO Council

L’ICAO Council, l’organo di governo composto da 36 membri dell‘International Civil Aviation Organization, ha eletto Toshiyuki Onuma, Giappone, come presidente per un mandato di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2026.

Succede a Salvatore Sciacchitano, Italia, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi dal 2020.

“Il President of the Council è fondamentale per unire i 193 Stati membri dell’ICAO attorno alla nostra visione condivisa di un air transport per tutti entro il 2050, con zero fatalities and net-zero carbon emissions, e per promuovere la cooperazione, l’innovazione e il talento necessari per realizzare tale visione”, ha affermato il Presidente Sciacchitano congratulandosi con il Council President entrante per la sua elezione. “La costruzione del consenso è un pilastro cruciale per il successo del multilateralismo e deve essere sempre perseguita dal Presidente”.

L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, si è congratulato con il Council President ricordando che: “L’elezione di Toshiyuki Onuma a President of the ICAO Council riflette la fiducia e le elevate aspettative della comunità internazionale in un momento di trasformazione per l’air transport in tutto il mondo”.

“Toshiyuki Onuma è attualmente il rappresentante del Giappone presso l‘ICAO Council. Con oltre 20 anni di esperienza, ha plasmato la politica nazionale e internazionale dell’aviazione civile, inclusa la leadership negli sforzi di decarbonizzazione. Mr. Onuma ha ricoperto ruoli di alto livello come Senior Deputy Director-General of the Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) and Assistant Vice-Minister for International Aviation. Ha conseguito un LL.B. alla University of Tokyo e un LL.M. alla University of Pennsylvania Law School”, conclue l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)