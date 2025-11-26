L’A350 di Emirates sarà operativo a Montréal

L’A350 di Emirates farà il suo debutto in Canada il 1° febbraio 2026 e servirà la rotta Montréal-Dubai. L’A350 sostituirà l’attuale Boeing 777 che opera il servizio giornaliero e il suo impiego segna l’introduzione in Canada della più recente classe di viaggio di Emirates, la Premium Economy.

“L’A350 di Emirates presenta gli interni più recenti della compagnia aerea, tecnologie e innovazioni all’avanguardia nel settore, e il suo lancio rafforza l’impegno di Emirates nei confronti dei clienti in Canada. I clienti che volano da e per Montréal avranno ora più scelta nella pianificazione del viaggio e potranno godere di livelli di comfort eccezionali a bordo. L’A350 di Emirates offre tre classi di viaggio con 32 posti in Business Class con disposizione 1-2-1, 28 posti in Premium Economy con ampio spazio per le gambe e 238 posti in Economy Class“, afferma Emirates.

L’A350 di Emirates opererà quotidianamente da e per Montréal con i voli EK243 ed EK244 con il seguente orario (tutti gli orari sono locali):

EK243 parte da Dubai alle 02:45, con arrivo a Montréal alle 07:35.

EK244 parte da Montréal alle 10:40 e arriva a Dubai alle 08:00 (il giorno successivo).

“L’arrivo dell’A350 di Emirates in Canada e l’introduzione delle cabine Premium Economy nel Paese segnano un significativo miglioramento dei servizi offerti sulla rotta. Emirates opera anche il suo aeromobile di punta A380 sui voli giornalieri per Toronto, per offrire esperienze di volo di alto livello ai clienti che pianificano viaggi da e per i suoi due aeroporti canadesi. Grazie alla codeshare partnership con Air Canada, i clienti Emirates possono accedere a 37 destinazioni aggiuntive in Canada e negli Stati Uniti, da Montréal e Toronto“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)