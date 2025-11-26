Qatar Airways introduce ‘Qatar Airways United’

Qatar Airways ha lanciato “Qatar Airways United”, un’iniziativa di sviluppo sociale creata in collaborazione con la leggenda del calcio di fama internazionale Rio Ferdinand. Il progetto globale mette in contatto Ferdinand con i Qatar Airways world-class sports partners per offrire opportunità di sviluppo comunitario incentrate sull’ispirare fiducia e ambizione nei giovani.

“L’iniziativa è stata lanciata in collaborazione con l’Inter durante il Derby di Milano allo Stadio San Siro il 23 novembre 2025, dove Ferdinand è stato accolto dall’Inter e da un’organizzazione locale di responsabilità sociale, Real Eyes Sport. Grazie a questa collaborazione, Qatar Airways ha offerto ai bambini con disabilità visive l’opportunità di vivere in prima persona il Derby di Milano.

Alla visita ha partecipato anche il Vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, impegnato nello sviluppo di risorse per i giovani svantaggiati e nel loro supporto attraverso il mentoring e la partecipazione a momenti sportivi indimenticabili. Durante la partita, i bambini hanno potuto vivere l’azione direttamente dal campo e hanno avuto l’opportunità di incontrare i giocatori dell’Inter nello storico stadio”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Lo sport ha la capacità unica di aprire le porte ai giovani di ogni estrazione sociale. Siamo orgogliosi di sostenere programmi come questo, che sfruttano il potere dello sport per creare connessioni, unità e un impatto concreto. Crediamo che ogni giovane, indipendentemente dalla sua provenienza, abbia la possibilità di creare e raggiungere la grandezza. Questo programma fornisce alla prossima generazione le competenze e gli strumenti per consentire loro di perseguire l’eccellenza nei percorsi scelti e siamo lieti di farne parte”.

Rio Ferdinand ha dichiarato: “Lo sport mi ha dato un passaporto per viaggiare per il mondo, scoprire nuove culture e visitare paesi che altrimenti non avrei mai potuto visitare. Ha plasmato la mia identità. Attraverso Qatar Airways United, voglio aiutare i giovani a costruire la stessa fiducia e ambizione, mostrando loro che lo sport può aprire porte, ampliare gli orizzonti e creare opportunità che durano una vita”.

“Nel prossimo Qatar Airways United programme, Ferdinand sarà affiancato da un gruppo di bambini supportati da Education Above All, che prenderanno parte a un’esperienza speciale al Formula 1® Qatar Airways Grand Prix dal 28 al 30 novembre 2025. Venerdì, il gruppo avrà accesso esclusivo al dietro le quinte del primo giorno del weekend di gara, mentre domenica, nell’ultima giornata di gara, assisterà alla gara dalla tribuna.

L’iniziativa prevede di sfruttare ulteriormente il portfolio sportivo della compagnia aerea per avvicinare Rio ai giovani con risorse limitate in occasione dei prossimi eventi: la partita del campionato francese Paris Saint Germain – Marsiglia a Parigi nel febbraio 2026; la finale della UEFA Champions League a Budapest nel maggio 2026; la FIFA World Cup 26™ Final in New York nel luglio 2026.

Il portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways include FIFA, UEFA Champions League and National Team Competitions, Formula 1®, Paris-Saint Germain, FC Internazionale Milano, AFC, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, French Rugby Team – Section Paloise, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)