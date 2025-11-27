Boeing realizzerà 96 elicotteri AH-64E Apache per la Polonia

Boeing produrrà AH-64E Apache attack helicopters per clienti internazionali, inclusi 96 elicotteri per le Polish Armed Forces, sotto un Foreign Military Sales contract assegnato dall’U.S. Army del valore di quasi 4,7 miliardi di dollari.

“L’ordine della Polonia rappresenta il più grande numero di velivoli Apache ordinati al di fuori degli Stati Uniti nella storia del programma.

Con consegne previste per il 2028, il Polish Ministry of National Defence (MND) sta già addestrando piloti e manutentori sull’elicottero. L’MND attualmente ha in leasing otto velivoli dall’esercito statunitense”, afferma Boeing.

“Questo importante accordo ci consente di iniziare a costruire una delle flotte di Apache più grandi che il mondo abbia mai visto”, ha dichiarato Christina Upah, vice president of Boeing’s Attack Helicopter Programs. “Lavorando a stretto contatto con le Polish Armed Forces, ci concentriamo su un’esecuzione disciplinata per contribuire a migliorare le capacità di difesa della Polonia e a soddisfare la forte domanda dell’elicottero d’attacco più avanzato”.

“Grazie a un offset agreement annunciato lo scorso anno tra Boeing e il Polish MND, l’industria locale svolgerà un ruolo chiave nella manutenzione e nel supporto della flotta Apache. Boeing istituirà inoltre training programs e contribuirà allo sviluppo di un composite laboratory.

Boeing ha recentemente celebrato il 50° anniversario del primo volo dell’Apache presso il suo stabilimento di produzione di Mesa. L’attuale E-model Apache si è evoluto fino a diventare la configurazione più collaudata e avanzata, con connettività e interoperabilità senza pari. Negli ultimi mesi Boeing ha consegnato nuovi Apache a clienti in tutto il mondo, tra cui Australian Army, Indian Army e Royal Moroccan Air Force. La Polonia è il 19° operatore globale.

Attualmente sono oltre 1.300 gli Apache operativi in tutto il mondo, con sustainment and training support fornito da Boeing Global Services“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)