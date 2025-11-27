‘LXmas dalla Nonna’: SWISS celebra il Natale con fascino svizzero e stile italiano

SWISS si prepara all’Avvento con una nuova campagna social. ‘LXmas dalla Nonna’ mette in risalto due nonne, una svizzera e una italiana, e mostra quanto abbiano in comune. La compagnia aerea ha anche incanalato queste affinità in un concorso che riunirà famiglie svizzere e straniere durante le prossime festività.

“Swiss International Air Lines (SWISS) festeggia l’Avvento quest’anno con una nuova social media campaign. ‘LXmas dalla Nonna’, lanciata oggi, mette in risalto le affinità culturali che uniscono la Svizzera e la vicina Italia, con particolare attenzione alle tradizioni natalizie.

Il fulcro della campagna è un concorso ideato per unire le famiglie svizzere e straniere. Chiunque voglia partecipare può farlo tramite i canali social di SWISS. I fortunati vincitori potranno invitare i propri familiari in Svizzera per trascorrere insieme le festività natalizie.

SWISS celebra il lancio di “LXmas dalla Nonna”, in collaborazione con Switzerland Tourism, presso il famoso grande magazzino La Rinascente di Roma. Le vetrine e le luci decorate a tema natalizio conferiscono all’edificio un’atmosfera festosa, che rende “LXmas dalla Nonna” vivida e visibile.

La social media campaign di accompagnamento sarà attiva per tutto dicembre sui canali digitali di SWISS. Un momento clou è previsto per il 17 dicembre, quando i vincitori del concorso “LXmas” e gli altri invitati potranno vivere una special SWISS Christmas Night”, afferma SWISS.

“SWISS creerà un’atmosfera festosa anche a bordo dei suoi aerei. Sul volo Zurigo-Napoli del 5 dicembre, St. Nicholas, una Swiss grossmutter (nonna) e una nonna italiana garantiranno momenti natalizi sopra le nuvole. Inoltre, gli “SWISS AirDeer” torneranno a volare nei cieli: gli Airbus A330 HB-JHC e Airbus A320neo HB-JDH sfoggiano nasi rossi per portare la magia del Natale in tutto il mondo”, prosegue SWISS.

“Con la nostra nuova campagna mostriamo come il viaggio crei legami tra culture e generazioni”, spiega Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “Quando due nonne di due paesi diversi incarnano lo stesso senso di accoglienza e calore, ci ricordano perché voliamo: perché è quando ci vediamo faccia a faccia che creiamo un legame autentico”.

“Ulteriori informazioni sul LXmas di quest’anno sono disponibili su swiss.com e su Instagram“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)