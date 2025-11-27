Emirates servirà Baghdad con all Airbus A350 flights dal 1° gennaio 2026

Emirates utilizzerà il suo Airbus A350 su tutti e sette i voli settimanali per Baghdad a partire dal 1° gennaio 2026.
“L’A350 sostituirà gli attuali EK 943/944 flights operati con Boeing 777 quattro volte a settimana, offrendo ai clienti le sue cabine più moderne per un’esperienza di viaggio più uniforme su ogni volo.
L’introduzione dell’A350 sull’intero programma settimanale da/per Baghdad rientra nell’impegno di Emirates nel mantenere la promessa “Fly Better”. Configurato in tre classi, l’A350 di Emirates offre 32 sedili reclinabili in Business Class con disposizione 1-2-1, 21 sedili in Premium Economy con configurazione 2-3-2 e 259 spaziosi sedili in Economy Class con disposizione 3-3-3.
I passeggeri possono godere di un’esperienza cinematografica di alto livello grazie al pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, ice, corridoi più ampi, cabine più silenziose e un’illuminazione avanzata progettata per ridurre il jet lag”, afferma Emirates.
“L’esclusivo impiego dell’A350 a Baghdad sottolinea l’impegno di lunga data di Emirates nei confronti dell’Iraq e della regione in generale. L’Airbus A350 è stato impiegato per la prima volta a Baghdad nell’agosto di quest’anno sui voli EK941/942″, conclude Emirates.
(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)