Etihad Airways si classifica come una delle migliori compagnie aeree al mondo nell’AirHelp Score 2025

Etihad informa: “Etihad Airways si è classificata tra le migliori compagnie aeree a livello mondiale nel prestigioso AirHelp Score 2025, ottenendo un eccezionale punteggio complessivo di 8,07 su 10 e guadagnando ben nove posizioni rispetto all’anno precedente.

Riconosciuto come uno degli airline rankings più completi e affidabili al mondo, l’AirHelp Score valuta le compagnie aeree in modo equo su tre pilastri chiave: puntualità, opinione dei clienti ed elaborazione dei reclami. I risultati del 2025 si basano sui dati di volo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 e su sondaggi condotti su oltre 11.500 passeggeri in oltre 60 paesi”.

“Etihad ha ottenuto questo straordinario risultato in un periodo di crescita rapida e sostenuta, espandendo la sua moderna flotta a 120 aeromobili, ampliando la sua rete verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo e trasportando il 19% di passeggeri in più rispetto all’anno precedente, il tutto continuando ad alzare l’asticella in termini di puntualità e soddisfazione dei passeggeri”, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Diventare una delle top two airlines in the world è un risultato straordinario e una chiara conferma di tutto ciò che stiamo costruendo in Etihad. Pur continuando a espandere rapidamente la nostra rete, la nostra flotta e il numero di passeggeri, siamo rimasti concentrati su ciò che conta davvero: far arrivare i nostri ospiti in orario, offrire un’ospitalità attenta e genuina in ogni momento e supportarli quando cambiano i piani. Questa classifica è un riconoscimento orgoglioso per ogni singolo membro del nostro team che mantiene questa promessa, volo dopo volo”.

Tomasz Pawliszyn, Chief Executive Officer of AirHelp, ha aggiunto: “L’ascesa di Etihad Airways al secondo posto a livello mondiale, con un punteggio complessivo di 8,07, è impressionante. La scalata di nove posizioni in un solo anno riflette il forte impegno della compagnia aerea nei confronti dell’esperienza dei passeggeri, in particolare per quanto riguarda la puntualità e la soddisfazione del cliente. Mentre il panorama dell’aviazione continua a evolversi, l’AirHelp Score 2025 mostra quali compagnie aeree stanno tenendo il passo con le aspettative dei passeggeri moderni. I viaggiatori di oggi si aspettano onestà, responsabilità e affidabilità. Siamo lieti di vedere Etihad dare un esempio così forte al settore quest’anno”.

“La valutazione delle opinioni dei clienti dell’AirHelp Score include personale di cabina, comfort, pulizia, cibo e intrattenimento, mentre il suo esclusivo punteggio di elaborazione dei reclami misura l’equità e l’efficienza con cui le compagnie aeree gestiscono i risarcimenti dei passeggeri in caso di disagi ai voli”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)