Ryanair lancia la Winter 2025 per Bologna

Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo invernale 2025 per Bologna che quest’anno prevede 6 milioni di passeggeri all’anno, 44 rotte, tra cui una rotta ripristinata per Amman, e 11 aeromobili basati (un investimento di oltre 1 miliardo di dollari).

Ryanair ha inoltre aggiunto ulteriori voli su più di 20 rotte esistenti e molto popolari, tra cui Barcellona, Budapest, Dublino, Cracovia e Tirana, offrendo ai clienti di Bologna e della regione Emilia-Romagna ancora più opzioni, consolidando ulteriormente l’aeroporto come porta d’ingresso strategica per i viaggi di piacere e d’affari nel Nord Italia”.

“L’operativo Ryanair per l’inverno 2025 a Bologna prevede 44 rotte in totale; 1 rotta ripristinata per Amman; aumento delle frequenze su oltre 20 rotte esistenti, tra cui Barcellona, Budapest, Dublino, Cracovia e Tirana; 11 aerei basati – oltre 1 miliardo di dollari di investimento; 6 milioni di passeggeri all’anno; supporto ad oltre 4.800 posti di lavoro locali.

Ryanair vola da e per Bologna da 17 anni, dove ha trasportato ad oggi oltre 55 milioni di passeggeri, e resta impegnata a investire e a far crescere il traffico nella regione Emilia-Romagna e in Italia.

Per celebrare l’operativo invernale 2025 e la rotta ripristinata da Bologna ad Amman, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale di 3 giorni con tariffe a partire da €34,99, valide per viaggi fino alla fine di giugno, disponibili da oggi in prenotazione esclusivamente su ryanair.com“.

Il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2025 per Bologna, che prevede 44 rotte, inclusa un’entusiasmante rotta ripristinata per Amman, e oltre 520 voli settimanali, offrendo oltre 2,2 milioni di posti a tariffe basse questo inverno (+10% rispetto all’Inverno 2024). Questo programma riflette l’impegno costante di Ryanair verso la regione Emilia-Romagna, stimolando il turismo in entrata, migliorando la connettività e offrendo ai clienti di Bologna e della regione ancora più scelta ai prezzi più bassi d’Europa.

Voliamo da e per Bologna da 17 anni, trasportando ad oggi oltre 55 milioni di passeggeri, e abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari con 11 aeromobili basati a Bologna, supportando più di 4.800 posti di lavoro locali. Ryanair è pronta a investire ancora di più: se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, risponderemmo immediatamente con 40 nuovi aeromobili, 250 rotte aggiuntive, 20 milioni di passeggeri in più e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair – supportando fino a 15.000 posti di lavoro in tutta Italia”.

Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna, ha detto: “Prosegue positivamente la collaborazione tra Aeroporto di Bologna e Ryanair. Avviata nel 2008, la partnership con il vettore di Dublino ha contribuito alla crescita della nostra città e del nostro territorio come mete turistiche note ed apprezzate a livello internazionale. Inoltre, l’offerta di voli Ryanair ha favorito il traffico outgoing di persone ed imprese della nostra Regione, grazie ad una rete di collegamenti molto ampia e diversificata. Oggi Ryanair è la prima compagnia aerea dell’Aeroporto di Bologna, con circa il 55% dei passeggeri complessivi dello scalo. Più in generale, va ricordato che il contributo complessivo dell’Aeroporto di Bologna alla comunità e all’economia si traduce in benefici in termini di occupazione, valore aggiunto e PIL, producendo un impatto diretto, indiretto e indotto di oltre 1 miliardo di euro di PIL ed oltre 20 mila posti di lavoro sul territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)