Lufthansa Group collabora con Klarna e Adyen per offrire opzioni di pagamento flessibili ai viaggiatori

Lufthansa Group informa: “Lufthansa Group ha annunciato oggi una nuova partnership con Klarna, global digital bank and flexible payments provider, e Adyen, global financial technology platform of choice for leading businesses.

A partire da metà novembre, i clienti di Lufthansa Group avranno accesso alle soluzioni di pagamento flessibili di Klarna, basate sulla Adyen global payments infrastructure, al momento della prenotazione di esperienze di viaggio. La nuova funzionalità è disponibile per tutti i clienti di Lufthansa Group provenienti da Germania, Austria, Belgio e Svizzera, nonché da altri mercati importanti”.

“Ciò significa che, oltre all’opzione comunemente utilizzata “Pay in Full” per un pagamento una tantum senza interruzioni, i viaggiatori possono ora scegliere anche:

– “Pay Later” – Prenota i voli immediatamente e paga dopo un periodo di tempo stabilito.

– “Financing” – Distribuisci il costo delle prenotazioni di valore più elevato su un periodo di tempo più lungo.

La collaborazione sottolinea l’impegno costante di Lufthansa Group per l’innovazione incentrata sul cliente, la missione di Klarna di offrire modalità di pagamento più intelligenti e il ruolo di Adyen come partner di pagamento affidabile che consente un commercio globale senza interruzioni. Insieme, le tre aziende stanno reinventando l’esperienza di prenotazione dei viaggi per offrire ai passeggeri maggiore trasparenza, praticità e controllo”, prosegue Lufthansa Group.

“In Lufthansa Group, mettiamo le esigenze e un’esperienza di prenotazione comoda per i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo”, afferma Oliver Schmitt, Managing Director Lufthansa Group Digital Hangar. “Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, ora possiamo offrire ai clienti maggiore scelta e flessibilità nelle modalità di pagamento dei loro viaggi”.

“I viaggi sono uno degli investimenti più significativi che le persone fanno”, afferma David Sykes, Chief Commercial Officer, Klarna. “Insieme a Lufthansa Group e Adyen, stiamo semplificando la prenotazione dei viaggiatori in tutta sicurezza, offrendo loro modalità di pagamento più flessibili e trasparenti”.

“Siamo orgogliosi di supportare Lufthansa Group con la nostra tecnologia e la nostra rete di pagamenti globale”, ha dichiarato Alexa von Bismarck, President EMEA at Adyen. “Combinando l’infrastruttura affidabile di Adyen con le innovative soluzioni di pagamento di Klarna, i clienti di Lufthansa Group beneficeranno di un’esperienza di pagamento fluida e flessibile”.

“Il lancio inizierà a metà novembre negli home markets di Lufthansa Group e in una selezione di altri mercati importanti, con l’intenzione di estenderlo a tutte le Lufthansa Group Network Airlines, ovvero Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines, entro la fine del secondo trimestre 2026″, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)