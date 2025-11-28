News Brevi – 28.11.2025

FORUM SPACE&BLUE: L’AERONAUTICA MILITARE ALLA CONFERENZA SUI DOMINI SPAZIALE E SUBACQUEO – Si è svolta il 19 novembre a Roma, presso Palazzo Piacentini – sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – la terza edizione del Forum Space&Blue, evento dedicato all’integrazione tra le filiere dello Spazio e del Mare. Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti del Governo, delle Forze Armate, del mondo accademico e dell’industria, tra cui il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ed il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tra i relatori si sono alternati rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare, dei cluster industriali e del sistema camerale. Per l’Aeronautica Militare è intervenuto Il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Squadra Aerea e della 1ª Regione Aerea che a margine dell’evento ha evidenziato come “l’interconnessione tra spazio e mare e la costruzione di una filiera italiana capace di garantire la sovranità tecnologica nazionale rappresentano una sfida decisiva che non riguarda solo la Difesa, ma l’intero Sistema Paese”. Ha inoltre aggiunto: “Oggi i domini spaziale, aereo e marittimo sono sempre più integrati in un contesto pienamente multidominio e, in questo scenario, la sfida da perseguire e vincere è quella di un’innovazione tecnologica pensata ab initio in stretta integrazione con il mondo civile. La Difesa, ed in particolare l’Aeronautica Militare per gli aspetti di competenza, è molto attenta a questo aspetto ed è per questo che guarda all’industria, agli atenei di riferimento e alle piccole e medie imprese, affinché questo sistema di interconnessioni possa generare effetti positivi e benefici per il Sistema Paese”. Così il Colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare, intervenuto al Forum in collegamento da Houston: “Spazio e oceani, pur essendo regolati da leggi fisiche e tecnologie diverse, condividono molte analogie, specialmente come domini operativi sempre più ‘contested, congested e competitive’, dove Space e Blue Economy si incontrano”. Villadei ha ricordato che “lo sviluppo e la sicurezza di questi ambienti dipenderanno dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca scientifica” e ha richiamato l’esperienza della missione Ax-3, durante la quale “l’Aeronautica ha collaborato a un esperimento ASI insieme a Marina Militare e Università di Firenze per confrontare gli effetti sugli organismi dei sommergibilisti con quelli degli astronauti”. Ha quindi concluso sottolineando che “l’Italia, naturalmente vocata all’esplorazione, dovrà continuare a esplorare entrambi questi ambienti nei prossimi decenni con un ruolo protagonista” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE: CONCLUSO IL 1° SEMINARIO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE – Si è concluso il 25 novembre 2025, il 1° Seminario sull’Innovazione Digitale presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, che ha riunito per due giornate l’alta dirigenza della Forza Armata volta ad affrontare un percorso di approfondimento orientato a potenziare le conoscenze nell’ambito dell’innovazione digitale, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti e alle strategie data-centriche, elementi oggi indispensabili per sostenere l’evoluzione della formazione e potenziare l’efficienza operativa dell’Arma Azzurra. La prima edizione del Seminario nasce dall’esigenza di fornire gli strumenti più avanzati per promuovere una cultura dell’innovazione condivisa, aperta e dinamica, in linea con i principi cardini della NATO, affinché la trasformazione tecnologica possa essere efficace, sostenibile e tempestiva. Organizzato dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale, l’evento è stato reso possibile grazie alla partecipazione di esperti di numerose importanti aziende del settore. Le tematiche affrontate dagli esperti hanno spaziato dal Quantum Computing, utile per problemi estremamente complessi che richiedono di esplorare innumerevoli combinazioni contemporaneamente, all’High Performance Computing, in grado di elaborare grandi quantità di informazioni molto velocemente, grazie al parallelismo massivo, per potenziare la gestione e la protezione dei dati con il supporto dell’intelligenza artificiale. Considerando il dato un asset strategico, sono stati approfonditi i concetti di Data Governance e Data Management, indispensabili per assicurare qualità e la sicurezza delle informazioni in un ecosistema sempre più interconnesso. Il Seminario ha posto l’accento sulla necessità di innovare i percorsi didattici in ottica di “Life Long Learning”, come la formazione digitale integrata così da garantire una preparazione mirata, continua e capace di anticipare i cambiamenti. L’evento segna l’inizio di un percorso strutturato e lungimirante che mira a consolidare un ecosistema formativo moderno, integrato e resiliente, capace di rispondere in maniera efficace alle sfide presenti e future. L’Istituto di scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole 3^ Regione Aerea, è sede di numerose attività didattiche che vedono protagonisti, anche gli ufficiali della Forza Armata che, nel corso della loro carriera si recano presso l’Istituto per diversi momenti formativi atti a fornire e potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: I VERTICI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN VISITA A PALAZZO AERONAUTICA – Giovedì 27 novembre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha accolto, nell’ambito di una visita di cortesia, a Palazzo Aeronautica a Roma il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Pasquale D’Ascola e il Procuratore Generale militare presso la Corte suprema di cassazione, Dott. Maurizio Block. Nel corso della visita i vertici della Corte Suprema di Cassazione hanno avuto anche l’opportunità di visitare il Palazzo Aeronautica, sede istituzionale della Forza Armata, che con le sue sale storiche rappresenta un edificio dall’elevato rilievo storico-artistico e culturale del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG E IL VICE DG ENAC PARTECIPANO A PRESENTAZIONE TORRE DIGITALE REMOTA ENAV IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA – L’Enac informa: “Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, e il Vice DG Fabio Nicolai hanno visitato la prima torre digitale remota ENAV per il controllo del traffico aereo, installata presso l’aeroporto di Brindisi dall’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, lo scorso 25 novembre. Alla visita ha partecipato anche una folta delegazione spagnola guidata dal Direttore Generale dell’AESA – Agencia Estatal de Seguridad Aérea Montserrat Mestres Domenech, accompagnata dai propri tecnici, e dai vertici di Aena, società spagnola che opera nel settore aeroportuale e proprietaria della maggior parte degli aeroporti spagnoli. Obiettivo della visita e delle riunioni è stato quello di conoscere da vicino l’esperienza italiana nell’implementazione delle torri digitali remote per il controllo del traffico aereo. Una tecnologia progettata e sviluppata dall’ENAV – service provider nazionale – e certificata dall’Ente, che ha anche validato i percorsi addestrativi e le certificazioni dei controllori. Le torri remote potranno aprire a nuove frontiere per l’Air Traffic Management ponendo il nostro Paese all’avanguardia del settore, anche grazie all’uso della realtà aumentata, di telecamere e monitor ad alta definizione, con significativi vantaggi operativi e in termini di sicurezza”. “L’Italia si conferma un punto di riferimento a livello internazionale per l’innovazione del comparto e per lo sviluppo delle tecnologie digitali, ora applicate anche ai sistemi di gestione del traffico aereo”, ha sottolineato il DG D’Orsogna. “Coniugando sicurezza, efficienza operativa e digitalizzazione, stiamo ridisegnando il futuro dell’aviazione civile, gettando le basi per un sistema sempre più smart, interconnesso ed evoluto”. “La delegazione spagnola era composta, oltre che dal DG AESA Montserrat Mestres Domenech, anche dal Direttore Sicurezza Gestione Operativa AENA Gema Martin Egea, mentre per ENAV hanno partecipato lo Chief Operating Officer Maurizio Paggetti, lo Chief Engineering Officer Vincenzo Smorto, oltre ai responsabili dei Centri di Controllo di Roma e Brindisi. In quest’ultimo centro è stato possibile visitare la sala di controllo delle torri remote, dalla quale si possono operare le torri che verranno successivamente messe in esercizio. Presenti, per Enac, il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Carmela Tripaldi, il Direttore Spazio Aereo Luca Valerio Falessi e il Responsabile Ufficio Certificazione e Licenze ATM/ANS Marco Costantini”, conclude l’Enac.

ITA AIRWAYS VINCE IL CAMPAIGN AWARD 2025 GRAZIE ALLA CAMPAGNA MILANO CORTINA 2026 – ITA Airways informa: “Nella serata di ieri, 27 novembre, durante la Cena di Natale del GIST sono stati assegnati i premi Information Campaign Award 2025 alle migliori campagne di comunicazione realizzate dagli operatori del turismo. ITA Airways si è distinta aggiudicandosi il Campaign Award 2025 grazie alla campagna Milano Cortina 2026, l’ormai prossimo appuntamento di rilevanza strategica per l’Italia, di cui la compagnia è orgogliosa Official Airline Sponsor. On air su TV, streaming TV, web e social, la campagna mette in scena una narrazione intensa e coinvolgente in cui il viaggio diventa metafora di un percorso di crescita: un parallelismo tra la dedizione degli atleti e l’emozione dei passeggeri, entrambi impegnati, tra sfide e soddisfazioni, a raggiungere la propria meta”.

IL DG ENAC AL MEETING DEI DIRETTORI GENERALI DELL’AVIAZIONE CIVILE UE – L’Enac informa: “Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna ha partecipato al Meeting EU DGCA del Directorate-General for Mobility and Transport della Commissione europea (DG MOVE): incontro periodico dei Direttori Generali delle Aviazioni civili in ambito comunitario che si è tenuto il 26 novembre, a Bruxelles, presso la sede di Eurocontrol. Molti i temi del meeting finalizzati allo sviluppo coordinato e sinergico del trasporto aereo a livello UE, tra cui: l’aggiornamento del Regolamento europeo 261/2004 sulla tutela dei diritti dei passeggeri e del Regolamento 1008/2008 in materia di servizi aerei; le azioni da porre in essere all’esito della 42a Assemblea ICAO; il Fitness check sull’Internal Aviation Market; lo sviluppo di avio-carburanti sostenibili (SAF); la pianificazione del quadro finanziario pluriennale. Il DG D’Orsogna, anche in qualità di Rappresentante del MIT presso Eurocontrol, ha espresso soddisfazione per l’occasione di raccordo strategico, finalizzata a rafforzare una prospettiva programmatica ad ampio raggio, determinante per un’attuazione efficace delle politiche sul trasporto aereo a livello europeo. Ha evidenziato, inoltre, il contributo chiave dell’Italia allo sviluppo sicuro, sostenibile e innovativo del comparto, garantito anche attraverso il ruolo tecnico e regolatorio dell’Enac. Tra gli altri punti all’ordine del giorno del Meeting UE DGCA, la normativa in tema di Unruly Passengers, la ratifica del Protocollo di Montréal e la presentazione del programma di Cipro per il suo semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel 2026”.

AIR EUROPA ADERISCE AL BLACK FRIDAY CON SCONTI DEL 20% PER VOLARE IN TUTTA LA SUA RETE DI DESTINAZIONI – Air Europa informa: “Anche quest’anno Air Europa aderisce alla settimana del Black Friday con un’offerta particolarmente vantaggiosa per acquistare biglietti al miglior prezzo. Da oggi e fino al prossimo 1° dicembre, i clienti possono ottenere uno sconto del 20% sulle rotte dirette operate dalla compagnia in Spagna, Europa, America, Africa e Medio Oriente. Le offerte sono valide per voli effettuati fino all’11 giugno del prossimo anno. Grazie alle promozioni del Black Friday, viaggiare a bordo della flotta Air Europa diventa più accessibile. Per maggiori informazioni e dettagli sulla promozione, è possibile consultare il sito www.aireuropa.com“.

EUROWINGS INTRODUCE ALCUNE NOVITA’ A BORDO – Eurowings informa: “Eurowings introduce una nuova funzionalità di servizio: dall’inizio di dicembre, i passeggeri potranno pagare i loro acquisti a bordo direttamente con le miglia Miles & More. Allo stesso tempo, gli ospiti continueranno ad accumulare miglia acquistando snack, bevande e prodotti selezionati. Questo offre un modo semplice e comodo, soprattutto per i viaggiatori occasionali, di utilizzare in modo efficace il proprio saldo miglia, senza limiti di spesa e senza scadenze per il riscatto. Inoltre, a novembre Eurowings ha arricchito la sua offerta culinaria con due vini pregiati della rinomata cantina Motzenbäcker, nella regione tedesca del Palatinato. L’azienda a conduzione familiare è nota per la coltivazione sostenibile, la lavorazione artigianale e i vini espressivi provenienti da vigneti di alta qualità. Novità nella selezione di bordo: Motzenbäcker Riesling 2024 e Motzenbäcker Pinot Nero 2023. Entrambi i vini arricchiscono il menù di bordo e si abbinano particolarmente bene alla nuova pasta L’Osteria, creando un raffinato momento di piacere tra le nuvole”. “Dal 1° novembre 2025 al 30 aprile 2026, Eurowings introdurrà un nuovo special seat: il “Pauschal Airfrischt” seat di Eurowings Holidays. Il posto è contrassegnato da una branded headrest cover e offre un piccolo bonus al fortunato ospite che si siede casualmente. Chiunque si trovi su questo posto riceverà un complimentary non-alcoholic refreshment, aggiungendo un tocco di comfort al suo viaggio”, conclude Eurowings.

UAE YEAR OF COMMUNITY: EMIRATES GROUP E RASHID CENRE FOR PEOLPE OF DETERMINATION RIBADISCONO L’IMPEGNO PER L’ACCESSIBILITA’ – Nello spirito dello UAE’s Year of Community, che incoraggia l’inclusione e la creazione di legami sociali più profondi, Emirates Group ha ribadito il proprio impegno a dare potere alle People of Determination attraverso una giornata di coinvolgimento con il Rashid Centre for People of Determination. “L’evento, della durata di un’intera giornata, ha riunito membri dell’Emirates Group Youth Council, senior executives di Emirates Group e studenti del Rashid Centre per uno scambio significativo incentrato sui valori di unità e inclusione degli UAE. La giornata è iniziata con un benvenuto da parte del team dirigenziale e degli studenti del Rashid Centre, che ha preparato il terreno per un programma stimolante di spettacoli musicali, laboratori artistici e attività sportive. Il notevole talento degli studenti ha brillato in ogni momento, riflettendo l’impatto positivo del tutoraggio che continuano a ricevere. Nello spirito dell’UAE National Day, gli studenti hanno creato opere d’arte in onore dei padri fondatori degli UAE: His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan e His Highness Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum. Alcune opere sono state esposte presso la sede centrale di Emirates Group, a testimonianza dei valori duraturi di collaborazione e creatività che legano entrambe le organizzazioni. I dirigenti di Emirates Group e gli specialisti del Centro hanno inoltre esplorato nuovi modi per migliorare l’esperienza di viaggio delle People of Determination. La conversazione ha ribadito l’impegno di Emirates per l’accessibilità e la garanzia di viaggi senza intoppi per ogni viaggiatore. L’evento si è concluso con una vivace esibizione musicale di un gruppo di studenti in occasione dell’UAE National Day. Sono stati inoltre consegnati attestati di apprezzamento ai partecipanti di Emirates Group in riconoscimento del loro contributo alla promozione dell’inclusione e dell’unità”, afferma Emirates. Oliver Grohmann, Executive Vice President, Human Resources at the Emirates Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di unirci al Rashid Centre per l’UAE National Day, celebrando gli straordinari talenti e la stimolante resilienza dei loro studenti, continuando a imparare come possiamo migliorare l’accessibilità in tutte le nostre attività. Osservare la passione della loro leadership, così come di ogni singolo membro del centro, è stato davvero impressionante. Collaborazioni come questa ci ispirano a evolverci continuamente e a garantire che ogni viaggio con Emirates sia accogliente e senza intoppi per tutti”. Mariam Othman, General Manager, Rashid Centre for People of Determination, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Emirates Group nello UAE’s Year of Community. Questo significativo impegno ha offerto ai nostri studenti l’opportunità di mostrare il loro talento, rafforzando al contempo i valori di inclusione e cooperazione che caratterizzano la nostra nazione. Apprezziamo il costante impegno di Emirates Group nel sostenere le People of Determination e nel collaborare con noi per migliorare l’accessibilità e le opportunità per tutti”. “Emirates ha collaborato a stretto contatto con enti locali e internazionali per promuovere la sua accessible travel agenda. Dal lancio di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale all’introduzione di soluzioni innovative, la compagnia aerea continua a spianare la strada per rendere i viaggi accessibili più facili, fluidi ed efficienti. All’inizio di quest’anno, Emirates è stata riconosciuta nel mondo come la prima Autism Certified Airline by the International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES). La compagnia aerea offre un’ampia gamma di servizi e sistemazioni per passeggeri con diverse esigenze di accessibilità, come descritto in dettaglio nella Emirates Accessible & Inclusive Travel Hub page”, conclude Emirates.

AIRJAPAN: OFFERTA “BLACK FRIDAY SALE” – ANA Group informa: “AirJapan annuncia il lancio di un’offerta “BLACK FRIDAY SALE” a tempo limitato valida sulle rotte Singapore-Tokyo (Narita) e Bangkok-Tokyo (Narita). L’offerta sarà valida fino al 30 novembre 2025. I biglietti validi sono quelli con un periodo di viaggio che si estende fino all’ultimo giorno del Winter 2025 schedule attualmente disponibile: 29 marzo 2026 per i voli in partenza da Bangkok/Singapore. In particolare per la nostra Singapore route, offriamo tariffe speciali significativamente più vantaggiose rispetto alle nostre promozioni precedenti. Questa offerta è pensata per offrire un’opportunità a coloro che stanno pensando di viaggiare in Giappone, consentendo loro di sperimentare il servizio confortevole di AirJapan e di realizzare il loro viaggio”.

IATA: COMUNICATO SUGLI AIRLINE OPERATING PERMITS IN VENEZUELA – In un comunicato IATA informa: “IATA esorta le autorità venezuelane a riconsiderare la decisione di revocare i permessi operativi di diverse compagnie aeree internazionali che servono il Paese. Le compagnie aeree in questione hanno temporaneamente sospeso i voli da e per il Venezuela a seguito dell’emissione di air safety alerts da parte dei governi degli Stati Uniti e della Spagna. Le compagnie aeree hanno dato priorità alla protezione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio, evitando voli in aree ad alto rischio. Le compagnie aeree ribadiscono il loro impegno nei confronti del mercato e la loro volontà di ripristinare il servizio in modo sicuro ed efficiente non appena le condizioni lo consentiranno, con particolare attenzione ai passeggeri che sono stati direttamente colpiti da questa situazione che è al di fuori del loro controllo. La IATA e i suoi membri ribadiscono la loro disponibilità a collaborare con le autorità competenti per ricercare soluzioni che garantiscano l’air safety e preservino la connettività del Venezuela con il resto del mondo. Esortiamo inoltre le autorità governative a fornire tempestivamente chiarimenti sulle raccomandazioni e sulle condizioni comunicate e che hanno portato alla sospensione temporanea dei servizi da e per il Venezuela”.

IBERIA: OLTRE 130 STUDENTI INIZIANO IL LORO TIROCINIO PRESSO IBERIA MAINTENANCE – Iberia informa: “Iberia Maintenance ha accolto oltre 130 studenti di formazione professionale che completeranno i loro tirocini presso la sede di La Muñoza, adiacente all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, nei prossimi mesi. Questa cifra rappresenta un aumento del 50% rispetto all’anno precedente e riflette l’impegno dell’azienda nella formazione professionale come strumento per attrarre giovani talenti verso discipline tecniche altamente specializzate in un settore in cui la domanda di professionisti continua a crescere. Di questi studenti, 40 provengono dalla Formación Profesional Dual Intensiva, la cui popolarità sta aumentando di anno in anno. Gli studenti provengono da programmi di formazione professionale intermedi e avanzati, certificati EASA 147 e approvati dall’AESA (Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea). Le specializzazioni includono aeromeccanica, avionica, assemblaggio di strutture aeronautiche, lavorazioni meccaniche, meccatronica ed elettromeccanica. I certificati professionali coprono materiali compositi, verniciatura e ispezione di aeromobili, oltre alla formazione di base 147 nelle categorie B1.1 e B2”. “In Iberia puntiamo sulla Formazione Professionale perché sappiamo che è fondamentale per il futuro dell’aviazione. Dal 2018, anno in cui abbiamo firmato un accordo con la Comunità di Madrid, collaboriamo con istituti di formazione per facilitare tirocini presso le nostre strutture. Quest’anno abbiamo raggiunto un record con oltre 130 studenti, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei giovani talenti e dei profili tecnici essenziali per mantenere i nostri aerei in volo”, ha spiegato María Bello, Direttrice del Personale e dei Talenti di Iberia. “Questi tirocini consentono agli studenti di applicare le loro conoscenze a progetti concreti e di apprendere tecnologie che stanno trasformando il settore, come la digitalizzazione dei processi e la realtà aumentata per le ispezioni. Sono il primo passo verso una solida carriera in un settore entusiasmante e in continua evoluzione”. “Dal 2018, oltre 600 studenti hanno completato tirocini presso Iberia Maintenance e il 60% è successivamente entrato a far parte dell’azienda. Una delle sfide più urgenti per l’aviazione, e in particolare per la manutenzione degli aeromobili, è la carenza di professionisti in settori chiave. Secondo AESA, nei prossimi dieci anni saranno necessari circa 402.000 tecnici di manutenzione aeronautica in tutto il mondo, di cui 75.000 lavoreranno nell’aviazione commerciale e 10.000 nell’aviazione privata in Europa. Questa crescente domanda sottolinea l’importanza di rafforzare la formazione professionale e di offrire concrete opportunità di lavoro. In Iberia Maintenance, l’80% della forza lavoro è costituito da tecnici di manutenzione aeronautica, a dimostrazione del ruolo essenziale di questi professionisti e della necessità di attrarre giovani talenti per garantire la transizione generazionale già in corso. Iberia Maintenance è l’unico centro in Spagna autorizzato a fornire corsi di formazione per le famiglie Airbus A320 e A350, nonché per l’A330. Dalla sua approvazione nel 2004, oltre 10.000 studenti hanno ricevuto la formazione EASA 147 presso questa struttura, che vanta 18 istruttori specializzati. Inoltre, il centro fornisce e coordina la formazione tecnica su motori, aeromobili e componenti, sia per Iberia che per clienti esterni, con un team di oltre 50 istruttori”, conclude Iberia.

AIR FRANCE PROMUOVE L’APPROVOGIONAMENTO RESPONSABILE IN UNA PARTNERSHIP ESEMPLARE CON ANRH – Air France informa: “In Air France, la responsabilità sociale d’impresa è al centro di ogni decisione di acquisto. La strategia di approvvigionamento è guidata dall’impegno a generare un impatto positivo a livello locale, sostenibile e per le persone. Questa visione si concretizza in una politica proattiva a sostegno del settore dell’occupazione protetta e adattata, che promuove l’inclusione delle persone con disabilità nella forza lavoro. Con oltre 6.000 fornitori attivi, il Procurement Department di Air France adotta un approccio proattivo: dando priorità ai canali di distribuzione locali, supportando l’economia locale e promuovendo partnership a lungo termine con organizzazioni come le ESAT (organizzazioni dedicate all’occupazione delle persone con disabilità) e le “Entreprise Adaptée” (aziende che impiegano almeno il 55% di persone con disabilità). In qualità di principale datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France, Air France vanta una presenza locale profondamente radicata e pone l’impatto ambientale e sociale al centro dei suoi criteri di acquisto. Concentrarsi sugli acquisti locali non solo sostiene l’economia regionale, ma riduce anche al minimo le emissioni legate ai trasporti. In qualità di firmataria del “Terres d’Envol Commitment Pact” e del Paris Terre d’Envol agreement, Air France si impegna a promuovere acquisti sostenibili e responsabili nella regione. Questo impegno rafforza l’impronta locale dell’azienda in settori quali l’occupazione, l’inclusione e la tutela ambientale. In questo contesto, la partnership tra Air France e ANRH si distingue come un esempio lampante della capacità dell’azienda di coniugare performance economica, innovazione sociale e un forte impegno nei confronti delle persone”. “Dal 2009 Air France collabora con ANRH, pioniere nell’occupazione sostenibile per le persone con disabilità in Francia e figura di spicco nell’economia sociale e solidale. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta di pubblica utilità, ANRH è uno dei maggiori datori di lavoro per persone con disabilità della regione e offre alle aziende un’offerta industriale, terziaria e di servizi completamente personalizzata. Il suo modello si basa su una forte convinzione: consentire un’occupazione sostenibile a tutte le persone con disabilità, visibili o invisibili. Insieme, Air France e ANRH hanno sviluppato la lavanderia industriale di Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), interamente dedicata alla lavorazione delle coperte per i voli a medio e lungo raggio di Air France. Dall’apertura di questa struttura, Air France e ANRH hanno creato oltre 860 posti di lavoro, la maggior parte dei quali occupati da persone con disabilità. A Tremblay i dipendenti lavorano in un ambiente specificamente progettato per promuovere la loro crescita professionale e il loro benessere, contribuendo attivamente alla performance collettiva. Ogni giorno, fino a 40.000 coperte, che salgono a 60.000 in alta stagione, vengono lavate, riconfezionate e ispezionate dai team ANRH, per un totale di quasi 17 milioni di coperte all’anno. Di conseguenza, il 100% delle coperte per i voli a lungo raggio di Air France viene elaborato presso la struttura di ANRH, garantendo una qualità impeccabile e una tracciabilità esemplare. Questa partnership è pienamente in linea con l’approccio di approvvigionamento responsabile di Air France e dimostra l’impegno della compagnia per l’inclusione sociale. La partnership tra Air France e ANRH conferma che eccellenza operativa, performance economica e impatto sociale positivo possono andare di pari passo. Basata sulla fiducia, su standard elevati e sullo sviluppo congiunto, questa collaborazione crea un circolo virtuoso da cui traggono beneficio tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, l’azienda e la comunità)”, conclude Air France.

ROLLS-ROYCE: NEXT-GENERATION BENEFITS CON IL TRENT 7000 – Rolls-Royce informa: “In un mondo in continua evoluzione, l’ultimo arrivato nella famiglia Trent, il Trent 7000, attinge all’esperienza di tutti i motori Trent precedenti, consentendo agli operatori di concentrarsi sulle proprie esigenze attuali e future. La tecnologia più avanzata, comprovata in oltre 200 milioni di ore di volo (efh) di esperienza della famiglia Trent, inclusi gli 80 milioni di ore di volo (efh) del leggendario Trent 700, predecessore del Trent 7000, consente alle compagnie aeree di volare di più, volare ovunque e volare con profitto. Basato su tre decenni di eccellenza della famiglia Trent, il Trent 7000 offre un’affidabilità leader del settore e la manutenzione è la più ridotta della sua categoria, restituendo la risorsa più preziosa dell’aviazione: il tempo. Ogni volo, ogni giorno, gli operatori beneficiano della sua eccezionale affidabilità. Con il Trent 7000, le interruzioni operative sono ridotte al minimo, consentendo di trasportare più passeggeri e più merci, per un tempo maggiore. La manutenzione ordinaria è stata ridotta del 60% rispetto al Trent 700, già un punto di riferimento del settore. Ciò significa maggiore controllo, pianificazione più fluida e una flotta che lavora di più. Il Trent 7000 è a suo agio sia nelle missioni intercontinentali a lungo raggio con un’efficienza eccezionale, sia nelle operazioni domestiche a corto raggio, dove performance costanti e ripetibili sono fondamentali. Qualunque sia la rotta, il Trent 7000 è all’altezza”. “In un mondo di continui cambiamenti e incertezze, è rassicurante sapere che il Trent 7000 è costruito per adattarsi. Offre la potenza, la flessibilità e la sicurezza necessarie per cogliere qualsiasi opportunità il mercato presenti. E lo sta già dimostrando, ogni giorno, in tutto il mondo, a una famiglia di operatori diversificata e in rapida crescita che si affida al Trent 7000 per la propria operatività. Il Trent 7000 offre l’efficienza dei motori di ultima generazione, aumentando il potenziale di fatturato e riducendo al contempo i costi operativi. Le sue capacità migliorate creano un doppio vantaggio: trasportare più passeggeri e merci e trasportarli più lontano, aprendo maggiori opportunità di guadagno su ogni rotta. Grazie a una tecnologia all’avanguardia, il Trent 7000 offre maggiori ricavi e costi inferiori. Rispetto al Trent 700-powered A330ceo, offre un consumo di carburante migliore del 14% per posto, che si traduce in un risparmio annuo di carburante di 2,5 milioni di dollari per aeromobile. Inoltre, con TotalCare© gli operatori ottengono il controllo totale e la sicurezza a lungo termine, che consentono di pianificare il futuro con fiducia”, conclude Rolls-Royce.