Air Canada presenta una livrea speciale per il Canadian Olympic and Paralympic Team diretto ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026

Air Canada informa: “Air Canada ha presentato con orgoglio una livrea speciale in onore degli atleti olimpici e paralimpici canadesi che gareggeranno ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Questo design audace sul Fin 940, un Airbus A330, presenta le immagini dei Team Air Canada Athlete Ambassadors e incarna la forza, la dedizione e l’orgoglio nazionale del Team Canada. Il primo volo programmato per questa special Team Canada livery è il volo AC894 di ieri, diretto a Milano.

In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team Canada, Air Canada sventolerà ancora una volta la bandiera, trasportando oltre 750 atleti e membri della delegazione da e per i Giochi. Il Going for Gold program, gestito dai dipendenti della compagnia aerea, supporta ulteriormente il Team Canada nel garantire un’esperienza di viaggio impeccabile ai migliori atleti canadesi”.

“Questa livrea speciale è più di un semplice design: è un omaggio alla forza, alla resilienza e al cuore degli atleti che rappresentano il Team Canada. In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team Canada, siamo onorati di supportare i nostri atleti nel loro viaggio verso Milano Cortina 2026. La nostra partnership con il COC e il CPC riflette il nostro impegno comune per l’eccellenza e per celebrare il potere dello sport che unisce la nostra nazione”, ha dichiarato Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “Portare gli atleti olimpici e paralimpici canadesi a competere sul più grande palcoscenico sportivo del mondo è motivo di orgoglio per tutti noi di Air Canada”.

“Siamo entusiasti di vedere la livrea di Air Canada per Milano Cortina 2026 prendere il volo”, ha dichiarato Jacqueline Ryan, Chief Brand and Commercial Officer of the COC and CEO of the Canadian Olympic Foundation. “Air Canada sostiene da tempo il Team Canada e questo design sottolinea la forza e le grandi ambizioni degli atleti canadesi. La nuova livrea ispirerà senza dubbio i canadesi e ci aiuterà a unirci tutti insieme sulla strada verso Milano Cortina 2026”.

“È emozionante vedere gli atleti paralimpici e olimpici canadesi celebrati con questa nuova livrea, che rende sicuramente i Giochi ancora più vicini”, ha dichiarato Karen O’Neill, CEO, Canadian Paralympic Committee. “Grazie ad Air Canada per il suo incredibile impegno nei confronti del Team Canada e per il supporto e la cura nell’offrire agli atleti, agli allenatori e a tutto lo staff della squadra un viaggio confortevole verso i Giochi: non vediamo l’ora di partire per l’Italia”.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)