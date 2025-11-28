Qatar Airways e BWT Alpine Formula One Team si uniscono a Carmen Jorda per promuovere il female empowerment nel Motorsport e nell’Aviazione

Qatar Airways, Official Airline Partner of Formula 1®, ha ribadito il suo impegno per la diversità e l’eccellenza con una rinnovata partnership con BWT Alpine Formula One Team. Carmen Jorda guiderà la partnership, in qualità di Head of Alpine F1 Academy e Qatar Airways Ambassador, impegnandosi a promuovere la partecipazione femminile nel motorsport, creando al contempo un ponte tra il mondo dell’aviazione e quello della Formula 1®.

“Ex development driver for Lotus and Renault in Formula 1®, è diventata l’undicesima donna nella storia a far parte di un F1® team driver line-up. Nel corso della sua carriera, ha corso in GP3, Indy Lights e nella Le Mans Series. La sua nomina ad Alpine segna il prossimo passo nella sua missione di promuovere l’inclusione e le opportunità per le donne nel motorsport, una visione condivisa da Qatar Airways.

Attraverso questa partnership, Carmen rappresenterà Qatar Airways nei principali Gran Premi e guiderà iniziative di mentoring per piloti donne all’interno della F1 Academy, coinvolgendo al contempo le comunità attraverso esperienze mediatiche, programmi e altre iniziative che evidenziano l’impegno della compagnia aerea per l’emancipazione e l’eccellenza.

L’estensione della partnership tra Qatar Airways e BWT Alpine Formula One Team si basa su una proficua collaborazione pluriennale, avviata per la prima volta nel 2023. Attraverso attivazioni in co-branding, esperienze per gli ospiti e opportunità di branding esclusive, la partnership continua a coinvolgere fan e viaggiatori in tutte le Formula 1® destinations nel mondo”, afferma Qatar Airways.

Luke Drake, Senior Vice President Sponsorship, Events & Exhibitions, Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di proseguire la nostra partnership con il BWT Alpine Formula One Team e di sostenere la nomina di Carmen Jorda, che rappresenta il meglio dell’aviazione e del motorsport, dove competenza e innovazione si uniscono per superare i limiti. Questa collaborazione riflette il nostro impegno comune a dare potere alle donne e a ispirare le generazioni future a perseguire l’eccellenza in ogni campo”.

Guy Martin, Global Marketing Director, BWT Alpine Formula One Team, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo della nostra partnership pluriennale con Qatar Airways alla vigilia del Qatar Grand Prix. Lavorare con una compagnia aerea globale così illustre, la cui dedizione all’eccellenza e alla diversità è strettamente in linea con i nostri valori, è un vero onore. L’inclusione della nostra candidatura alla F1 Academy e il benvenuto a Carmen a bordo riflettono il nostro comune impegno per l’emancipazione”.

Carmen Jorda, Head of Alpine F1 Academy, ha dichiarato: “Sono onorata di guidare le female-driver mentorship initiatives all’interno della F1 Academy insieme ad Alpine. Non vedo l’ora di collaborare con Qatar Airways e di partecipare a eventi aperti al pubblico e ai viaggiatori di tutto il mondo, nonché a programmi di sensibilizzazione della comunità che mettano in risalto l’impegno della compagnia aerea verso l’empowerment e l’eccellenza”.

“Per celebrare la partnership, Carmen Jorda ha interagito con una delle pioniere della compagnia aerea, la Senior First Officer Shaikah Al Moudadi, dove hanno condiviso conoscenze sui rispettivi settori. L’incontro ha previsto visite ai Qatar Airways Flight Deck Training Academy Simulators a Doha e all’F1 Garage di Alpine, per sottolineare i valori condivisi di precisione, prestazioni e empowerment che guidano sia l’aviazione che il motorsport”, prosegue Qatar Airways.

“Questa partnership segna un altro capitolo nel portfolio di high-profile global sports partnerships di Qatar Airways, tra cui FIFA, UEFA Champions League and National Team Competitions, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, AFC, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, French Rugby Team – Section Paloise, The Brooklyn Nets NBA Team e numerose altre discipline tra cui football australiano, equitazione, automobilismo, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)