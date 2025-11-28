IATA: la air cargo demand stabilisce un nuovo record a ottobre

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets nel mese di ottobre 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 4,1% rispetto ai livelli di ottobre 2024 (+4,8% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 5,1% rispetto a ottobre 2024 (+6,4% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta del 4,1% su base annua a ottobre, segnando l’ottavo mese consecutivo di espansione, stabilendo un nuovo record mensile per i volumi. Mentre la rotta commerciale Asia-Nord America ha esteso la sua contrazione a sei mesi, ottobre ha registrato una crescita a due cifre o quasi all’interno dell’Asia, tra Medio Oriente ed Europa e tra Europa e Asia. Questo mutevole modello di crescita dimostra che l’air cargo sta consentendo alle global supply chain di adattarsi all’impatto dei dazi statunitensi. Questa notizia positiva è particolarmente significativa ora che l’air cargo sector entra nel picco della fourth quarter shipping season”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato un aumento del 4,3% su base annua della domanda per l’air cargo a ottobre. La capacità è aumentata del 4,3% su base annua.

Gli air freight volumes a ottobre 2025 sono aumentati nella maggior parte dei principali corridoi commerciali, con le notevoli eccezioni delle rotte commerciali tra Nord America e Asia e all’interno dell’Europa. La rotta Europa-Asia ha registrato la performance migliore con una crescita a due cifre, seguita da solidi guadagni sulle rotte Medio Oriente-Asia, Africa-Asia e all’interno dell’Asia. Anche la rotta Europa-Nord America ha registrato una modesta crescita positiva. La rotta Europa-Medio Oriente è rimasta sostanzialmente invariata.

(Ufficio Stampa IATA)