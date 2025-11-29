Corso di Cultura Aeronautica: gli studenti della provincia di Crotone in volo con l’elicottero HH-139B del 15° Stormo

Dal 17 al 27 novembre si è svolto a Crotone, il quarto Corso di Cultura Aeronautica del 2025 organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Corso di Cultura Aeronautica (CCA) ha visto la partecipazione, su base volontaria e a titolo gratuito, di oltre 130 studenti provenienti da vari istituti scolastici della provincia e ha preso il via lunedì 17 novembre con un ciclo di lezioni teoriche a cura del personale del 60° Stormo di Guidonia Montecelio (RM), tenutesi a Crotone presso l’Istituto Filolao e dedicate ad argomenti quali i princìpi dell’aerodinamica, la sicurezza del volo, la meteorologia e il controllo del traffico aereo.

Al termine di questa prima fase, i giovani frequentatori sono stati sottoposti a un test per valutare le competenze acquisite durante le lezioni, il cui punteggio è risultato utile per pianificare le successive attività in volo. A partire dalla seconda settimana, infatti, il corso è entrato nel vivo dando a tutti i partecipanti la possibilità di salire a bordo degli elicotteri HH-139B del 15° Stormo di Cervia (RA). Questa seconda fase pratica ha avuto luogo presso l’aeroporto di Crotone.

La cerimonia di chiusura del corso, che si è tenuta giovedì 27 novembre presso l’Istituto Pertini di Crotone, è stata presieduta dal Colonnello Stefano Pietropaoli, Capo Ufficio Relazioni Esterne del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, e ha visto la partecipazione di numerose autorità locali tra le quali il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Per l’Aeronautica Militare presenti anche il Comandante del 60° Stormo, Colonnello Antonio Angelo Russo e il Comandante della 132^ Squadriglia Radar Remota di Crotone, Capitano Martino Marco Di Giuseppe.

“Il Corso di Cultura Aeronautica offre ai ragazzi un’occasione significativa per avvicinarsi al mondo del volo e conoscere da vicino l’Aeronautica Militare. È un modo per mostrare chi siamo, come operiamo e quali valori caratterizzano il nostro impegno quotidiano”, ha dichiarato il Colonnello Pietropaoli. “Da oltre sessant’anni questa iniziativa crea un ponte tra la Forza Armata e le realtà scolastiche del Paese. I ragazzi terminano il corso con un’esperienza concreta del ruolo che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività, un’esperienza che può aiutarli a orientarsi nelle scelte future”.

In occasione della cerimonia di fine corso sono stati consegnati a tutti i partecipanti gli attestati di frequenza, titolo di merito utili a conferire un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione ai concorsi pubblici di arruolamento nell’Aeronautica Militare. I primi due classificati potranno anche frequentare uno stage estivo presso il 60° Stormo durante il quale avranno l’opportunità di volare e vestire i panni di pilota, questa volta ai comandi del Twin Astir, l’aliante che costituisce una fondamentale tappa addestrativa nell’iter di formazione dei piloti dell’Aeronautica Militare.

I Corsi di Cultura Aeronautica sono iniziative che la Forza Armata organizza da oltre 60 anni su tutto il territorio nazionale. I CCA sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, e si inseriscono nel quadro delle attività che l’Aeronautica Militare svolge allo scopo di informare e orientare i più giovani, offrendo loro nuove conoscenze e opportunità di crescita. Al termine del corso viene stilata una graduatoria basata sul livello di apprendimento delle lezioni teoriche e sull’attitudine al volo dimostrata.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Troupe Azzurra – Aeronautica Militare)