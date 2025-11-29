L’EASA emana una Emergency Airworthiness Directive per la Airbus A320 Family

L’EASA informa: “L’EASA ha emesso una Emergency Airworthiness Directive (EAD) per la Airbus A320 Family che affronta una vulnerabilità introdotta da un software update in uno dei suoi computer di bordo.
La EAD affronta un problema che si è manifestato in un evento sul JetBlue flight 1230 il 30 ottobre 2025″.
“Queste misure potrebbero causare short-term disruption dei flight schedules e quindi disagi ai passeggeri. Tuttavia, come sempre accade nel settore dell’aviazione, la sicurezza è fondamentale”, conclude l’EASA.
Per consultare la EAD: https://ad.easa.europa.eu/ad/2025-0268-E.
(Ufficio Stampa EASA)