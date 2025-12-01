GE Aerospace investirà 19 milioni di sterline per modernizzare il suo sito in Galles

GE Aerospace ha annunciato un investimento di 19 milioni di sterline nei prossimi tre anni per la ristrutturazione del suo sito in Galles, world-class centre for commercial engine Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) operations.

“Questo importante progetto migliorerà le infrastrutture critiche, migliorerà l’efficienza operativa e promuoverà iniziative di sostenibilità, garantendo che il sito rimanga leader nel supporto alle flotte commerciali globali.

La ristrutturazione includerà l’ammodernamento di oltre 6.600 metri quadrati di superficie coperta, nonché miglioramenti al rivestimento dell’edificio, all’isolamento e alle vetrate. Questi miglioramenti modernizzeranno l’infrastruttura del sito, ridurranno il consumo energetico e creeranno opportunità per progetti di energia rinnovabile. Questo investimento rappresenta il più grande investimento nel sito gallese degli ultimi due decenni, dopo la costruzione della widebody Test Cell facility nel 1999″, afferma GE Aerospace.

Stephen Edwards, Managing Director & Executive Plant Leader at GE Aerospace Wales, ha dichiarato: “Questo investimento riflette l’impegno di GE Aerospace verso l’eccellenza operativa e la sostenibilità. Modernizzando la nostra infrastruttura, non solo miglioriamo le nostre capacità, ma creiamo anche opportunità per supportare la prossima generazione di motori e progetti di energia rinnovabile. Questo investimento garantisce il futuro delle operazioni globali proprio qui in Galles, la porta d’accesso al mercato aerospaziale europeo”.

L’Rt Hon Eluned Morgan MS, First Minister of Wales, ha dichiarato: “Sono lieto che GE Aerospace abbia assunto questo impegno a lungo termine per il suo Nantgarw site e lo abbia annunciato oggi al Wales Investment Summit del governo gallese. La facility è da anni un elemento centrale dell’economia del Galles del Sud, offrendo posti di lavoro di alta qualità a generazioni di lavoratori gallesi. Questo investimento da parte di GE Aerospace rappresenta un importante voto di fiducia nel Galles e un’ottima notizia per la comunità locale, la supply chain locale e soprattutto per il personale, non solo per la forza lavoro attuale, ma anche per quella del futuro”.

“Come una delle aziende di riferimento del Galles, GE Aerospace svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l’occupazione, lo sviluppo delle competenze e la crescita economica nella regione. Il sito impiega oltre 1.350 ingegneri e tecnici specializzati altamente qualificati, al servizio di una clientela globale con industry-leading MRO services. GE Aerospace Wales ospita anche un award-winning Apprenticeship Programme, che attualmente conta 43 apprendisti.

Questo investimento fa parte della più ampia strategia di GE Aerospace per promuovere infrastrutture, competenze ed eccellenza operativa in tutta Europa. Nell’ottobre 2024 GE Aerospace ha annunciato l’intenzione di investire oltre 107 milioni di sterline in MRO and Component Repair facilities in tutta Europa entro il 2026. Questi investimenti dimostrano l’impegno dell’azienda nel creare una forza lavoro qualificata e nel supportare le esigenze in continua evoluzione del settore aerospaziale”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)