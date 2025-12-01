SWISS: Dominik Jäggi è stato nominato Head of Flight Operations

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Dominik Jäggi nuovo Head of Flight Operations.

“Assumerà i suoi nuovi incarichi, con la responsabilità strategica e operativa delle flight operations della compagnia e del suo cockpit crew corps composto da circa 1.400 piloti, il 1° gennaio 2026. Succede a Stefan-Kenan Scheib, che si è unito all’Executive Board of Austrian Airlines come Chief Operating Officer il 15 settembre 2025. Nel suo nuovo incarico, riferirà direttamente al Chief Operating Officer Oliver Buchhofer”, afferma SWISS.

“Dominik Jäggi, 52 anni, è attualmente SWISS Fleet Chief Long-Haul, con la responsabilità del coordinamento operativo e della gestione della SWISS long-haul aircraft fleet, del long-haul cockpit crew corps e del suo leadership team.

Dopo aver completato gli studi in ingegneria, Dominik Jäggi ha iniziato la sua carriera professionale presso Swiss Re. Nel 2000 è entrato nella Swissair Flying School. Ha poi maturato la sua esperienza come pilota commerciale presso Edelweiss e, dal 2007, presso SWISS, prestando servizio su diversi tipi di aeromobili a corto e lungo raggio.

Nell’autunno del 2019 è stato nominato Deputy Fleet Chief Airbus A320 e nell’agosto del 2022 è entrato a far parte dello SWISS Flight Operations Management team come Deputy Head of Flight Operations. Da gennaio 2024 ricopre anche il ruolo di SWISS Fleet Chief Long-Haul e vola anche come Comandante sul Boeing 777”, prosegue SWISS.

“Con Dominik Jäggi abbiamo nominato un collega altamente motivato, con una vasta esperienza di volo e di leadership, per questa posizione chiave”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Grazie ai suoi molti anni di servizio nella gestione delle nostre flight operations, conosce perfettamente i processi, le persone e le sfide della nostra compagnia aerea. Porta inoltre al suo nuovo incarico il giusto mix di esperienza, calma e determinazione di cui abbiamo bisogno nell’attuale fase di ulteriore sviluppo. Gli porgo le mie più sentite congratulazioni per la sua nomina e non vedo l’ora di lavorare con lui”.

“Dominik Jäggi è cresciuto vicino a Zurigo in una famiglia di aviatori. Vive ancora lì con la moglie e il figlio”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)