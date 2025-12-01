News Brevi – 01.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A MILANO – Si è concluso nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bimba di poco meno di un mese di vita da Cagliari a Milano Linate. Il trasporto della piccola paziente è stato effettuato con un velivolo da trasporto G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Ciampino (RM). Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In particolare, la richiesta dello speciale volo salva vita è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, l’ente dell’Aeronautica Militare che ha il compito di coordinare gli equipaggi in prontezza d’allarme per le attività di volo per pazienti in imminente pericolo di vita (IPV). Il Gulfstream G650 del 31° Stormo è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Cagliari-Elmas ed è giunto dopo circa un ora di volo sull’aeroporto di Milano-Linate, sede del Comando Aeroporto – QG del CSA/1^ Regione Aerea. Una volta a terra, la piccola paziente è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’IRCCS Policlinico San Donato, dove è stata successivamente ricoverata. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46 Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA A NAPOLI – Si è concluso nel primo pomeriggio di sabato il trasporto sanitario d’urgenza con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di una bimba di solo un giorno di vita. La piccola paziente necessitava di essere trasferita rapidamente dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Napoli per permetterle di essere ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Monaldi del capoluogo campano. Si tratta del terzo trasporto sanitario d’urgenza effettuato in meno di 24 ore dagli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare. Nelle precedenti ore infatti un G650 del 31° Stormo aveva trasferito una donna da Lampedusa a Palermo e un C-130J della 46^ Brigata Aerea aveva trasportato un uomo da Ciampino a Bari. Tutti i trasporti sanitari d’urgenza, come succede sempre in questi casi, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. La richiesta di questo particolare trasporto d’urgenza è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano che ha immediatamente attivato l’equipaggio in prontezza d’allarme. La piccola paziente ha viaggiato in una speciale culla termica per tutta la durata del volo, così da permettergli di essere trasferita in sicurezza e costantemente monitorata da una équipe medica. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA IN QATAR L’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE “FEROCIOUS FALCON 6” – Presso il poligono di Al Qalayil si è conclusa l’esercitazione internazionale “Ferocious Falcon 6”, condotta dalla Difesa italiana con assetti di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, insieme a Francia, Gran Bretagna, Qatar, Stati Uniti e Turchia. L’obiettivo è stato quello di incrementare l’integrazione, l’interoperabilità e la capacità di risposta congiunta nell’area del Golfo. Giunta alla sesta edizione, l’esercitazione è stata organizzata dal Ministero della Difesa del Qatar e, per l’Italia, dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Il programma ha previsto un Command Post Exercise (CPX) per l’integrazione dei posti comando, un Field Training Exercise (FTX) con attività a fuoco e un seminario internazionale dedicato alle principali sfide militari contemporanee. L’Italia è intervenuta nel panel tecnico sull’Electronic Warfare, illustrando gli strumenti per la protezione dello spettro elettromagnetico. La fase conclusiva del FTX ha visto la Brigata Meccanizzata “Aosta” nello sviluppo di uno scenario warfighting in ambiente desertico, con l’impiego di piattaforme terrestri di nuova generazione, supporto di fuoco, genio e acquisizione obiettivi. In parallelo, l’Aeronautica Militare ha operato con assetti Eurofighter e KC-767A per il rifornimento in volo. Alla giornata finale hanno presenziato il Ministero della Difesa del Qatar, i vertici delle Forze Armate qatarine e le delegazioni militari delle Nazioni partecipanti. Per l’Italia era presente il Vice Comandante del COVI, Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra. Nel corso della sua visita istituzionale nel Paese, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato il personale italiano impegnato nell’attività, evidenziandone la professionalità e il contributo alla cooperazione bilaterale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONFERITE LE MEDAGLIE DELLA MISSIONE NATO AIR BALTIC AIR POLICING AL PERSONALE DELLA TFA 4th WING – Presso la base aerea di amari si è svolta la cerimonia di conferimento delle medaglie della missione NATO Baltic Air Policing al personale della Task Force Air (TFA) 4th Wing – Baltic Eagle III, schierata in Estonia nell’ambito dell’Enhanced Air Policing per la protezione del fianco est dell’Alleanza. Alla cerimonia erano presenti il Ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, l’Ambasciatore d’Italia a Tallinn, S.E. Stefano Catani, e diverse autorità militari, tra cui il Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare, e il Contrammiraglio Valentino Rinaldi, del Comando Operativo di Vertice Interforze. Il Ministro estone ha personalmente consegnato la decorazione al Comandante della TFA, Colonnello Gaetano Farina. Le medaglie assegnate rappresentano il riconoscimento del servizio svolto nell’ambito delle operazioni NATO e riconoscono l’impegno del personale militare italiano a favore della sicurezza collettiva. L’Italia contribuisce infatti alle attività di Air Policing in Estonia con assetti dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito, esprimendo capacità operative integrate e una presenza interforze pienamente inserita nel dispositivo alleato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AL VIA LA 41a SPEDIZIONE ITALIANA DI RICERCA IN ANTARTIDE – In occasione dell’avvio della 41ª Spedizione italiana in Antartide, la Difesa e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) hanno siglato l’accordo che conferma la collaborazione per la gestione logistica delle missioni scientifiche in Antartide, con l’Aeronautica Militare (AM) che assicurerà il trasporto aereo di personale, materiali e mezzi tra Nuova Zelanda e continente antartico per tutta la 41 ª Spedizione attualmente in corso. L’intesa è il risultato del dialogo avviato tra ENEA e il Comitato di indirizzo interforze per l’ambiente artico, sub-artico e Antartide, organo recentemente istituito dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, con il compito di coordinare le attività strategiche nazionali nelle zone polari e che opera in forza ad uno specifico Decreto Ministeriale che assegna al Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, il compito di attuare gli indirizzi del Ministero della Difesa. L’intesa, che vede partecipare personale tecnico specialistico di tutte le Forze Armate, è stata inaugurata con il volo operato dal C130J-30 della 46ª Brigata Aerea, atterrato sul pack antartico. La Difesa conferma così il proprio ruolo strategico a fianco della comunità scientifica nazionale nel promuovere e sostenere gli interessi nazionali e il “Sistema Paese” in un contesto internazionale sempre più attento alla cooperazione multidisciplinare nei territori polari. Le Forze Armate, come gli scorsi anni, contribuiscono alla 41ª Spedizione italiana in Antartide, presso la stazione Mario Zucchelli sul promontorio di Baia Terra Nova, che fino ai primi mesi del 2026 vedrà impegnati 200 tra ricercatori, ricercatrici e tecnici in progetti di glaciologia, geologia, climatologia, biodiversità e oceanografia. Le missioni italiane in Antartide, iniziate il 23 dicembre 1985, sono condotte nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e gestito dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per il coordinamento scientifico, da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi. L’attuale campagna presso la stazione Mario Zucchelli vedrà impegnati ricercatori e tecnici in diverse attività scientifiche (14 tra progetti e osservatori permanenti). Tra queste, lo studio delle interazioni tra Terra, ghiaccio e clima, per la comprensione delle dinamiche ambientali globali; l’analisi dell’inquinamento e dell’impatto antropico sull’ecosistema; lo studio della biodiversità e degli adattamenti degli organismi viventi in condizioni estreme; osservazioni di geofisica per lo studio dei movimenti della crosta terrestre e le deformazioni del suolo. Si svolgeranno inoltre ricerche di astronomia, astrofisica e meteorologia spaziale. Anche in questa spedizione diversi progetti del PNRA si svolgeranno presso basi e navi di ricerca straniere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PREMIO ITALIA GIOVANE: UN UFFICIALE DELL’AERONAUTICA MILITARE TRA I PREMIATI DELLA XII EDIZIONE – Martedì 25 Novembre, a Villa Blanc, sede della Luiss Business School di Roma, si è svolta la premiazione della dodicesima edizione del Premio Italia Giovane, iniziativa che celebra le eccellenze under 35 che si siano distinte nei settori dell’innovazione, della cultura, della scienza, dell’impresa, del sociale e del servizio allo Stato. Durante l’evento, che ha visto l’intervento di diverse figure accademiche e istituzionali, tra cui l’On. Anna Ascani, Vice Presidente della Camera dei Deputati, sono state premiate 10 “Eccellenze” per il mondo delle professioni e 7 “Eccellenze di Stato” nell’ambito del servizio alla collettività, le cui esperienze rappresentano modelli e fonte di ispirazione. Tra i premiati un Ufficiale del Genio Aeronautico impiegato al Centro Space Situational Awareness (CSSA) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), “per aver contribuito, con competenza e professionalità, alla realizzazione e al perfezionamento di indispensabili strumenti di lavoro e di monitoraggio, fondamentali per le attività condotte in supporto alla NATO nelle aree di crisi sul fianco Est dell’Europa e a tutela degli assetti spaziali e dell’incolumità della popolazione”. L’Ufficiale ha ringraziato l’Aeronautica Militare per avergli dato l’opportunità di crescere professionalmente e di vivere esperienze uniche in un settore appassionante come quello dello Spazio sottolineando come impegnarsi quotidianamente con dedizione e professionalità al servizio del Paese sia un grande privilegio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CYBER MONDAY CON WIZZ AIR: FINO AL 25% DI SCONTO SUI SERVIZI AGGIUNTIVI – Wizz Air informa: “Wizz Air celebra il Cyber Monday: i viaggiatori che prenotano tramite l’app mobile WIZZ e wizzair.com possono beneficiare di uno sconto fino al 15% sui loro servizi aggiuntivi, inclusa la selezione del posto, i bagagli da stiva e WIZZ Priority durante la prenotazione e fino al 25% di sconto dopo la prenotazione. Il Cyber Monday aggiunge un ulteriore livello di convenienza a questa esperienza: una volta che gli utenti trovano la rotta adatta a loro, possono assicurarsi una tariffa scontata in pochi tocchi. Se stavi pensando di acquistare posti con spazio extra per le gambe, o di goderti il vantaggio della priorità, questo è il segnale per farlo. Oltre allo sconto, l’app consente ai passeggeri di gestire digitalmente ogni fase del loro viaggio – dall’aggiunta di servizi alla verifica dei dettagli in movimento – creando un percorso semplificato e completamente mobile. La promozione Cyber Monday è valida solo oggi, esclusivamente per le prenotazioni effettuate tramite wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ”.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA DEL CYBER MONDAY – Ryanair informa: “Ryanair oggi (lunedì 1° dicembre) ha lanciato la sua offerta di Cyber Monday, proponendo voli a partire da soli €14,99 per viaggiare dal 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026. Quindi, se ti sei perso l’offerta del Black Friday di Ryanair, puoi ancora approfittare di incredibili tariffe del Cyber Monday, disponibili ora su ryanair.com. L’offerta del Cyber Monday termina alle 23:59 di lunedì 1° dicembre 2025″.

ENAC ADERISCE ALLA CAMPAGNA DEL MINISTERO DELLE DISABILITA’ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – Enac informa: “In vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, anche Enac si unisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero per le disabilità e dal Ministro Onorevole Alessandra Locatelli attraverso un video istituzionale volto a rafforzare l’inclusività, la consapevolezza e lo sviluppo di nuove opportunità. Un messaggio essenziale a cui l’Ente unisce la propria voce, nel costante impegno per un trasporto aereo sempre più a misura di passeggero: accessibile, inclusivo e alla portata di tutti, nessuno escluso”.

EASYJET LANCIA LA ONBOARD WINTER COLLECTION PER SUPPORTARE L’UNICEF – esyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi la sua winter onboard collection per continuare a sostenere l’UNICEF Children’s Emergency Fund, contribuendo a fornire un supporto urgente e salvavita a bambini e famiglie le cui vite sono state devastate da conflitti e disastri naturali in tutto il mondo. Dal 1° dicembre 2025 al 19 gennaio 2026, il personale di bordo di easyJet raccoglierà donazioni a bordo di tutti i voli, offrendo a milioni di clienti in viaggio in 35 paesi l’opportunità di contribuire in qualsiasi valuta. L’UNICEF Children’s Emergency Fund è essenziale per consentire all’UNICEF di agire immediatamente, garantendo che risorse e supporto possano raggiungere i bambini più vulnerabili nei paesi in cui il bisogno è maggiore. Finora, nel 2025, il supporto all’UNICEF Children’s Emergency Fund ha permesso ai team di rispondere alle crescenti esigenze umanitarie in tutto il mondo”. Michael Brown, easyJet Director of Cabin Services, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere l’UNICEF Children’s Emergency Fund per tutta la stagione invernale. La portata dei conflitti e delle emergenze in corso in tutto il mondo significa che milioni di bambini vivono in situazioni di vulnerabilità e il nostro finanziamento è essenziale per sostenere il lavoro dell’UNICEF. Dal 2012, i clienti e gli equipaggi di easyJet hanno raccolto oltre 17 milioni di sterline per l’UNICEF e siamo incredibilmente grati per il loro continuo supporto e la loro generosità”. Il Dr Philip Goodwin, Chief Executive at The UK Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha dichiarato: “Il 2025 è stato un anno incredibilmente difficile per i bambini. Ho visto in prima persona alcuni degli impatti devastanti che i conflitti, i cambiamenti climatici e le crisi economiche stanno avendo sui bambini e sulle loro famiglie. Ma ho anche visto i progressi e come, insieme, stiamo facendo la differenza per i bambini e i giovani di tutto il mondo. Collaborare con partner di lunga data come easyJet è fondamentale e consente all’UNICEF di fornire un supporto salvavita maggiore di cui i bambini e le loro famiglie hanno urgente bisogno. Siamo profondamente grati ai clienti e agli equipaggi easyJet per il loro impegno costante in ogni fase di viaggio, aiutandoci a garantire che ogni bambino abbia la possibilità di crescere e realizzare appieno il proprio potenziale”.

ESPACIO IBERIA CHIUDE I BATTENTI A SAN PAOLO DOPO AVER RICEVUTO MIGLIAIA DI VISITATORI – Iberia informa: “Espacio Iberia, il pop-up store che la compagnia aerea ha tenuto aperto in uno dei quartieri dello shopping più esclusivi di San Paolo, Rua Oscar Freire, ha chiuso i battenti domenica 30 novembre. Nel corso di un mese, circa 14.800 persone hanno visitato lo spazio, desiderose di scoprire Iberia senza lasciare la città. Dopo le aperture in Messico, Colombia e Buenos Aires, Espacio Iberia è atterrato questa volta nella città più grande del Brasile, San Paolo, dove 1.700 visitatori hanno potuto gustare pasti gratuiti a bordo nelle tre cabine degli Airbus A350 di Iberia. Quasi 2.500 persone hanno preso i comandi di un simulatore di volo che ha permesso loro di decollare e atterrare in diverse città del mondo, mentre altre 1.000 hanno vissuto un’avventura immersiva in realtà virtuale. Allo stesso tempo, 2.800 visitatori hanno vissuto un viaggio immersivo nella storia di Iberia attraverso le sue uniformi in uno showroom, dove hanno avuto l’opportunità di provare i vari abiti del marchio, dal 1946 a oggi, tutti disegnati da icone della moda spagnola”. “L’evento Espacio Iberia in Brasile è stato un successo strepitoso, come dimostra il numero di visitatori che hanno potuto scoprire la compagnia aerea in prima persona e partecipare alle varie attività incluse nel programma durante le quattro settimane di attività. Inoltre, questa iniziativa ci ha permesso di supportare questo importante momento per Iberia in questo mercato: con un aumento del 27% della capacità di collegamento tra il Brasile e l’Europa entro il 2025 e un ulteriore aumento previsto del 25% il prossimo anno, oltre all’apertura delle rotte per Recife e Fortaleza a dicembre e gennaio, l’impegno di Iberia nei confronti del Brasile è stato chiaramente dimostrato”, afferma Gemma Juncá, Direttore Brand e Marketing di Iberia. “La gastronomia è stata un punto focale fondamentale di Espacio Iberia a San Paolo. Oltre 700 persone hanno visitato anche l’angolo Iberia Club, il programma fedeltà della compagnia aerea, e oltre 2.000 hanno espresso interesse per l’Hola Madrid Stopover. Questo programma consente ai clienti di prenotare uno scalo fino a 9 notti a Madrid senza costi aggiuntivi, sia all’andata che al ritorno, di qualsiasi viaggio verso un’altra città, il tutto con vantaggi e sconti significativi. Vale anche la pena ricordare che quasi 1.000 dei visitatori che sono venuti all’Espacio Iberia si sono iscritti al programma fedeltà Iberia Club”, conclude Iberia.

EMIRATES CELEBRA IL 54° EID AL ETIHAD CON UN SORVOLO DELL’A380 ALL’EMIRATES DUBAI 7s – Emirates informa: “Gli spettatori dell’Emirates Dubai 7s hanno potuto assistere a uno spettacolare Emirates A380 low-level flypast sul The Sevens Stadium per celebrare il 54° Eid Al Etihad degli Emirati Arabi Uniti. Decollato dal Dubai International Airport, l’aereo ha sorvolato lo stadio alle 16:30, ad una altudine di 500 piedi, deliziando migliaia di tifosi riuniti per il più grande festival sportivo e di intrattenimento della regione. Al comando del volo c’era il Captain Mubarak Al Mheiri, Deputy Chief Pilot Airbus, supportato dai Captain Khalid Bin Sultan, Captain Philippe Lombet e Captain Nabil Al Rustamani. Il sorvolo di quest’anno prosegue la lunga tradizione di Emirates di celebrare l’Eid Al Etihad con l’Emirates Dubai 7s, un torneo con oltre cinquant’anni di storia che è diventato il momento clou del calendario sportivo annuale di Dubai. L’edizione del 2025 riunisce ancora una volta world-class rugby action, numerose competizioni sportive, musica vibrante e intrattenimento per famiglie, per un indimenticabile Eid Al Etihad weekend”.

QATAR AIRWAYS PRESENTA I TRAVEL PACKAGES PER LA FIFA ARAB CUP 2025™ E LA FIFA INTERCONTINENTAL CUP 2025™ – Qatar Airways informa: “Qatar Airways, World’s Best Airline and Official Airline Partner of FIFA™, presenta la selezione di travel packages esclusivi per i tifosi internazionali che desiderano vivere la FIFA Arab Cup 2025™ e la FIFA Intercontinental Cup 2025™ in Doha. La FIFA Arab Cup 2025™, che si svolgerà dall’1 al 18 dicembre 2025, vedrà 16 nazionali provenienti da tutto il mondo arabo competere in stadi all’avanguardia che hanno catturato l’attenzione mondiale durante la FIFA World Cup Qatar 2022™. Nel frattempo, la FIFA Intercontinental Cup 2025™, in programma dal 10 al 17 dicembre 2025, riunirà campioni di ogni continente, portando il calcio d’élite su un palcoscenico mondiale come ultimo grande torneo dell’anno. Con una domanda globale prevista in forte crescita durante le festività natalizie, Qatar Airways offre ai tifosi un accesso senza interruzioni a entrambi i tornei attraverso Qatar Airways Holidays packages accuratamente selezionati, pensati per offrire comodità, flessibilità e un’indimenticabile vacanza all’insegna del calcio”. Steven Reynolds, Discover Qatar & Qatar Airways Holidays Senior Vice President, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di dare nuovamente il benvenuto agli appassionati di calcio a Doha per due spettacolari tornei di fine anno: la FIFA Arab Cup 2025™ e la FIFA Intercontinental Cup 2025™. I nostri pacchetti di viaggio rendono più facile che mai per i tifosi partecipare all’emozione, offrendo viaggi senza interruzioni, sistemazioni premium e accesso diretto alle partite. Questi tornei riflettono la passione del Qatar per il calcio e la sua reputazione di destinazione sportiva di livello mondiale. Non vediamo l’ora di offrire esperienze indimenticabili ai visitatori di tutto il mondo”. “I membri del Qatar Airways Privilege Club guadagnano Avios e Qpoints e possono risparmiare ulteriormente utilizzando Cash + Avios per prenotare questi pacchetti. I viaggiatori possono personalizzare il loro itinerario per assistere alle partite di entrambi i tornei, oppure combinarli entrambi per un intero dicembre di world-class football in Qatar. I tifosi possono esplorare e prenotare il loro pacchetto preferito tramite Qatar Airways Holidays su www.qatarairways.com/fic o www.qatarairways.com/fifaarabcup25. Dicembre è uno dei mesi più vivaci per visitare il Qatar, con un clima piacevole, un’ospitalità di livello mondiale e attrazioni culturali che rendono il Paese una destinazione ideale. I tifosi possono visitare Lusail, West Bay, il Souq Waqif, la Corniche e i rinomati musei del Paese, godendosi un’atmosfera sportiva festosa che unisce le comunità di tutta la regione e non solo. Come paese ospitante di entrambi i tornei, il Qatar continua a consolidare il suo status di centro mondiale per i principali eventi sportivi, offrendo momenti memorabili per i tifosi di tutte le età”, conclude Qatar Airways.

FIRMATO UN NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA TRA POLITECNICO DI TORINO E KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – Nel corso dei lavori del Forum Imprenditoriale Italia – Arabia Saudita, in programma il 25-26 novembre a Riad, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI e da ICE Agenzia, il Politecnico di Torino e la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hanno firmato un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) in materia di ricerca e scambio accademico. La firma di questo accordo tra i due Atenei conferma la collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Arabia Saudita, nel contesto di valorizzazione degli accordi dei partenariati italiani e sauditi. Questo evento ha evidenziato il contributo dell’Italia nello sviluppo di collaborazioni strategiche e progetti di innovazione nella regione, consolidando al contempo la reputazione del Politecnico di Torino e di KAUST tra i partner internazionali. Il MoU esprime l’interesse di entrambi gli atenei a creare un partenariato in cui le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico di Torino possano complementare le corrispondenti attività di KAUST, attraverso l’uso di risorse qualificate e strumenti adeguati. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca sia nelle attività formative che nella ricerca in aree di comune interesse. Le aree di attività previste dall’accordo comprendono: l’esplorazione di opportunità di collaborazione su programmi di ricerca finanziati in campi di interesse reciproco; la promozione di posizioni di Dottorato di Ricerca (PhD) a doppio titolo; la promozione delle possibilità di scambio tra docenti, ricercatori e studenti dei due Atenei. In particolare, i settori tematici identificati per i percorsi di Dottorato a doppio titolo hanno rilevanza strategica per i due Atenei: micro e nanoelettronica, sistemi digitali e intelligenza artificiale, energia e ambiente, smart health e tecnologie per l’alimentazione e l’acqua.

AUSTRIAN AIRLINES DECOLLA CON UNA NUOVA CAMPAGNA INCENTRATA SUL NATALE – Austrian Airlines informa: “In Austrian Airlines, tutto è attualmente incentrato su „Fröhliche Flynachten“ (Buon Natale). Una campagna integrata a 360°, lanciata oggi, incentrata su uno spot pubblicitario, formati pubblicitari digitali appropriati e una comunicazione coerente sui social media, che mette in risalto il volo come tema emozionale”. “Viaggiare, in particolare volare, è un tema altamente emotivo. In concomitanza con il periodo natalizio, spesso frenetico, viviamo ogni giorno momenti emozionanti, stimolanti e anche stimolanti, che i nostri colleghi gestiscono al meglio delle loro capacità per i nostri ospiti”, spiega Ingrid Gogl, Responsabile Marketing/Brand/Comunicazione di Austrian Airlines, in merito al concetto chiave della campagna. “Il personale operativo di Austrian Airlines ha molto da fare durante le vacanze di Natale per garantire che gli ospiti possano partire per le loro attese vacanze o volare a casa per Natale dai loro cari, ovunque si trovino”, prosegue Austrian Airlines. “Anche quando lo stress da viaggio è alto, i nostri colleghi, sia a terra che in volo, mantengono la calma e sono sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti. Quando sorgono delle sfide, tutti danno il massimo e la rinomata e calorosa ospitalità di Austrian Airlines è particolarmente apprezzata, aiutando gli ospiti a raggiungere la loro destinazione natalizia”, prosegue Gogl, che sottolinea in particolare il messaggio di ringraziamento a tutti i team coinvolti nella campagna.

DELTA PRESENTA IL CYBER MONDAY – Delta informa: “Delta apre le porte al mondo in questo Cyber Monday con offerte per destinazioni popolari negli Stati Uniti, America Latina e Caraibi, Europa, Sudafrica, Asia e Pacifico meridionale. Dal 1° al 3 dicembre, i clienti possono usufruire di sconti sui voli verso decine di destinazioni della rete globale Delta. Alcune di queste offerte sono disponibili per date di viaggio già a partire da dicembre, mentre altre inizieranno a gennaio 2026”.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA LITUANIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un terzo ordine per il Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD) system dalla Lithuanian Defence Materiel Agency. Il valore dell’ordine è di circa 1,4 miliardi di corone svedesi, con consegne previste nel periodo 2026-2030. Il sistema sarà integrato da Saab nei veicoli JLTV 4×4 prodotti da Oshkosh”.

BOMBARDIER: STATEMENT SUL MOODY’S RATING UPGRADE – Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier, afferma: “Il Bombardier team è orgoglioso di annunciare che Moody’s ha migliorato il rating creditizio dell’azienda da B1 a Ba3, con outlook positivo. Con questo recente miglioramento, i rating di Bombardier tornano nella categoria Ba/BB sia per Moody’s che per S&P per la prima volta in oltre un decennio. Questo risultato riflette la solida e costante esecuzione dell’azienda in tutti i segmenti di business, la solida performance finanziaria e gli sforzi disciplinati di deleveraging degli ultimi anni. Grazie a un solido portafoglio ordini che garantisce visibilità sulle consegne future e alla continua espansione delle nostre attività nei Services and Defense business, stiamo costruendo flussi di ricavi diversificati e resilienti che rafforzano le nostre prospettive a lungo termine. Insieme alla nostra solida base finanziaria, questi fattori ci consentono di realizzare il nostro piano e di generare crescita in tutto il nostro portafoglio, mantenendo al contempo una forte attenzione al conseguimento di rendimenti sul capitale. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutto il team Bombardier: la vostra dedizione e il vostro impegno sono stati determinanti per il raggiungimento di questo importante traguardo.

L’EASA PUBBLICA LA NUOVA TECHNICAL SPECIFICATION ADS-L 4 SRD860 ISSUE 2 – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) annuncia la pubblicazione della nuova technical specification ADS-L 4 SRD860 Issue 2, ora disponibile nella Downloads section della ED Decision 2022/024/R. Questa ultima versione della specifica, Issue 2, fa progredire ulteriormente l’Automatic Dependent Surveillance – Light (ADS-L) specification come acceptable means of compliance for uncontrolled manned aircraft, per rimanere elettronicamente visibili quando entrano nell’U-space airspace. Oltre a supportare l’accesso all’ U-space airspace, ADS-L 4 SRD860 è un importante strumento per ridurre il rischio di mid-air collisions and associated fatalities in qualsiasi airspace, facilitando al contempo safe drone BVLOS operations fuori dall’U-space, grazie a una migliore situational awareness and interoperability. Basandoci su quanto stabiliti nella Issue 1, che utilizza bande di frequenza non soggette a licenza e dispositivi non certificati, ADS-B 4 SRD860 Issue 2 migliora i requisiti sulla base dell’esperienza con le implementazioni iniziali. Aggiunge inoltre importanti caratteristiche prestazionali e introduce una nuova ground-to-air retransmission capability. Insieme, queste modifiche supportano l’integrazione sicura e scalabile degli airspace users all’interno e all’esterno dell’U-space environment”. “Lo sviluppo di ADS-L 4 SRD860 Issue 2 riflette il risultato di un’ampia collaborazione tra enti regolatori e stakeholder del settore, inclusi produttori di dispositivi e sistemi avionici, operatori e associazioni di utenti. Il loro contributo è stato essenziale per garantire che le specifiche rimangano proporzionate, a prova di futuro e allineate alle realtà operative. Questi miglioramenti rafforzano ADS-L come soluzione pratica e interoperabile a supporto della coesistenza sicura di manned and unmanned aviation all’interno e all’esterno dell’U-Space airspace. L’EASA invita gli stakeholder del settore, tra cui produttori di aeromobili e user associations, a partecipare alla ADS-L Coalition. Questo forum collaborativo mira a supportare un’implementazione armonizzata, promuovere l’innovazione e favorire un continuo allineamento tra autorità di regolamentazione e settore sugli sviluppi dell’ADS-L”, prosegue l’EASA. “L’EASA incoraggia le parti interessate a esaminare la nuova specifica, Issue 2, e a valutare le opportunità di coinvolgimento, man mano che l’Europa progredisce nel campo dell’electronic conspicuity, per aumentare la sicurezza attraverso una maggiore situational awareness per piloti, operatori e ground services in qualsiasi airspace, in linea con l’implementazione degli U-space services e la più ampia integrazione dei nuovi operatori nell’airspace”, conclude l’EASA.

AIRBUS COMUNICA SHARE BUYBACKS TRANSACTIONS PER LA SETTIMANA PARTIRE DAL 24 NOVEMBRE 2025 – Airbus informa: “Airbus SE comunica share buyback transactions ai sensi del Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 sul market abuse (“EU Market Abuse Regulation”). Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme annunciato l’8 settembre 2025, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso in conformità con l’autorizzazione conferita all’Airbus SE Board of Directors dagli shareholders all’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 15 aprile 2025, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.