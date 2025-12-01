Qatar Airways svela la nuova Formula 1® Livery con un’esperienza esclusiva durante il Qatar Airways Qatar Grand Prix Weekend

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha concluso un indimenticabile Qatar Grand Prix weekend, offrendo un vivace spettacolo di sport, innovazione e cultura sia dentro che fuori dalla pista. La airline and Title Partner of Formula 1® si congratula con Max Verstappen per la vittoria del Qatar Airways Qatar Grand Prix“.

“Prima della Sprint race di sabato, migliaia di persone hanno assistito al Qatar Airways celebratory flypast sul Lusail International Circuit, dopo che i media e gli ospiti invitati hanno potuto ammirare in anteprima la nuova F1®-themed livery della compagnia aerea, disegnata da Swizz Beatz. I media sono stati invitati ad assistere al sorvolo dall’interno dell’aereo, dotato di Starlink high-speed “gate-to-gate” Wi-Fi, che ha consentito ai media di trasmettere in diretta il volo sopra il Lusail International Circuit.

La nuova livrea è stata poi presentata ufficialmente al Qatar Airways Hangar, con un ingresso speciale di Kevin Hart, che ha interpretato il ruolo di un F1 driver esibendosi in celebratory ‘doughnuts’. All’evento di lancio hanno partecipato i partner più importanti della compagnia aerea, tra cui David Beckham, Jessica Alba, Rio Ferdinand, Rosie Huntington-Whiteley, Swizz Beatz e Novak Djokovic, segnando uno degli eventi più attesi del weekend di gara”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questo fine settimana Qatar Airways ha unito innovazione e passione collaborando con le principali forze del mondo dello sport e delle arti per offrire un’esperienza di comunità senza pari. Il debutto della nostra F1 livery ispirata alla F1 ha suscitato un enorme interesse da parte di appassionati di sport, creativi e appassionati di aviazione, rendendo il nostro sorvolo il volo più seguito in un intero ciclo di 24 ore su Flightradar24. A giudicare dalla reazione globale che abbiamo già visto, posso affermare con sicurezza che questo design ispirato alla F1 passerà alla storia come uno dei F1 design più iconici dell’aviazione globale”.

“La World’s Best Airline, eletta da Skytrax per la nona volta nel 2025, sta contribuendo all’entusiasmo dei viaggi della stagione: il suo Boeing 777 aircraft con l’accattivante livrea sarà visibile in tutto il mondo quest’inverno, con atterraggi in destinazioni globali tra cui Londra, Melbourne, New York e Tokyo. L’aereo può essere monitorato in tempo reale con la sua registrazione: A7-BEG“, conclude Qatar Airways

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)