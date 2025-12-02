Boeing: l’aumento del passenger air traffic in Africa raddoppierà la flotta della regione entro il 2044

Boeing informa: “Il passenger air traffic in Africa crescerà in media del 6% annuo entro il 2044, trainato da una popolazione giovane, dalla crescita della classe media, dalla rapida urbanizzazione e dagli investimenti in aeroporti e connettività, ha dichiarato oggi Boeing. La commercial airplane fleet della regione più che raddoppierà, raggiungendo i 1.680 aerei nei prossimi due decenni per far fronte a questo aumento del traffico aereo, come previsto nel Commercial Market Outlook (CMO) 2025 dell’azienda per l’Africa“.

“I single-aisle airplanes rappresenteranno il 70% degli oltre 1.200 nuovi aerei che saranno consegnati nei prossimi 20 anni, rafforzando le opportunità per la domestic and short-haul international network expansion. Le compagnie aeree low cost africane sono pronte a capitalizzare sulla crescente domanda di più rotte in tutto il continente, in Europa e in Medio Oriente, offrendo opzioni di viaggio convenienti che migliorano la connettività e stimolano la crescita economica”, prosegue Boeing.

“L’aviazione è un catalizzatore per l’espansione economica e i collegamenti intracontinentali dell’Africa, basandosi sulla crescita del settore che abbiamo visto nella regione negli ultimi 20 anni”, ha affermato Shahab Matin, Boeing managing director of Commercial Marketing, Middle East and Africa. “Aerei più efficienti e versatili, abbinati a investimenti e strategie per rendere i viaggi aerei più accessibili a un maggior numero di africani, sbloccheranno ulteriori opportunità di crescita per le compagnie aeree e gli hub della regione”.

“L’impatto economico dell’aviazione in Africa si estende oltre i posti di lavoro diretti nel settore aereo e stimola anche il turismo, il commercio, gli investimenti, i corridoi logistici e migliaia di posizioni indirette nel settore alberghiero, manifatturiero e dei servizi. Con l’espansione delle flotte e delle reti di rotte da parte delle compagnie aeree, aumenterà la domanda di investimenti in un ecosistema più ampio e la necessità di nuovo personale aeronautico, con 74.000 piloti, tecnici ed equipaggi di cabina previsti nei prossimi 20 anni.

Il CMO per l’Africa prevede inoltre fino al 2044:

– Una services demand stimata in circa 130 miliardi di dollari, per supportare la crescita della flotta e la resilienza operativa.

– La domanda per widebody airplanes sarà alimentata dai piani delle compagnie aeree di modernizzare le flotte ed espandere le rotte internazionali a lungo raggio.

– Una domanda continua di freighter, pensata per i mercati logistici e l’export in via di sviluppo in Africa”, continua Boeing.

Nuove consegne (2025-2044)

Regional Jet 90

Single-Aisle 865

Widebody 240

Freighter 10

Totale 1.205

“Pubblicato annualmente dal 1961, il CMO rappresenta una risorsa chiave per compagnie aeree, fornitori e decisori politici che plasmano il futuro dell’aviazione. Per maggiori informazioni, visitare cmo.boeing.com“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)