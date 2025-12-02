Voli più sostenibili: Lufthansa Group amplia ulteriormente il fuel efficiency program a livello di gruppo

Lufthansa Group sta ampliando ulteriormente il suo group-wide fuel efficiency program, “OPS Sustainability”. L’obiettivo è rendere i processi operativi di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group più sostenibili aumentando l’efficienza.

“Dal 2022, oltre 90 misure individuali hanno contribuito a risparmiare un totale di circa 54.000 tonnellate di cherosene, evitando così in modo permanente circa 170.000 tonnellate di emissioni di CO2. Ciò corrisponde al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 di 640 voli di andata e ritorno sulla rotta Monaco-New York con un Airbus A350-900.

Ora si aggiungono ulteriori misure: la compagnia si è posta l’obiettivo di evitare circa 50.000 tonnellate di CO2 aggiuntive all’anno in tutto il gruppo entro la fine del 2028, tra l’altro utilizzando nuovi strumenti digitali e modelli decisionali basati sui dati. Ciò corrisponde a un ulteriore risparmio annuo di carburante di oltre 15.200 tonnellate”, afferma Lufthansa Group.

“Integriamo la sostenibilità dove ha l’impatto più immediato: nelle operazioni quotidiane delle nostre compagnie aeree. Il nostro OPS Sustainability program sta già producendo miglioramenti misurabili in termini di efficienza e impatto ambientale. Allo stesso tempo, stiamo investendo più che mai in aeromobili all’avanguardia e ad alta efficienza nei consumi”, afferma Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Lufthansa Group.

“Con la nuova fase del programma attualmente in corso, vengono implementate in tutto il Gruppo ulteriori misure che perseguono un data-driven and practical approach per aumentare l’efficienza nelle operazioni di volo. Queste includono, ad esempio, l’utilizzo di applicazioni digitali che in futuro consentiranno di prendere decisioni ancora più precise sulla quantità di carburante necessaria per un volo, sulla base dei dati storici sui consumi. Il programma include anche misure come optimized taxiing and approach procedures, un carico d’acqua più orientato alla domanda e una pianificazione del volo più precisa. La sostenibilità viene inoltre sistematicamente integrata nell’intero processo di formazione del personale a bordo e a terra. L’obiettivo è promuovere decisioni consapevoli per operazioni di volo più efficienti su base giornaliera.

Innovazioni come la “AeroSHARK” surface technology, sviluppata da Lufthansa Technik in collaborazione con BASF, contribuiscono inoltre a rendere le operazioni di volo quotidiane più sostenibili. L’innovativa pellicola è già stata applicata alle superfici di oltre 20 aeromobili di Lufthansa Group e imita le proprietà aerodinamiche della shark skin. Riduce la resistenza aerodinamica, riducendo così il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di circa l’1%, su ogni volo”, prosegue Lufthansa Group.

“Lanciato nel 2022, il Lufthansa Group OPS Sustainability program si concentra su misure mirate per aumentare l’efficienza operativa nelle operazioni di volo. Copre tutte le aree operative: cockpit, cabin, ground processes, technics and cargo. Una caratteristica fondamentale è il networked approach. Esperti provenienti da diverse aree di Lufthansa Group collaborano all’interno del Gruppo, analizzando i dati operativi, identificando le inefficienze e sviluppando soluzioni efficaci. Ciò dimostra la forza del gruppo: la cooperazione strategicamente coordinata a livello di Gruppo e l’implementazione locale presso le compagnie aeree di Lufthansa Group consentono di sfruttare le sinergie e di raggiungere risultati ancora maggiori nell’aumento della fuel efficiency.

Il continuo miglioramento della fuel efficiency nelle operazioni di volo, insieme alla modernizzazione della flotta, all’utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF), a un’ampia gamma di opzioni per viaggiatori privati e clienti aziendali per un volo più sostenibile e all’espansione dell’intermodalità, sono solo alcune delle cinque leve con cui Lufthansa Group promuove un volo più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche da oltre 30 anni”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthanhsa Group)