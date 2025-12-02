easyJet amplia l’offerta per l’estate 2026 con due nuove rotte internazionali dal Sud Italia

easyJet annuncia l’espansione del proprio network italiano con due nuovi collegamenti internazionali che decolleranno nell’estate 2026, rafforzando significativamente l’offerta verso Francia e Regno Unito e aprendo nuove opportunità per i turisti stranieri desiderosi di scoprire le meraviglie del Sud Italia.

“Dal 27 giugno 2026, ogni sabato, i passeggeri siciliani potranno scoprire Bordeaux con un volo diretto da Palermo. La “Perla dell’Aquitania” si apre ai viaggiatori siciliani con la sua straordinaria offerta enogastronomica, l’eleganza dei suoi boulevard ottocenteschi e attrazioni iconiche come la Cité du Vin e le suggestive passeggiate lungo la Garonna. Bordeaux rappresenta la quindicesima destinazione servita da easyJet a Palermo e la quarta francese, insieme a Parigi, Lione e Nizza, offrendo ai cittadini d’oltralpe un nuovo accesso diretto alle bellezze uniche della Sicilia.

A partire dal 3 agosto 2026, Napoli sarà collegata a Liverpool con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Liverpool, patria dei Beatles e città portuale dal grande passato industriale, offre ai viaggiatori napoletani un mix di cultura, musica e sport, con attrazioni iconiche come l’Albert Dock e lo stadio di Anfield. Con questa nuova rotta, easyJet avvicina due città che condividono una forte identità musicale, la passione per il calcio e il legame con il mare, offrendo nuove possibilità di viaggio e di scoperta sia ai napoletani che ai visitatori internazionali. Il network easyJet dall’aeroporto di Napoli raggiunge così 52 destinazioni, di cui sei britanniche, aggiungendosi alle rotte esistenti per Manchester, Bristol, Edimburgo e Londra (Luton e Gatwick)“, afferma easyJet.

“Con queste novità, easyJet continua a investire sul mercato italiano, facilitando gli scambi turistici e culturali tra il Sud Italia, la Francia e il Regno Unito, e offrendo opzioni di viaggio flessibili a tariffe competitive sia ai viaggiatori italiani che a quelli internazionali desiderosi di esplorare le meraviglie del Sud Italia.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

Palermo – Bordeaux – Dal 27/06/2026 – 1 volo alla settimana (Sab)

Napoli – Liverpool – Dal 03/08/2026 – 2 voli alla settimana (Lun, Ven)

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)