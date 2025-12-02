Turkish Airlines lancia il servizio di bagagli con etichetta intelligente in collaborazione con Samsung

Turkish Airlines ha siglato una partnership con Samsung, aggiungendo un’altra pietra miliare al suo percorso di trasformazione digitale volto a migliorare il comfort di viaggio dei propri ospiti.

“A partire dal 1° dicembre, i passeggeri potranno tracciare facilmente i propri bagagli utilizzando il servizio Smart Tagged Baggage Service, basato su SmartThings Find, che consente un tracciamento più rapido ed efficiente dei bagagli smarriti o in ritardo dotati di Galaxy SmartTag.

Grazie a questa collaborazione, Turkish Airlines è la prima compagnia aerea a implementare le tecnologie SmartThings nel monitoraggio dei bagagli dei passeggeri in tutto il mondo, dimostrando l’impegno della compagnia di bandiera turca nella trasformazione digitale, con un approccio incentrato sul passeggero per migliorare l’esperienza di viaggio. Utilizzando la tecnologia Samsung, i passeggeri potranno anche caricare una foto del proprio bagaglio sull’app SmartThings Find, facilitando così l’identificazione dei propri bagagli. La compagnia aerea mira a estendere l’utilizzo di SmartThings Find oltre i servizi di gestione bagagli, integrando funzionalità basate sulla localizzazione in future soluzioni digitali dedicate ai passeggeri”, afferma Turkish Airlines.

Commentando la partnership, Kerem Kiziltunc, Chief Information Technologies Officer di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Turkish Airlines conferma la sua posizione di leadership nel percorso verso la digitalizzazione. Siamo lieti di collaborare con Samsung per sfruttare la sua tecnologia all’avanguardia a vantaggio dei nostri passeggeri. Continueremo a rafforzare la nostra leadership con collaborazioni tecnologiche che diano priorità alla soddisfazione degli ospiti e stabiliscano nuovi standard per l’industria aeronautica”.

Jayeon Jung, Electronics Executive Vice President di Samsung Electronics e Head di SmartThings, ha dichiarato: “Samsung sta ampliando l’esperienza SmartThings Find attraverso partnership in diversi settori per aiutare i clienti a rimanere connessi e tranquilli ovunque si trovino. Siamo lieti di collaborare con Turkish Airlines per offrire un’esperienza di viaggio più comoda e ottimizzata”.

“Questa collaborazione strategica rappresenta un altro passo significativo nell’impegno costante di Turkish Airlines verso l’innovazione e l’eccellenza. In qualità di compagnia di bandiera della Turchia, Turkish Airlines continua a dedicarsi allo sviluppo di tecnologie e partnership che migliorano ogni fase del viaggio dei propri ospiti”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)