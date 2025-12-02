Wizz Air: nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice

Wizz Air annuncia una nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice. Il nuovo collegamento opererà 2 volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 31 marzo 2026.

“La nuova rotta sarà operata da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato.

Kosice, la seconda città della Slovacchia per popolazione, è un centro storico affascinante e ricco di testimonianze medievali e rinascimentali.

Dopo i recenti annunci dell’arrivo del 14° aeromobile nella base e l’aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia, Roma Fiumicino è ancora una volta al centro delle operazioni della compagnia. L’aeroporto della capitale è infatti la più grande base della compagnia nel paese, con oltre 570 dipendenti diretti e un network di 61 rotte che servono 26 Paesi.

Grazie ai continui investimenti nell’aeroporto della capitale, Wizz Air ha già operato quest’anno oltre 29.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 6,2 milioni di passeggeri (+4,6% rispetto all’anno scorso) con un tasso di completamento medio del 99,8%. Le performance operative continuano a migliorare, con un tasso di partenze in orario aumentato del 15,8%. Dall’inizio delle operazioni, Wizz Air ha accolto oltre 26,5 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest’anno la compagnia aerea offre più di 7,5 milioni di posti nella capitale italiana (+2,0% rispetto al 2024)”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino–Kosice è un nuovo importante tassello nella nostra strategia di crescita nella capitale e nel paese. L’Italia rimane il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è il cuore di questo successo. Nella nostra base abbiamo un team di oltre 570 colleghi pronti a offrire ogni giorno ai viaggiatori un servizio eccellente e con i più alti standard di qualità. Siamo certi che questa nuova connessione sarà apprezzata sia dai viaggiatori business che dai turisti, offrendo un modo comodo ed economico per scoprire una città affascinante e le sue bellezze storiche e culturali. Continuiamo a investire nella nostra principale base italiana, e questo nuovo collegamento conferma il nostro impegno a offrire sempre più opportunità di viaggio per i passeggeri italiani e romani, sostenendo allo stesso tempo la crescita dell’economia locale e del settore turistico. Non vediamo l’ora di accogliervi a bordo”.

ROMA FIUMICINO – KOSICE – Martedì e sabato – Dal 31 marzo 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)