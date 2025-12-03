Emirates porta l’A350 e la nuova cabina Premium Economy ad Adelaide

Emirates ha segnato una pietra miliare storica nelle sue operazioni in Australia accogliendo il suo primo A350 ad Adelaide a partire dal 1° dicembre 2025.

“Diventando la prima città della rete globale di Emirates a ricevere l’ultra-long-range model, Adelaide offre ora la nuova Premium Economy di Emirates ed è diventata la quinta e ultima città della rete australiana di Emirates a presentare la pluripremiata cabina.

Tutte e cinque le città australiane servite da Emirates offrono ora aeromobili e prodotti di ultima generazione: l’A380 a quattro classi in quattro città, il Boeing 777 a quattro classi da Melbourne e l’A350 da Adelaide. Mantenendo la promessa di offrire agli australiani la migliore esperienza di viaggio possibile, 56 dei 70 voli settimanali Emirates tra Australia e Dubai sono ora operati da aeromobili di ultima generazione di Emirates, offrendo ai passeggeri di tutta l’Australia l’accesso ai prodotti più innovativi della compagnia aerea, tra cui oltre 5.000 posti settimanali in Premium Economy tra Australia e Dubai.

Operando sui voli EK440/441, l’Airbus A350-900ULR ha sostituito il Boeing 777-200LR. Il volo EK440 di Emirates parte da Dubai alle 02:00 e arriva ad Adelaide alle 20:50. Il volo di ritorno, EK441, parte da Adelaide alle 22:50 e arriva a Dubai alle 05:20 del giorno successivo”, afferma Emirates.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, ha dichiarato: “Questo è un momento storico per Emirates, che sottolinea il ruolo fondamentale di Adelaide e dell’Australia Meridionale nelle nostre operazioni globali. Adelaide è orgogliosa di essere la prima città australiana ad accogliere l’A350 di Emirates. Con questo, la nostra nuova e acclamata cabina Premium Economy debutta ad Adelaide, completandone l’implementazione su tutti e cinque i gateway australiani di Emirates. Sebbene Emirates accetti la consegna di A350 già da un anno, questa è la prima consegna della nostra long-range variant, con l’autonomia e la capacità di volare da Dubai ad Adelaide. Adelaide era da tempo destinata a ricevere questo nuovo velivolo, a sottolineare il nostro impegno nei confronti della capitale dell’Australia Meridionale.

Questi traguardi sono una forte dimostrazione del nostro continuo investimento e impegno nel portare il nostro prodotto di ultima generazione in Australia e offriranno ai viaggiatori del Sud Australia accesso diretto ai nostri sedili più moderni e confortevoli e un’esperienza di volo di livello superiore, offrendo collegamenti senza interruzioni con l’Europa e oltre, sia per lavoro che per piacere. La Premium Economy si è dimostrata incredibilmente popolare, ottenendo costantemente elevati coefficienti di riempimento da e per l’Australia, e prevediamo una domanda altrettanto forte ad Adelaide per il lusso discreto e l’esperienza personalizzata della cabina”.

Il South Australian Minister for Tourism, Hon Zoe Bettison, ha dichiarato: “L’arrivo del nuovo A350 a lunghissimo raggio di Emirates ad Adelaide rappresenta un altro importante sviluppo aeronautico per il turismo nel Sud Australia. Rende questo volo ancora più attraente per i potenziali visitatori provenienti dai principali mercati globali, incrementando ulteriormente gli oltre 62 milioni di dollari che i voli diretti giornalieri non-stop di Emirates generano ogni anno in termini di spesa turistica nel Sud Australia. È entusiasmante che Adelaide sia stata la città scelta da Emirates per il debutto del suo nuovo A350 e dimostra l’impegno della compagnia aerea nei confronti del Sud Australia e la sua fiducia nel turismo e nel commercio nel nostro Stato”.

Brenton Cox, Managing Director at Adelaide Airport, ha dichiarato: “Questi nuovi aeromobili a lungo raggio rappresentano una svolta per Adelaide grazie alle loro dimensioni e alla loro autonomia, perfettamente adatte al nostro mercato. Emirates ci sostiene da oltre un decennio e questa è un’ulteriore dimostrazione di supporto per i viaggiatori del Sud Australia e per i visitatori del nostro Stato. Il nuovissimo Airbus A350-900ULR è all’avanguardia e offre le ultime tecnologie e comfort, oltre a offrire più posti e una maggiore scelta di cabina. L’introduzione dei posti in Premium Economy rappresenta un ulteriore passo avanti per i nostri clienti”.

“Nel novembre 2024 Emirates ha ricevuto il suo primo A350, entrato in servizio commerciale per la prima volta nel gennaio 2025 tra Dubai ed Edimburgo. Da allora, Emirates ha ampliato le sue destinazioni a corto e medio raggio con l’A350. Con la consegna del primo A350 a lungo raggio a Emirates, Adelaide diventa la prima città del network Emirates a ricevere il long-range A350. L’Airbus A350-900ULR di Emirates può volare fino a 15 ore senza scalo, con un’autonomia superiore a 14.000 km. L’A350 è l’aereo widebody di grandi dimensioni con il più basso consumo di carburante attualmente in servizio commerciale e offre anche la cabina a doppio corridoio più silenziosa di qualsiasi altro aeromobile.

L’A350 di Emirates offre tre spaziose classi di cabina, con una capienza di 298 passeggeri in 32 poltrone di Business Class di ultima generazione con configurazione 1-2-1, 28 poltrone di Premium Economy con configurazione 2-3-2 e 238 poltrone di Economy Class con ampia disposizione dei posti a sedere e configurazione 3-3-3.

La versione di nuova generazione del sistema di intrattenimento in volo Ice della compagnia aerea sull’A350 offre un’esperienza cinematografica con display 4K e 4K HDR su touchscreen ultra-reattivi. L’A350 offre anche un Wi-Fi ad alte prestazioni, offrendo una connettività globale ininterrotta tramite la rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat, con punti di accesso wireless (WAP) migliorati a bordo, che consentono a un maggior numero di clienti di usufruire in media di una larghezza di banda fino a dieci volte superiore a quella totale attuale degli aeromobili”, prosegue Emirates.

“L’introduzione dell’A350 di nuova generazione ad Adelaide rafforza ulteriormente l’ampia rete australiana di Emirates, che attualmente opera 70 voli di andata e ritorno settimanali da e per i suoi cinque principali aeroporti: Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth e Adelaide“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)