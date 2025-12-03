Emirates attiva una interline partnership con Bahamasair e lancia l’Emirates Asia Pass

Emirates ha ufficialmente attivato una interline partnership con Bahamasair per offrire collegamenti ai clienti in viaggio verso le Bahamas.

“La partnership unilaterale tra le due compagnie aeree consente a Emirates di espandere la propria presenza nei Caraibi, consentendo ai suoi clienti di effettuare connessioni con la compagnia di bandiera nazionale delle Bahamas da due scali in Florida verso due destinazioni all’interno delle Bahamas: Nassau/Paradise Island e Freeport sull’isola di Grand Bahama.

La interline partnership è entrata in vigore a seguito di un Memorandum d’Intesa (MoU) firmato da entrambe le compagnie aeree a giugno. I clienti di Emirates possono prenotare un intero viaggio da tutta la sua rete verso Orlando o Miami e proseguire con scali a Nassau o Freeport, il tutto con la semplicità di un unico biglietto e con vantaggi aggiuntivi, tra cui un’unica politica sui bagagli per entrambe le compagnie aeree”, afferma Emirates.

“Gli scali della Florida, Miami e Orlando, sono tra le 12 destinazioni statunitensi attualmente servite da Emirates. Emirates serve Miami con voli giornalieri utilizzando i suoi Boeing 777 rimodernati, dotati di quattro classi di cabina, oltre a cinque voli settimanali per Orlando a bordo dei suoi Boeing 777 in una configurazione a tre classi. Dai due gateway della Florida, i clienti possono usufruire dei servizi di Bahamasair, operati da Boeing 737, verso due importanti destinazioni del Paese.

All’inizio di quest’anno Emirates ha anche firmato un protocollo d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere congiuntamente il turismo nella nazione caraibica”, conclude Emirates.

Emirates presenta l’Emirates Asia Pass

Inoltre, Emirates ha presentato un nuovo modo per i viaggiatori di esplorare il Sud-Est asiatico con il lancio dell’Emirates Asia Pass. Pensato per i viaggiatori alla ricerca di scoperte culturali e itinerari flessibili, il pass semplifica i viaggi multi-città nella regione, offrendo praticità, convenienza e flessibilità con un’unica prenotazione.

“Con l’Emirates Asia Pass, i clienti possono prenotare e personalizzare itinerari in Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Cambogia, Singapore e Laos, il tutto con un unico biglietto. Che i viaggiatori desiderino vivere tranquille isole, visitare luoghi di interesse culturale o vivere città vivaci, l’Emirates Asia Pass consente loro di collegare facilmente le destinazioni ed esplorare la regione a modo loro.

L’Emirates Asia Pass offre ai viaggiatori la libertà di creare viaggi su misura, combinando le destinazioni desiderate e persino visitando la stessa città più di una volta. I viaggiatori possono scegliere da uno a dieci voli all’interno del Sud-Est asiatico, rendendo facile personalizzare gli itinerari in base al proprio stile di viaggio e al proprio programma. Per l’elenco completo delle destinazioni incluse nel pass, visitare emirates.com.

Il pass è disponibile per i viaggiatori che prenotano un volo internazionale Emirates in arrivo in Cambogia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam o Laos, direttamente tramite Emirates o tramite il proprio agente di viaggio. La nuova soluzione di viaggio elimina la necessità di acquistare più biglietti con diverse compagnie aeree e consente ai clienti di gestire tutti i voli comodamente su un’unica piattaforma”, afferma Emirates.

“Dalle tranquille spiagge di Koh Samui alle vivaci strade di Bangkok, l’Emirates Asia Pass invita i viaggiatori a pianificare e prolungare il proprio viaggio con facilità.

Passaggi popolari come Singapore, Bangkok e Kuala Lumpur rappresentano punti di partenza ideali per l’esplorazione, con collegamenti continui senza interruzioni operati in collaborazione con Bangkok Airways e Batik Air Malaysia. Inoltre, i servizi operati da Emirates collegano i viaggiatori tra Thailandia e Vietnam, così come tra Thailandia e Cambogia, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio nella regione.

D’ora in poi, i viaggiatori potranno acquistare l’Emirates Asia Pass insieme al loro biglietto internazionale Emirates tramite emirates.com, gli Emirates Contact Centres, retail and ticketing offices o agenzie di viaggio.

Per una maggiore flessibilità, i clienti possono apportare modifiche ai loro voli dopo l’acquisto con una commissione nominale di 15 USD per modifica sui voli inclusi nel loro pass”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)