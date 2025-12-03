News Brevi – 03.12.2025

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME: CONCLUSO AD ALBACETE IL FLYING COURSE 25-04 – Si è svolto dal 6 al 28 novembre, presso la base di Albacete in Spagna, il corso Flying Course 25-04, ultimo appuntamento annuale del Tactical Leadership Programme (TLP). All’attività hanno preso parte circa 550 militari provenienti da diverse Nazioni, con un contributo significativo dell’Aeronautica Militare sia tra i frequentatori sia nelle funzioni di supporto. Il contributo dell’Aeronautica Militare ha compreso diversi enti della Forza Armata. Oltre al personale navigante, infatti, hanno operato specialisti, team di supporto tecnico-logistico e assetti dedicati a garantire capacità fondamentali. Tra questi, un C-27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa e un KC-767 del 14° Stormo di Pratica di Mare, impiegato da home base, hanno ampliato in modo significativo la gamma delle missioni pianificabili. Il TLP è un programma di cooperazione multinazionale volto allo sviluppo delle capacità di pianificazione e condotta di missioni complesse. Tra i frequentatori italiani erano presenti piloti, ufficiali intelligence e controllori C2, figure fondamentali per la gestione integrata delle informazioni e del quadro tattico. La presenza congiunta di queste professionalità consente di addestrare non solo l’esecuzione del volo, ma l’intero processo decisionale che caratterizza le moderne operazioni aeree. Tra i frequentatori figuravano anche quattro piloti Eurofighter con velivoli e personale provenienti dal 4°, 36° e 37° Stormo, impiegati come “Blue Air” nei diversi scenari addestrativi insieme agli Eurofighter e AV-8 spagnoli, agli F-16 turchi e rumeni, ai Tornado tedeschi e ai Mirage 2000 francesi. La varietà degli assetti coinvolti ha reso possibile l’esecuzione di scenari complessi, caratterizzati da un’elevata interoperabilità multinazionale. Il corso si è articolato in attività teoriche, simulatori e missioni di volo reali. Particolarmente rilevante l’impiego del simulatore MACE (Modern Air Combat Environment), che, grazie al collegamento Link-16, ha consentito di integrare le attività virtuali con quelle in volo, riproducendo uno scenario multiminaccia, dagli UAV agli attacchi cyber. Le attività sono state inoltre condotte in un ambiente particolarmente realistico, arricchito dalla presenza di sistemi reali. La conclusione del “FC 25-04” conferma il ruolo del Tactical Leadership Programme come riferimento internazionale per la formazione dei futuri leader tattici della componente aerea e come strumento essenziale per sviluppare interoperabilità, capacità decisionali e integrazione tra le diverse specialità della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FLY TOGETHER: IL PODSCAST CHE RENDE IL VIAGGIO PIU’ INCLUSIVO – ADR informa: “Debutta oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Fly Together, il nuovo podcast realizzato da Aeroporti di Roma in collaborazione con Chora Media, pensato per offrire un supporto concreto ai passeggeri con ridotte capacità motorie o visive. Con questo nuovo contenuto, ADR vuole fornire un ulteriore strumento verso un’esperienza di viaggio accessibile e inclusiva: la paura di viaggiare può prendere molte forme, per le persone con disabilità può voler dire anche non sapere come affrontare un aeroporto, soprattutto quando ci si trova di fronte a un grande scalo internazionale. Procedure, controlli, spazi estesi e tempi scanditi possono trasformarsi in ostacoli non sempre immediati da affrontare. In questo contesto si inserisce Fly Together, che accompagna l’ascoltatore alla scoperta dell’esperienza aeroportuale a Fiumicino, attraverso la voce di chi conosce bene le difficoltà legate al viaggio in aereo. Esperienze dirette, consigli pratici e un racconto trasparente consentono di esplorare le soluzioni offerte dallo scalo: dall’assistenza dedicata ai percorsi guidati, fino agli strumenti pensati per garantire autonomia e tranquillità durante tutte le fasi del viaggio. Con uno sguardo onesto e obiettivo, il podcast permette di riconoscere le sfide ancora presenti, ma soprattutto di scoprire le opportunità per viaggiare riducendo gli ostacoli, insieme. Un modo semplice e intuitivo per familiarizzare con l’aeroporto e affrontare il viaggio con maggiore consapevolezza”. “Con questa iniziativa, Aeroporti di Roma ribadisce il proprio impegno a favore dell’accessibilità, promuovendo un modello di accoglienza orientato alla riduzione delle barriere e all’inclusione di tutti i passeggeri. Fly Together non si limita a illustrare i servizi presenti in aeroporto: offre una nuova prospettiva sul viaggio, invitando tutti a muoversi con serenità, accompagnati dalle giuste informazioni e da una visione comune. Il podcast è disponibile sul sito www.adr.it nella sezione Audioporto, e sui canali Spotify di Aeroporti di Roma e Chora Media”, conclude ADR.

EASYJET ACQUISIRA’ LA ADRIA TEHNIKA MAINTENANCE FACILITY – easyJet informa: “easyJet ha concordato l’acquisizione della Adria Tehnika maintenance facility con sede in Slovenia. La five-bay aircraft maintenance facility di Brnik si occupa da diversi anni di heavy maintenance per la flotta easyJet e la compagnia aerea prevede di investire nella struttura a lungo termine. L’acquisizione è soggetta alle approvazioni normative e dovrebbe concludersi all’inizio del 2026. Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Adria Tehnika in easyJet Group. Adria Tehnika, che continuerà a essere guidata dal Chief Executive Officer Barbara Perko Brvar, rimarrà con sede in Slovenia. easyJet ha internalizzato una parte significativa delle sue base maintenance operations negli ultimi 18 mesi attraverso l’acquisizione di SR Technics, un heavy maintenance operation a Malta. L’acquisizione di Adria Tehnika rientra in questa strategia”. Brendan McConnellogue, Director of Engineering and Maintenance, ha commentato: “Siamo lieti che il team di Adria Tehnika si unisca a easyJet Group. Collaboriamo con Adria Tehnika da quasi un decennio e abbiamo affidato loro oltre 200 heavy maintenance inputs sulla nostra flotta di aeromobili Airbus. Siamo davvero lieti di acquisire la struttura, insieme alla sua forza lavoro qualificata, che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di internalizzare una maggiore parte della manutenzione, con l’obiettivo di sviluppare e far crescere ulteriormente la struttura nei prossimi anni”. Barbara Perko Brvar, CEO di Adria Tehnika, ha commentato: “Sono lieta che easyJet ci abbia riconosciuto come un investimento strategico. Grazie al nostro lavoro passato e alle solide referenze, abbiamo dimostrato di essere un partner credibile, affidabile e fidato per tutti i nostri clienti. Con un investitore strategico come easyJet, saremo in grado di sviluppare ulteriormente e più rapidamente le nostre attività, le nostre capacità e le competenze dei nostri dipendenti”.

BRUSSELS AIRLINES ACCOGLIE IL NUOVO STAR CHEF GLENN VERHASSELT – Brussels Airlines porta ancora una volta un pezzo di Belgio nei cieli e annuncia il suo nuovo Star Chef: Glenn Verhasselt, chef del ristorante bistellato Sir Kwinten di Lennik. Da gennaio 2026 i passeggeri di Business Class sui voli a lungo raggio potranno gustare piatti esclusivi creati in collaborazione con il suo team. Con questa partnership, Brussels Airlines mira a offrire ai propri passeggeri un’autentica esperienza gastronomica belga, incentrata su prodotti locali e sapori innovativi. “Glenn Verhasselt, chef del rinomato ristorante Sir Kwinten di Lennik (Brabante Fiammingo), sarà il nuovo Star Chef di Brussels Airlines da gennaio 2026. Sarà il sedicesimo Star Chef, succedendo ad Arabelle Meirlaen. Lo chef Verhasselt è noto per la sua raffinata cucina belga dal tocco creativo, incentrata su ingredienti di stagione e prodotti locali. Sir Kwinten ha due stelle Michelin ed è uno dei migliori in assoluto della gastronomia belga. Il palmares del giovane chef include titoli come ‘Young Top Chef of Flanders’ (2020) e, più recentemente, ‘Chef of the Year 2025’ secondo Gault&Millau. Da novembre di quest’anno, Glenn Verhasselt è anche Provost of the Chefs del rinomato Club Gastronomico Prosper Montagné”, afferma Brussels Airlines. “Viaggiare è molto più che andare dal punto A al punto B, è una vera e propria esperienza. Siamo orgogliosi di poter collaborare ancora una volta con un grande punto di riferimento della gastronomia belga. La sua visione e la sua maestria sono perfettamente in linea con i nostri valori. Con Glenn come nostro nuovo Chef Stellato, continuiamo a mostrare al mondo il meglio del Belgio”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines. “È un onore portare la mia cucina a 10.000 metri di altitudine. Abbiamo sviluppato piatti che riflettono il nostro stile distintivo e si adattano perfettamente alle condizioni uniche a bordo. Il mio obiettivo è offrire ai passeggeri un assaggio dell’alta cucina belga durante il loro viaggio”, afferma Glenn Verhasselt. “Glenn ha creato un menù esclusivo per la Business Class di Brussels Airlines sui voli a lungo raggio, combinando il suo rinomato stile con i classici belgi e tecniche innovative. Il menù sarà composto da una selezione di antipasti, portate principali e dessert che cambierà ogni tre mesi. Come sempre, i vini – per i quali Brussels Airlines ha già vinto numerosi premi – e le birre belghe sono stati accuratamente selezionati da esperti: il Master of Wine Jan De Clercq e la sommelier della birra Sofie Vanrafelghem. A bordo verrà servito anche il Bruut Festive 2022 della cantina Bruut di Gooik. I formaggi sono stati selezionati da Van Tricht. Lo Star Chef program di Brussels Airlines è diventato una tradizione. Dal 2013 la compagnia aerea collabora con chef belgi stellati Michelin per creare un’esperienza unica per i passeggeri di Business Class sui voli intercontinentali. Ogni chef elabora un menù di tre portate ispirato ai prodotti belgi e agli ingredienti di stagione. Anche quest’anno, lo chef Raymond Slosse di Gate Gourmet ha trasformato il menù in un’esperienza culinaria a bordo, dove ogni piatto rivela i suoi ricchi sapori e la sua raffinatezza anche in alto, sopra le nuvole”, conclude Brussels Airlines.

AIR FRANCE PRESENTA I NUOVI MENU LA PREMIERE CREATI DA ANNE-SOPHIE MIC E CLAIRE HEITZLER – Quest’inverno, Air France arricchisce il servizio di cabina La Première offrendo nuovi raffinati menu creati dalla chef francese Anne-Sophie Pic, insignita di tre stelle Michelin, sui voli in partenza da Parigi. Questa nuova, eccezionale collaborazione celebra dieci anni di creazioni culinarie per i clienti della compagnia aerea nel 2025. Inoltre, Claire Heitzler, pasticcera dell’anno 2013 secondo Gault & Millau, concluderà il pasto con i suoi squisiti dessert. Questo duo unico mette in mostra l’eccellenza gastronomica francese nella cabina più esclusiva di Air France. “Da novembre 2025, Anne-Sophie Pic presenterà nuovi piatti appositamente pensati per gli ospiti La Première in partenza da Parigi. Questa nuova collaborazione celebra i dieci anni di partnership tra la chef più stellata Michelin al mondo e Air France, con grande gioia dei passeggeri della compagnia aerea. Con starters and main hot dishes per i first and second meal services, Anne-Sophie Pic ha creato più di trenta piatti originali in stretta collaborazione con il Culinary Studio di Servair, leader mondiale nel catering di bordo e partner di Air France. Gli ospiti possono gustare una varietà di creazioni stagionali à la carte”, afferma Air France. “Dopo dieci anni di collaborazione con Air France, volevo sviluppare piatti nuovi e originali per gli ospiti La Première, valorizzando i prodotti regionali francesi pur mantenendo un’influenza internazionale, per invitarli a un vero e proprio viaggio culinario”, ha dichiarato Anne-Sophie Pic. “Per i suoi dessert, Air France prosegue la sua collaborazione con Claire Heitzler, eletta Pasticcera dell’Anno 2013 da Gault & Millau. In partenza da Parigi, la chef ha creato dessert eccezionali, realizzati nel rispetto degli ingredienti, sia in termini di stagionalità che di origine francese”, prosegue Air France. “Per Air France, ho creato dessert che uniscono piacere, gusto e prodotti regionali. È un invito al viaggio, un momento di dolce piacere culinario per i passeggeri”, ha dichiarato la chef. “Gli ospiti de La Première inoltre potranno presto assaggiare una nuova gamma di gelati tradizionali creati dal maestro gelatiere Philippe Faur. Quest’inverno, la cabina La Première è disponibile sui voli da Parigi-Charles de Gaulle ad Abidjan (Costa d’Avorio), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Washington-DC (Stati Uniti), San Paolo (Brasile), Singapore, Tel Aviv (Israele) e Tokyo-Haneda (Giappone)”, conclude Air France.

AIRBUS PORTA L’H160 IN AUSTRALIA PER UN TOUR DIMOSTRATIVO – Airbus informa: “Gli emergency medical services operators in Australia hanno bisogno di un elicottero su cui poter fare affidamento per rispondere a una grande varietà di missioni: così Airbus ha portato l’H160 per un tour dimostrativo in Australia. La sfida più grande nel paese è la distanza. Quando si verifica una catastrofe, le vittime possono ritrovarsi isolate. L’Australia comprende la necessità di un recupero medico d’emergenza rapido e affidabile come pochi altri. L’H160 ha trascorso un mese esplorando questo paesaggio impegnativo, visitando i principali centri tra cui Melbourne, Sydney e Brisbane. Gli operatori locali sono rimasti colpiti dalla sua capacità di colmare rapidamente le distanze, identificandolo come una potenziale ancora di salvezza per i pazienti”. Richard Ward, Sales Manager at Airbus Helicopters, ritiene che l’H160 corrisponda perfettamente a ciò di cui l’Australia ha bisogno per i suoi helicopter emergency medical services (HEMS): “L’Australia è un paese vasto con una popolazione distribuita su enormi distanze che richiedono aeromobili con un range maggiore. L’H160 ha una cabina spaziosa, perfetta per HEMS, ricerca e salvataggio. Inoltre, il suo design di facile manutenzione garantisce un’elevata disponibilità dell’aeromobile, fondamentale per i servizi di emergenza”. Oltre alle dimensioni e al range, Ward evidenzia anche altri vantaggi che l’H160 possiede: downwash ridotto e volo fluido. “Nel caso dell’HEMS, i pazienti, spesso critici, possono trascorrere sempre più tempo a bordo dell’aeromobile”, prosegue Ward. “Elevati livelli di vibrazioni e rumore possono esacerbare il disagio del paziente e influire negativamente sulle sue condizioni mediche. L’H160 affronta entrambi questi fattori con il rumore e le vibrazioni della cabina più bassi della sua categoria. In definitiva, combina autonomia, dimensioni della cabina, comfort ed efficienza. È il modo più efficace per trasportare pazienti su grandi distanze nell’ambiente australiano”. In qualità di pilota principale responsabile del tour dimostrativo, Olivier Gensse afferma: “Abbiamo davvero cercato di istituire un cambio di passo per il futuro della sicurezza con questo aeromobile”, afferma Gensse. “Il carico di lavoro dei piloti è molto basso, il che ritengo sia un punto chiave, soprattutto per le missioni HEMS”. “Il tour dimostrativo ha consentito agli operatori di dare uno sguardo futuristico all’HEMS. L’elevata disponibilità garantisce che l’elicottero sia sempre pronto a rispondere alla chiamata. In Australia, l’H160 è pronto ad offrire un aiuto salvavita”, conclude Airbus.

LEONARDO INAUGURA IL REGIONAL CYBER CENTER IN MALESIA – Leonardo informa: “Con l’apertura del nuovo Regional Cyber Center Leonardo rafforza il suo posizionamento di leader tecnologico nella sicurezza globale. L’inaugurazione, avvenuta oggi alla presenza del Ministro delle Comunicazioni malese, Yang Berhormat Datuk Fahami Fadzil, sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire la global security a livello internazionale, rispondendo in modo proattivo ad una minaccia cyber sempre più complessa e in rapida evoluzione. La scelta strategica della Malesia riflette la sua posizione di primo piano nel panorama della cybersecurity. Il Paese si distingue infatti nella regione per la sua legislazione avanzata in materia e per la protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Sfruttando l’integrazione delle tecnologie proprietarie di Leonardo nell’ambito della cyber security, della sicurezza fisica e delle comunicazioni mission critical e l’esperienza maturata nei settori strategici sia in Italia che all’estero, il nuovo Centro fornirà un contributo sostanziale alla protezione globale dalle nuove minacce ibride, al rafforzamento dell’autonomia digitale e al supporto dello sviluppo sostenibile della Malesia e dell’intera regione. Il nuovo centro di Kuala Lumpur è parte del Global CyberSec Center (GCC), il trusted and mission critical provider di servizi di cybersecurity di Leonardo con sede centrale a Chieti, e si aggiunge ai Regional Cyber Center federati già operativi di Bruxelles, Bristol e Riad. La rete globale del GCC è progettata per garantire la cyber mission assurance dei clienti strategici – tra cui Difesa e organizzazioni strategiche nazionali – mettendo a fattor comune processi, conoscenza della minaccia e tecnologie all’avanguardia. Il modello federato è in grado di assicurare sia la capacità di operare su scala globale nel prevenire, contrastare e rispondere alle nuove minacce, sia il controllo dei dati strategici, nel pieno rispetto delle singole sovranità nazionali”. “Questa iniziativa è un investimento a lungo termine che riflette il forte impegno di Leonardo nella costruzione di una solida partnership industriale e tecnologica con la Malesia, contribuendo al contempo allo sviluppo di un capitale umano locale altamente specializzato. In un mondo in cui l’autosufficienza cyber è diventata la nuova valuta della stabilità, consentiamo alle organizzazioni strategiche nazionali di garantire la sicurezza e la continuità delle loro operazioni, sfruttando la nostra piattaforma Global CyberSec. Attraverso questo investimento in Malesia, il nostro obiettivo è quello di sostenere la trasformazione di infrastrutture critiche, come il cloud nazionale e i centri operativi di sicurezza nazionale, in risorse strategiche autonome”, dichiara Andrea Campora, Managing Director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo. “Leonardo vanta una presenza consolidata in Malesia da oltre quarant’anni, con un contributo significativo ai settori della difesa e dell’aerospazio. Nel corso dei decenni, l’azienda ha supportato il Paese attraverso un portafoglio completo di soluzioni avanzate, che include elicotteri per operazioni militari e commerciali, aerei militari, sistemi di difesa integrati – tra cui radar, capacità navali e di electronic warfare – nonché soluzioni di sicurezza per infrastrutture critiche e comunicazioni mission critical”, conclude Leonardo.

UN NUOVO CAPITOLO PER QANTAS FIRST: DALL’ECCELLENZA CULINARIA ALL’ASSISTENZA CURATA – Qantas informa: “I clienti Qantas che viaggiano in First Class possono aspettarsi opzioni di ristorazione di qualità, esclusivi amenity kits Aesop, champagne Bollinger premium e pigiami ridisegnati, mentre la compagnia aerea introduce una serie di miglioramenti alla sua cabina premium dell’A380. I miglioramenti, che saranno gradualmente implementati sulla rete internazionale della compagnia a partire da dicembre, e l’introduzione di nuovi partner di bordo, fanno parte del continuo investimento della compagnia aerea nell’esperienza del cliente e sono stati plasmati dalle opinioni dei clienti e dalle prove in volo. I passeggeri di First in partenza dall’Australia potranno gustare uno dei migliori ristoranti al mondo, con Neil Perry, Qantas Creative Director of Food and Beverage, che servirà piatti esclusivi del suo premiato ristorante Margaret, insieme a una gamma di nuovi piatti del menu con produttori australiani provenienti da tutto il paese. La nuova esperienza culinaria in First sarà abbinata a vini australiani pluripremiati, una selezione più ampia di cocktail e una degustazione esclusiva di Bollinger La Grande Année 2015 e Pommery Cuvée Louise 2006. I nuovi amenity kits Aesop in tre esclusivi design da collezione creati per Qantas First saranno offerti ai clienti, insieme all’introduzione di nuovi pigiami blu navy disegnati da Qantas e pantofole stile mocassino per il massimo comfort in volo”. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato; “I nostri clienti volano con First perché apprezzano la qualità in ogni dettaglio. Sui voli più lunghi, un’esperienza culinaria raffinata, servizi premium e il massimo comfort sono davvero importanti, quindi ci siamo concentrati sul miglioramento di ciascuno di questi aspetti”.

QANTAS RICOLLEGA SYDNEY E PORT MORESBY – Qantas ha annunciato il ripristino dei voli tra Sydney e Port Moresby, con un servizio programmato per supportare la crescita dei viaggi in vista dell’ingresso della Papua Nuova Guinea nella principale competizione australiana di rugby. Il servizio opererà due volte a settimana da marzo 2026 con i Boeing 737 della compagnia aerea, aggiungendo quasi 35.000 posti all’anno alla Papua Nuova Guinea e integrando i voli giornalieri Brisbane-Port Moresby di Qantas. La rotta supporterà un aumento dei viaggi in entrambe le direzioni, fornendo capacità aggiuntiva per il traffico sportivo e ricreativo previsto tra le due città. La rotta supporta anche la crescita dei viaggi d’affari tra i due paesi, offrendo un collegamento diretto con Sydney e collegamenti con la rete domestica di Qantas in Australia e Nuova Zelanda.

AMERICAN AIRLINES HA ONORATO I VETERANI PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE – American informa: “In onore del Veterans Day e per celebrare il servizio e il sacrificio degli eroi della nostra nazione, American Airlines ha sostenuto una serie di eventi durante tutto il mese di novembre per onorare e celebrare coloro che hanno prestato servizio”. “Sostenere gli eroi della nostra nazione è una responsabilità che tutte le aziende dovrebbero assumersi, ed è un privilegio per me, in quanto veterano dell’Esercito degli Stati Uniti”, ha dichiarato Randy Stillinger, American’s Manager of Military and Veterans Initiatives. “Grazie a partnership eccellenti e alle risorse di una compagnia aerea con una presenza mondiale, siamo in grado di creare esperienze significative e un senso di gratitudine che riflette la profonda gratitudine che il nostro team nutre per la comunità militare”. “Anche durante tutto l’anno, American è orgogliosa di onorare i militari in servizio attivo e i veterani, inclusi oltre 11.000 membri del proprio team”, conclude American.

CIRRUS INTRODUCE IL “CIRRUS NEXT” AIRCRAFT TRADE-IN AND UPDATE PROGRAM – Cirrus informa: “Cirrus ha annunciato “Cirrus Next”, un nuovo aircraft trade-in and upgrade program progettato per semplificare l’acquisto di un nuovo velivolo Cirrus. Cirrus Next garantisce un percorso di aggiornamento semplificato per un nuovo velivolo, con una trade-in option per l’aeromobile attualmente in vostro possesso o per un transition aircraft acquistato tramite il programma Cirrus Next. Cirrus Next è progettato per eliminare le complessità legate alla gestione di due velivoli contemporaneamente o alla mancanza di un velivolo di proprietà. Il programma è disponibile per i modelli più recenti della SR Series e per tutte le generazioni di Vision Jet”. “Cirrus Next semplifica il processo di aggiornamento dei nuovi velivoli per i proprietari di SR Series e Vision Jet”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Ci impegniamo a semplificare la proprietà degli aeromobili e, con Cirrus Next, miriamo a integrare le vendite di nuovi velivoli e la nostra rete di broker, eliminando le barriere, l’incertezza e i tempi di inattività spesso associati alla transizione”. “Cirrus Next è unico perché è un manufacturer-backed trade-in program, con un supporto continuo che integra l’authorized pre-owned network of Cirrus brokers”, conclude Cirrus.

SAAB: LA BRAZILIAN AIR FROCE CONDUCE IL PRIMO LANCIO DEL METEOR CON IL GRIPEN E – Saab informa: “Il primo lancio in Brasile del METEOR Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM) sottolinea le capacità del Gripen E. A novembre, la Brazilian Air Force (FAB) ha raggiunto un importante traguardo completando i primi lanci del METEOR BVRAAM dal Gripen E. Due missili hanno colpito con precisione i bersagli designati, dimostrando al contempo la precisione contro le minacce a lungo raggio. I lanci hanno avuto luogo durante l’esercitazione tecnica BVR-X, presso la base aerea di Natal, nel Rio Grande do Norte” “Il BVR-X ha rappresentato un passo fondamentale nell’espansione delle capacità dell’F-39E Gripen. La combinazione di Gripen e METEOR rafforza le capacità del Brasile”, ha dichiarato l’Air Major General Breno Diogenes Gonçalves, Commander of Natal Air Base and Director of the Technical Exercise. “Il successo di questa operazione riflette la solida partnership tra Brazilian Air Force, Saab e MBDA. Grazie a questa stretta collaborazione, stiamo portando tecnologia all’avanguardia in Brasile. La combinazione di Gripen e METEOR colloca il Paese tra le poche nazioni al mondo ad avere accesso a questo livello di innovazione”, ha dichiarato Peter Dölling, Managing Director at Saab Brasil.

LOCKHEED MARTIN E BLACKSHARK.AI PRESENTANO UN NEXT-GEN IMAGE GENERATOR BASATO SU UNREAL ENGINE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, insieme a Blackshark.ai, ha presentato Prepar3D® Fuse, una next generation simulation solution per preparare qualsiasi missione. Basato su una versione personalizzata di Unreal Engine 5, Prepar3D® Fuse fonde l’esperienza di simulazione di Lockheed Martin con una grafica all’avanguardia disponibile in commercio e la modellazione di sensori e terreni generati dall’intelligenza artificiale, offrendo a ingegneri e istruttori un ambiente unico per ogni attività, dall’addestramento di volo iniziale alle esercitazioni congiunte multi-dominio”.