Airbus aggiorna il 2025 commercial aircraft delivery target, confermata la financial guidance

Airbus informa: “A seguito di un recente supplier quality issue sui fuselage panels che ha avuto un impatto sull’A320 Family delivery flow, Airbus fornisce un update della sua commercial aircraft delivery guidance per il 2025.
L’azienda punta ora a circa 790 commercial aircraft deliveries nel 2025″.
“Airbus mantiene la sua financial guidance fornita nei risultati dei primi nove mesi del 2025. L’azienda punta ancora a un EBIT Adjusted di circa 7,0 miliardi di euro e a un Free Cash Flow before Customer Financing di circa 4,5 miliardi di euro.
Gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali di Airbus per il mese di novembre 2025 saranno resi noti venerdì 5 dicembre”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)