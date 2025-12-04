De Havilland Canada e Avincis Aviation annunciano iniziative congiunte

De Havilland Aircraft of Canada Limited e Avincis annunciano diverse iniziative congiunte a supporto dei velivoli CL-215, CL-215T e CL-415.
“Nell’ambito di queste iniziative, Avincis ha accettato di trasferire la proprietà dei suoi ADS-B and FMS supplemental type certificates per i CL aircraft a De Havilland Canada, affinché li includa nel suo spare parts catalogue, garantendo così l’accesso a critical system solutions per tutti i CL aircraft operators. Inoltre, in futuro, le opportunità di modifica guidate da Avincis saranno sviluppate in collaborazione con De Havilland Canada per i CL aircraft“, afferma De Havilland Canada.
“Siamo lieti di annunciare queste importanti iniziative congiunte con Avincis”, ha dichiarato Brian Chafe, CEO of De Havilland Canada. “Accogliamo con favore l’opportunità di servire al meglio i nostri clienti con Avincis, uno dei maggiori operatori dei nostri firefighting aircraft. Questo accordo riconosce anche l’importanza della collaborazione nella valutazione di nuove modifiche”.
“Avincis non vede l’ora di collaborare con De Havilland Canada per fornire soluzioni di alta qualità ai nostri clienti”, ha dichiarato John Boag, CEO of the Avincis Group. “Siamo molto orgogliosi di aver gestito e mantenuto la più grande flotta di CL-415 al mondo per oltre 20 anni. Grazie a questa esperienza, abbiamo sviluppato una solida maintenance, design, and engineering capability and infrastructure che sarà al servizio dei CL operators di tutto il mondo, nell’ambito di questo nuovo accordo”.
“Questa nuova collaborazione rientra nel continuo investimento e impegno di De Havilland Canada nel fornire soluzioni ai CL aircraft customers in tutto il mondo. L’accordo sfrutterà la significativa capacità ed esperienza di Avincis in design and completion, nonché la sua solida presenza in Europa nel settore MRO”, conclude De Havilland Canada.
(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)