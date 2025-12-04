News Brevi – 04.12.2025

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,8 MILIONI DI PASSEGGERI A NOVEMBRE – A novembre Norwegian ha trasportato 1,5 milioni di passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 324.000, portando il totale del Gruppo a 1,84 milioni di passeggeri. Il load factor a novembre, pari all’85,5%, ha rappresentato un record per Norwegian. “Abbiamo registrato una performance complessivamente positiva a novembre. Il load factor di Norwegian è il più alto mai registrato in questo mese, a dimostrazione del fatto che gli adeguamenti apportati alla rete e alla capacità per la stagione invernale stanno avendo un impatto positivo. Siamo inoltre soddisfatti dell’aumento dei ricavi unitari di Norwegian a novembre e della solidità delle performance operative anche durante la stagione invernale”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità (ASK) di Norwegian a novembre è in calo del 6% rispetto allo scorso anno. Il traffico passeggeri (RPK) di Norwegian ha registrato un calo del 2%. Il load factor è stato dell’85,5%, in aumento di 3 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 75 aeromobili a novembre. La capacità di Widerøe (ASK) a novembre è in calo del 2% rispetto allo scorso anno, mentre load factor si è attestato al 70,3%, in calo di 1,4 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’82,3% e del 79,8%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flight effettuati, è stata del 99,7% per Norwegian e del 94% per Widerøe. Le performance operative di Widerøe durante il mese sono state influenzate dalle rigide condizioni meteorologiche invernali. Con la fine dell’anno e l’avvicinarsi del Natale, Norwegian e Widerøe segnalano entrambe che i voli per le festività si stanno riempiendo rapidamente. “Siamo ben preparati per un periodo di vacanze intenso e registriamo una solida domanda di viaggi natalizi, sia per destinazioni nazionali, sia per città e spiagge. Le date più gettonate si stanno esaurendo rapidamente e non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni natalizie. L’andamento delle prenotazioni rimane incoraggiante fino all’inizio del prossimo anno, con più biglietti venduti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha proseguito Geir Karlsen. A novembre Norwegian ha lanciato diverse nuove rotte per il 2026 summer programme. Tra le 30 nuove rotte figurano: Las Palmas, da Bergen e Stavanger; Lamezia, da Oslo (la 16a rotta della compagnia aerea tra Norvegia e Italia); Zurigo, da Oslo; Tbilisi, da Copenhagen; Tirana, da Helsinki; Montpellier, da Stoccolma.

RYANAIR ANNUNCIA UN RECORD S26 SCHEDULE PER DANZICA – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che baserà un sesto aereo a Danzica per l’estate 2026, con un investimento di 600 milioni di dollari da parte di Ryanair. Questo aereo aggiuntivo offrirà 300.000 posti in più (+16%), 5 nuove rotte per Roma, Dubrovnik, Tirana, Palermo e Bucarest e voli aggiuntivi su 17 rotte già esistenti e popolari per Alicante, Barcellona, Malaga e Malta. Il programma record di Ryanair per Danzica per l’estate 2026 offrirà 2,3 milioni di posti su 43 rotte”. Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare la notizia che Ryanair baserà un sesto aeromobile a Danzica per l’estate 2026, insieme all’annuncio di 5 nuove rotte per Bucarest, Dubrovnik, Palermo, Roma e Tirana, oltre a voli aggiuntivi verso 17 popolari destinazioni turistiche e metropolitane come Alicante, Barcellona, Malaga e Malta. La prossima estate, l’investimento di 600 milioni di dollari di Ryanair offrirà oltre 2,3 milioni di posti a tariffa bassa da Danzica verso un numero record di 43 destinazioni europee”. Tomasz Kloskowski, CEO of Gdansk Airport, ha aggiunto: “La decisione di Ryanair di ampliare la sua base di Danzica con un sesto aeromobile e di lanciare nuove entusiasmanti rotte per la primavera del 2026 è il risultato diretto della nostra eccellente e consolidata collaborazione e un chiaro segnale della crescente importanza del nostro aeroporto nella regione e in tutta la Polonia. Siamo lieti che questo investimento offrirà ai passeggeri della Pomerania una scelta ancora più ampia, consentendoci al contempo, insieme al nostro partner Ryanair, di continuare ad espandere la nostra rete di rotte e rafforzare la nostra posizione come uno degli aeroporti in più rapida crescita della Polonia”.

RYANAIR AGGIUNGE IL SESTO AEROMOBILE A LIVERPOOL PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un sesto aeromobile basato all’aeroporto John Lennon di Liverpool per l’estate 2026, che rappresenta un investimento di 600 milioni di dollari da parte di Ryanair. Questo aeromobile aggiuntivo offrirà 250.000 posti in più (+15% di crescita), 3 nuove rotte per Marrakech, Tirana e Varsavia e voli aggiuntivi su 11 rotte esistenti molto gettonate per Alicante, Barcellona, Faro, Ibiza, Kaunas, Cracovia, Malaga, Malta, Porto, Reus e Sofia. Il programma record di Ryanair per l’estate 2026 offre ai clienti di Liverpool ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa, supportando al contempo oltre 2.000 posti di lavoro locali”. Jason McGuinness, CCO di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere oggi a Liverpool per celebrare ulteriori investimenti Ryanair e una crescita record per il Nord-Ovest, con l’annuncio di un sesto aereo Ryanair a Liverpool per l’estate 2026 e di 3 nuove rotte per Marrakech, Tirana e Varsavia. Ryanair aggiungerà inoltre voli extra sulle rotte già esistenti e popolari per vacanze al mare e soggiorni in città, come Alicante, Barcellona, Faro, Ibiza e Cracovia, portando il traffico passeggeri a oltre 2,4 milioni di passeggeri all’anno nel 2026”. John Irving, Liverpool John Lennon Airport CEO, ha dichiarato: “Come nostro airline artner più longevo, con quasi 40 anni di esperienza e circa 40 milioni di passeggeri che hanno scelto di viaggiare via Liverpool, vorrei innanzitutto ringraziare Ryanair per il suo continuo supporto e per questo ultimo impegno. Questa notizia sottolinea l’importanza strategica dell’aeroporto John Lennon di Liverpool per la City Region e, più in generale, per il Nord-Ovest e il Galles del Nord, e porterà più posti di lavoro, più investimenti e più scelta per i viaggiatori della regione, così come per coloro che arrivano dall’estero e visitano la regione tramite l’aeroporto”.

DELTA RICONOSCERA’ 100.000 ATTI DI GENTILEZZA PER CELEBRARE 100 ANNI DI SERVIZIO – Delta informa: “Ogni anno, durante le festività natalizie, Delta accoglie centinaia di migliaia di passeggeri desiderosi di ricongiungersi con i propri cari o di ricaricarsi in vacanza. Sebbene i viaggi per le festività portino con sé la loro dose di pressione, Delta sposta l’attenzione sui semplici gesti di umanità che rendono i viaggi memorabili. Per celebrare 100 anni di volo, Delta metterà in risalto i semplici gesti di attenzione che ci uniscono tutti: la vera ragione di questo periodo. Per le festività invernali, la compagnia aerea globale lancia Centennial Cheer, un programma che premierà 100.000 atti di gentilezza condivisi tra dipendenti e clienti Delta. A partire da questa settimana e fino al 5 gennaio, i dipendenti Delta inizieranno a distribuire Holiday Medallion cards ai clienti che dimostrano atti di gentilezza durante il loro viaggio. Queste carte non sono vincolate allo status fedeltà o all’attività di volo e saranno assegnate solo ai clienti che incarnano veramente lo spirito natalizio”. “Regalare Holiday Medallion cards per premiare atti di gentilezza crea un circolo virtuoso di gratitudine tra i nostri clienti e dipendenti”, ha affermato Erik Snell, Chief Customer Experience Officer, Delta. “Che si tratti di aiutare un vicino di posto con il bagaglio, condividere un caricabatterie del telefono o semplicemente ringraziare un addetto alle prenotazioni, questi gesti creano il tipo di connessione che rende il viaggio speciale. Questo è lo scopo di Centennial Cheer: riconoscere e celebrare la gentilezza che vediamo ogni giorno”. “I destinatari della Holiday Medallion card possono riscattare un surprise gift su Delta Shop. Le Holiday Medallion cards saranno distribuite dai dipendenti Delta fino a esaurimento scorte a partire da oggi, 4 dicembre”, conclude Delta.

AEROPORTO DI PALERMO: A NOVEMBRE PASSEGGERI IN AUMENTO DEL 6,5% – L’Aeroporto di Palermo informa: “L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un’altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576.481 passeggeri, pari a +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Aumentano anche i movimenti: +3,25% (3.752 contro 3.634 voli del novembre 2024). Secondo i dati diffusi da Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. Le proiezioni inoltre indicano che a dicembre transiteranno circa 600 mila passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico. A novembre la media passeggeri/volo sale a 154 (149 nel 2024), evidenziando il consolidamento delle performance anche in piena stagione invernale. Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%). La Germania é su novembre il primo mercato con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte. Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso”. “I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. “Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”. Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio – dice l’ad di Gesap – Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando – conclude Battisti – a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”.

DELTA PORTA L’INNOVAZIONE SULLA RAMPA AD ATLANTA – Delta informa: “Quando 100.000 bagagli attraversano l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in un giorno di punta, far arrivare ognuno di essi sull’aereo giusto al momento giusto richiede un’esecuzione precisa, innovazione e il duro lavoro del personale Delta. In questo periodo di festività, Delta offre assistenza con alcuni nuovi potenti strumenti, tra cui AI, state-of-the-art Ground Support Equipment e un investimento di 110 milioni di dollari in infrastrutture avanzate che stanno migliorando l’eccellenza operativa sulla rampa. Quest’anno abbiamo già gestito oltre 127 milioni di bagagli in tutto il mondo. Sebbene meno dell’1% dei bagagli venga smarrito, ognuno conta e anche uno solo è di troppo. Ecco perché ci concentriamo su innovazioni che gestiscano ogni bagaglio nel modo giusto”. “L’innovazione non si limita alla nostra app o ai voli, ma sta trasformando ogni aspetto della nostra attività, consentendo al personale Delta di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: prendersi cura dei nostri clienti, mentre le nuove tecnologie semplificano la logistica dietro le quinte”, afferma Richard Cox, SVP, Airport Customer Service (ACS). “Al centro dell’innovazione Delta nel settore dei bagagli c’è quello che il team chiama “Baggage AI”, un potente strumento sviluppato interamente internamente dal personale Delta, che funziona come una ride-sharing app per i 250 addetti alla rampa responsabili dello spostamento dei bagagli tra gli aeromobili. La piattaforma basata sull’AI utilizza dati di volo in tempo reale, posizioni dei bagagli e minuti di coincidenza per creare un percorso di guida ottimizzato per ciascun autista, dando priorità ai bagagli con le coincidenze più strette”. “Con i viaggi per le vacanze in pieno svolgimento, il team di Atlanta gestisce una media di 87.000 bagagli al giorno, con un picco di oltre 110.000 bagagli al giorno durante la stagione delle vacanze. Visto questo successo, sono già in corso i piani per estendere Baggage AI oltre Atlanta nel 2026. Mentre l’AI migliora il coordinamento in tempo reale in rampa, Delta sta contemporaneamente aggiornando l’infrastruttura fisica che movimenta i bagagli ad Atlanta. Quest’anno abbiamo investito 40 milioni di dollari nell’ambito di un progetto più ampio da 110 milioni di dollari per collegare i baggage systems nei Concourse B, C e T, creando una rete di gestione bagagli più integrata ed efficiente nel nostro hub più trafficato. Il sistema di gestione bagagli migliorato offre ai nostri team gli investimenti infrastrutturali e la modernizzazione di cui hanno bisogno per svolgere questo lavoro in modo ancora più efficace. Uno dei cambiamenti più visibili si verifica nel Concourse B, dove Delta ha installato autonomous jet bridges che si agganciano automaticamente ai portelloni degli aerei, i primi nell’aviazione commerciale. Questi sistemi hanno supportato oltre 1.100 voli senza un singolo incidente o danno agli aeromobili. Questo eccezionale record di sicurezza si estende ai Delta autonomous bag tugs, che hanno percorso 4.000 miglia nella struttura Cargo e nella sala bagagli del Terminal T dal 2023, ancora una volta senza incidenti o danni. Entro la fine dell’anno, Delta prevede di avere 15 autonomous tugs in funzione”, prosegue Delta. “Integrare l’autonomia nei nostri Ground Support Equipment significa creare un’operatività più sicura e coerente per il nostro personale, che consenta ai nostri team di concentrarsi sul lavoro che richiede giudizio e attenzione personalizzati”, afferma Ramsey Hammad, managing director, ACS Strategy.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVE ROTTE DOMESTICHE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato un nuovo servizio diretto da Buffalo (BUF) sia per Fort Myers (RSW) che per San Juan (SJU), insieme a un nuovo servizio tra Syracuse (SYR) e Fort Lauderdale (FLL) a partire da marzo. Queste aggiunte confermano l’impegno costante di JetBlue a investire e accrescere la propria presenza nella parte settentrionale dello Stato di New York e nella parte occidentale dello Stato di New York, offrendo opzioni di viaggio più convenienti e la pluripremiata esperienza cliente della compagnia aerea a un numero ancora maggiore di viaggiatori. Queste nuove rotte si basano anche sul piano recentemente annunciato da JetBlue di lanciare un servizio tra Rochester (ROC) e Orlando (MCO). Insieme, queste aggiunte evidenziano il chiaro impegno della compagnia aerea nell’offrire tariffe basse e un servizio attraverso New York, rafforzando la connettività regionale e ampliando le opzioni di viaggio per i clienti locali”.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVE ROTTE DA SAN JUAN, PORTO RICO – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato un’importante espansione da San Juan (SJU), Porto Rico, con il lancio di cinque nuove rotte dirette per Philadelphia (PHL); Jacksonville, Florida (JAX); Norfolk, Virginia (ORF); Richmond, Virginia (RIC); Buffalo, New York (BUF). A partire dalla primavera del 2026, la compagnia aerea opererà voli tutto l’anno verso tutti e cinque i mercati, rafforzando il suo investimento di lunga data a Porto Rico e approfondendo il suo impegno ventennale nei confronti dell’isola”.

AL VIA LEONARDO ONLIFE, PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE CIRCOLARE DEGLI ASSET DIGITALI – Leonardo informa: “Grazie a un modello di economia circolare, il progetto Leonardo OnLife punta alla valorizzazione sostenibile degli asset digitali di workplace, per trasformare la gestione dei dispositivi a fine vita in un processo che unisce resilienza, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale. Estendere il ciclo di vita dei dispositivi digitali e valorizzarne ogni componente: è l’obiettivo del progetto OnLife, sviluppato da Leonardo, che introduce un modello di economia circolare applicato agli asset del workplace. L’iniziativa, che nasce da una collaborazione tra le funzioni Sostenibilità e Digital Solutions di Leonardo, integra le tecnologie digitali – dall’automazione all’intelligenza artificiale – con processi circolari che riducono consumi, emissioni e uso di materie prime, generando al contempo valore sociale per le comunità in cui il Gruppo opera. L’obiettivo è trasformare il processo tradizionale di gestione dei PC e dei monitor dismessi in un’opportunità concreta, articolata su tre linee direttrici. La prima riguarda il riutilizzo dei dispositivi nel mercato secondario (PROSPERITY) tramite i canali di vendita online, per contribuire a creare un’economia più inclusiva e sostenibile. I proventi derivanti dalla vendita coprono i costi del progetto e del refurbishment dei PC destinati alla donazione. In questa prima fase sono stati raccolti 160 dispositivi, il 99% dei quali è pronto per il riuso. La seconda direttrice è rivolta all’inclusione digitale (PEOPLE) e si integra nel progetto Hope di HP: una parte dei dispositivi dismessi e refurbished, viene destinata a organizzazioni no profit che operano in aree caratterizzate da un maggiore digital divide. Questa iniziativa favorisce l’accesso alla tecnologia, promuove l’interesse verso le discipline STEM e crea nuove opportunità educative e professionali. Il terzo ambito (PLANET) prevede l’attivazione, per i dispositivi non riutilizzabili, di processi di riciclo avanzato per il recupero di materie prime critiche (CRM), fondamentali per la transizione digitale e green. Questo approccio di urban mining consente di ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini e contribuisce a limitare l’impatto ambientale complessivo, abbattendo emissioni e riducendo l’estrazione di risorse naturali”.

PROSEGUONO I GROUND TEST PER L’INTEGRAZIONE DEL METEOR SULL’F-35A – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, MBDA e l’F-35 Joint Program Office hanno recentemente completato una serie di critical ground-based integration tests con il missile Meteor e l’F-35A, avvicinando la coppia alla prontezza operativa. Condotti presso la base aeronautica di Edwards, in California, i ground vibration testing and fit checks hanno convalidato le risposte hardware chiave tra il 5th Generation fighter aircraft e il missile, un passaggio fondamentale prima dell’inizio degli airborne tests. Gli ingegneri hanno valutato meticolosamente i dati raccolti dalle prove per confermare che il missile possa essere stivato e dispiegato in sicurezza dall’F-35A internal weapons bay, preservando il prezioso profilo stealth del velivolo. Rimane un ground test prima dell’autorizzazione all’inizio dei flight testing, portando il Meteor e l’F-35A un passo più vicini alla capacità operativa. Questi recenti test seguono l’annuncio della Royal Air Force, all’inizio di quest’anno, di un successful Meteor flight tests su un F-35B, per il quale il Regno Unito sta guidando la campagna di integrazione, mentre l’Italia sta sponsorizzando l’integrazione sull’F-35A. La suite di sensori dell’F-35, abbinata alla cinematica del Meteor, offrirà agli operatori britannici e italiani il vantaggio operativo che si aspettano”.

BOEING: NUOVO MEMBRO NEL BOARD OF DIRECTORS – Boeing informa: “The Boeing Company ha annunciato oggi che il Board of Directors ha eletto Bradley D. Tilden come nuovo membro, con decorrenza dal 3 dicembre 2025. Tilden entrerà a far parte degli Aerospace Safety and Finance committees. Tilden, 64 anni, in precedenza ha ricoperto la carica di chairman, president and CEO of Alaska Air Group, Inc., la società madre di Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, nonché della regional airline Horizon Air”. “Brad porta con sé una prospettiva distintiva sul cliente, una comprovata leadership nell’airline industry e oltre trent’anni di esperienza nel settore aeronautico”, ha dichiarato Steve Mollenkopf, Boeing Board Chair. “La sua esperienza in safety management systems and financial expertise saranno preziose per il nostro Board, mentre continuiamo a progredire nella ripresa dell’azienda”. “Nei suoi 31 anni di mandato in Alaska Air Group, Tilden ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali di alto livello, tra cui CFO e poi Presidente di Alaska Airlines. A partire dal 2012, ha assunto la carica di President and CEO of Alaska Air Group, ed è stato nominato executive chairman nel 2021. Dodicesimo membro del Board, Tilden sarà il decimo nuovo director aggiunto dal 2019, nell’ambito del programma di rinnovamento del Board. Questi directors apportano collettivamente una significativa esperienza in aerospace, safety, engineering, manufacturing, cyber, artificial intelligence, software, risk oversight, audit, supply chain management, sustainability and finance, nonché la prospettiva di clienti, fornitori e piloti”, conclude Boeing.

LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® MOSTRA AI-DRIVEN MISSION-CONTINGENCY MANAGEMENT IN UNA AUTONOMOUS UAV DEMONSTRATION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works® ha completato con successo una live demonstration dell’artificial intelligence driven mission contingency management (AI/MCM) su uno Stalker XE Block 25 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) e un Alta X 2.0 drone modificato da Drone Amplified. Questo test dimostra come l’intelligenza artificiale possa adattare automaticamente una unmanned mission in caso di problemi imprevisti, favorendo il passaggio a unmanned operations più autonome. Il test ha simulato multiple variations of fuel contingencies. In pochi secondi, la ground command-and-control (C2) system AI ha analizzato la situazione, generato opzioni di ripianificazione e le ha mostrate all’operatore. Una volta selezionata l’opzione preferita, l’AI riassegnava automaticamente i compiti di missione dello Stalker all’Alta X e ordinava allo Stalker di rientrare alla base. Lasciando che l’AI agent gestisse l’imprevisto, l’operatore poteva risolvere rapidamente il problema, rimanendo concentrato su altri compiti critici della missione”. “Questa dimostrazione dimostra che l’AI può passare dal laboratorio al campo, offrendo una moltitudine di capacità che vanno dal processo decisionale autonomo al rapido flusso di dati tra unmanned vehicles attraverso air, ground and synthetic environments”, afferma OJ Sanchez, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works.

LOCKHEED MARTIN APRE UN SYSTEM INTEGRATION LAB FOR HYPERSONIC CAPABILITIES – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha aperto un Hypersonics System Integration Lab (SIL) nel suo Huntsville campus. Completando i lavori in poco più di un anno, l’investimento di 17,1 milioni di dollari sottolinea l’impegno di Lockheed Martin nel mantenere la superiorità strategica nella hypersonic technology, fornendo soluzioni rapide e affidabili”. “L’impegno di Lockheed Martin nel Nord Alabama è più forte che mai e questa nuova struttura ne è una chiara dimostrazione”, ha dichiarato Jim Romero, vice president of Hypersonic Strike Weapon Systems for Lockheed Martin Space. “Costruito per ospitare capacità ingegneristiche e di integrazione avanzate, svolgerà un ruolo fondamentale nel posizionamento di Lockheed Martin come leader del settore nell’hypersonic technology. Siamo orgogliosi di celebrare l’aggiunta di questo hub avanzato al nostro campus di Huntsville”.

SAAB MIGLIORA L’AIR TRAFFIC MANAGEMENT NEI PRINCIPALI AEROPORTI AUSTRALIANI – Saab informa: “Saab e Airservices Australia hanno firmato un master service agreement per gli aeroporti di Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth. L’accordo rafforza l’impegno e la partnership a lungo termine tra Saab e Airservices Australia. Il service agreement garantisce che Airservices Australia disponga del Saab advanced tower automation system, con l’ultima versione del Saab Integrated Air Traffic Control Suite (I-ATS) advanced automation product installato e mantenuto aggiornato per i suoi principali aeroporti di Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth. Questa soluzione può essere estesa ad altri aeroporti. Inoltre, Saab sta istituendo un ATM centre of excellence in Australia per supportare Airservices Australia nelle sue operazioni. Questo apre la strada a un’ulteriore digitalizzazione e allo sviluppo a lungo termine del settore aeronautico australiano”. “In Saab stiamo trasformando il nostro product portfolio per adattarci al nuovo panorama digitale in evoluzione e non vediamo l’ora di dare forma a questo progetto in stretta collaborazione con Airservices Australia”, afferma Cecilia Larsson, head of Saab Air Traffic Management. “Airservices Australia accoglie con favore la continua collaborazione con Saab attraverso questo nuovo service agreement, che supporta i nostri principali aeroporti con advanced tower automation technology”, afferma Mark Hind, Airservices Australia Chief Technology Enablement Officer. “L’investimento di Saab in un ATM Centre of Excellence in Australia è in linea con il nostro impegno per l’innovazione e la gestione sicura ed efficiente del traffico aereo in tutto il Paese. In qualità di fornitore di critical air navigation technology and equipment, Airservices svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’aviation safety in major and regional airports, aerodromes and airstrips in tutto il Paese”.

ROLLS-ROYCE A AVK RAFFORZANO LA LORO PARTNERSHIP – Rolls-Royce e AVK, fornitore britannico di soluzioni di alimentazione per data center, hanno firmato un accordo a lungo termine a Londra. Il nuovo framework agreement garantisce la production capacity per mtu Series 4000 emergency power generators per cinque anni. Ciò garantisce a Rolls-Royce ulteriore capacità per il crescente mercato dei data center e accelera lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative compatibili con l’HVO. Vittorio Pierangeli, Senior Vice President Power Generation at Rolls-Royce Power Systems, afferma: “Con questo accordo, entrambi i partner riaffermano il loro impegno a sfruttare le loro forze combinate per servire il fiorente mercato europeo dei data center. Intendiamo espandere ulteriormente questa partnership nei prossimi anni”. Ben Pritchard, CEO di AVK, spiega: “Questo accordo rappresenta più di una semplice crescita: rappresenta una partnership destinata a durare. Con Rolls-Royce come partner tecnologico, abbiamo sviluppato congiuntamente progetti che si stanno rivelando di successo in tutta Europa. Vogliamo espandere ulteriormente questa collaborazione”.