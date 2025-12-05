Iberia si espande in Asia attraverso un codeshare agreement con China Southern

Iberia e China Southern Airlines hanno firmato un accordo di codeshare a Madrid che rafforza la connettività tra Cina, Europa e America Latina.

“La nuova rotta diretta Guangzhou-Madrid, operata da China Southern, sarà il fulcro di questa cooperazione. Grazie a questo volo e alla collaborazione tra le due compagnie aeree, i clienti Iberia potranno raggiungere le principali città cinesi via Guangzhou, mentre i passeggeri provenienti dalla Cina avranno accesso all’ampia rete di Iberia in Spagna, Europa e America Latina, consolidando la posizione di Madrid come hub globale per i collegamenti.

Con questo accordo, Iberia aggiungerà il suo codice (IB) al volo China Southern tra Guangzhou e Madrid, nonché verso destinazioni nelle principali città cinesi. Il codice di China Southern (CZ), insieme ai suoi servizi per Madrid, sarà commercializzato per la maggior parte delle destinazioni domestiche di Iberia e diverse città dell’America Latina.

I voli in codeshare Iberia-China Southern saranno operativi tre volte a settimana, collegando Madrid e Guangzhou il martedì, il giovedì e il sabato”, afferma Iberia.

“Questa alleanza rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale. Rafforza la posizione di Madrid come hub intercontinentale e consolida il ruolo di Iberia come ponte naturale tra Europa, Asia e America Latina. Questo accordo, insieme ai nostri voli per Tokyo e Doha, riflette il nostro fermo impegno in Asia, offrendo più opzioni e un’esperienza di viaggio che soddisfa le esigenze di un mercato sempre più globale e competitivo”, ha affermato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia.

“La Spagna, grazie alla sua posizione geografica, è la porta naturale per collegare l’America Latina con Europa, Medio Oriente e Asia. Iberia sta consolidando la sua presenza nel continente asiatico con una rete che combina rotte proprie e alleanze strategiche. Opera un volo giornaliero per Doha, integrato da un massimo di tre voli giornalieri di Qatar Airways sulla stessa rotta, e quattro voli settimanali per Tokyo, rafforzando la sua posizione nei mercati chiave del continente.

Con il volo per Doha, Iberia è entrata a far parte della più grande airline joint venture al mondo, creata da Qatar Airways e British Airways, che copre oltre 60 paesi e consente ai clienti di raggiungere oltre 200 destinazioni in Asia, Medio Oriente e Africa. Iberia e Qatar Airways offrono congiuntamente fino a quattro voli giornalieri tra Madrid e Doha, migliorando significativamente la connettività tra la Penisola Iberica e i mercati chiave in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia.

L’accordo con China Southern integra questa strategia e rafforza la posizione di Iberia come attore chiave nella connettività intercontinentale, consolidando Madrid come uno dei principali hub globali e rafforzando il ruolo di Iberia come ponte tra Europa, Asia e America Latina.

Da Madrid, i clienti che desiderano proseguire il loro viaggio con Iberia possono raggiungere 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina, 10 destinazioni dirette negli Stati Uniti e 46 destinazioni in Spagna, rendendo la capitale spagnola una piattaforma unica per viaggiare tra tre continenti”, prosegue Iberia.

“Il rafforzamento della connettività intercontinentale è uno dei pilastri del Plan de Vuelo 2030, la roadmap strategica di Iberia per il prossimo decennio. Questo piano include un investimento di 6 miliardi di euro per rinnovare ed espandere la flotta – da 48 a 70 aeromobili a lungo raggio – digitalizzare i servizi, migliorare l’esperienza del cliente e consolidare la connettività tra Europa, Americhe e Asia.

In questo contesto, Iberia ha recentemente lanciato nuove rotte a lungo raggio, come Orlando, Recife e Fortaleza, e nel 2026 aggiungerà destinazioni come Monterrey e Toronto, espandendo la propria presenza in mercati strategici. L’accordo con China Southern rientra in questa visione e rafforza il ruolo di Iberia come attore chiave nella connettività globale, posizionando Madrid come uno dei principali hub intercontinentali”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)