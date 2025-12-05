Qantas completa il rinnovo della flotta A380

Qantas ha accolto oggi il suo decimo e ultimo A380 a Sydney dopo quasi sei anni di inattività, segnando il più grande maintenance check nei 105 anni di storia della compagnia aerea.

“Il ritorno dell’aereo, che prende il nome da uno dei fondatori di Qantas, “Paul McGinness”, servirà come riserva operativa durante il periodo natalizio e dal 1° gennaio 2026 aumenterà la capacità internazionale, consentendo all’A380 di volare quotidianamente sulla rotta Sydney-Dallas della compagnia aerea.

Essendo il più grande aereo passeggeri al mondo, l’A380 presenta requisiti ingegneristici unici e i team di manutenzione e ingegneria di tutto il mondo hanno completato oltre 100.000 ore di lavoro, oltre a un completo rinnovamento della cabina, per preparare “Paul McGinness” al rientro nella flotta internazionale. Si tratta del più grande maintenance check completato nei 105 anni di storia di Qantas, che rappresenta una pietra miliare significativa per i suoi programmi di ingegneria e rinnovamento della flotta.

Qantas ha progressivamente rimesso in servizio la sua A380 fleet negli ultimi anni. Ogni aeromobile è stato sottoposto a approfonditi controlli ingegneristici e a una completa ristrutturazione della cabina prima di rientrare in servizio”, afferma Qantas.

Cam Wallace, CEO di Qantas International, afferma: “Sappiamo che i nostri clienti apprezzano i nostri A380 e lo scorso anno la nostra superjumbo fleet ha trasportato oltre 1 milione di persone sulla nostra rete internazionale. Il ritorno del nostro ultimo A380 ci consente di offrire ancora più posti sulle rotte a lungo raggio più gettonate verso destinazioni come Dallas, Singapore e Johannesburg. Rimettere in servizio un A380 dopo quasi sei anni di inattività non è un’impresa da poco. Team di ingegneri provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per completare oltre 100.000 ore di lavoro per preparare l’aereo al volo di nuovo, da extendive checks a heavy maintenance, landing gear replacement, full cabin refresh and assessment flying, con componenti spediti via terra, mare e cielo. Quando questo aereo atterrerà oggi, saranno passati quasi 2.000 giorni dall’ultima volta che ha toccato il suolo australiano e siamo orgogliosi di riportarlo in volo”.

“Ogni aeromobile Qantas A380 dispone di 14 posti in First, 70 in Business, 60 in Premium Economy e 341 in Economy. Tutti gli aeromobili Qantas A380 sono stati sottoposti a un restyling completo e a una riconfigurazione della cabina, che include una First cabin rinnovata, una upper deck lounge, più posti premium in Business e Premium Economy.

Nell’ambito del rinnovamento della A380 fleet, Qantas ha recentemente annunciato l’intenzione di implementare una serie di miglioramenti per i First customers che viaggiano sull’A380, tra cui opzioni di ristorazione di livello superiore, esclusivi amenity kits Aesop, champagne Bollinger e pigiami ridisegnati.

Il ritorno dell’ultimo A380 di Qantas consentirà voli giornalieri sulla rotta Sydney-Dallas di Qantas, aumentando la capacità internazionale e sbloccando più collegamenti one-stop verso oltre 230 destinazioni negli Stati Uniti grazie alla partnership di Qantas con American Airlines“, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)