Aeroporto di Bologna: passeggeri in crescita a novembre

Un altro mese di crescita per l‘Aeroporto di Bologna. A novembre, infatti, i passeggeri del Marconi hanno raggiunto quota 775.427 unità, con un incremento del 9,4% sullo stesso mese del 2024.

“Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 598.670 (+10,7% su novembre 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali sono stati 176.757 (+5,1% sullo stesso mese del 2024). I movimenti sono stati 5.520 (+5,7%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 3.683 tonnellate, con una riduzione dell’1,0%.

Le destinazioni preferite di novembre 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Palermo, Londra Heathrow, Bucarest Otopeni e Amsterdam. Il giorno più trafficato del mese è stato lunedì 3 novembre, con 34.565 passeggeri tra arrivi e partenze”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Nel periodo gennaio-novembre i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 10.346.085, in aumento del 3,0% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato l’Aeroporto di Bologna ha quindi già superato il totale di 10 milioni di passeggeri annui.

I movimenti dei primi 11 mesi del 2025 sono stati 73.153, in crescita del 3,0% sul periodo corrispondente del 2024.

Le merci trasportate per via aerea nei primi 11 mesi del 2025 sono state 40.492 tonnellate, in calo (-3,3%) sul 2024″, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)