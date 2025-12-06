easyJet festeggia il Natale a Napoli

easyJet informa: “Quest’anno easyJet celebra il Natale a Napoli con un’iniziativa speciale: la compagnia aerea prende posto tra le celebri statuine del presepe di San Gregorio Armeno grazie a “O’ Viaggiatore”, una figura realizzata in collaborazione con il Maestro Marco Ferrigno, punto di riferimento dell’arte presepiale partenopea.

San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo come la “via dei presepi”, è il cuore pulsante della tradizione natalizia partenopea e dell’artigianato locale. Con questa collaborazione, easyJet rende omaggio a una delle tante eccellenze napoletane, sottolineando il proprio legame con una città che è da sempre crocevia di culture e punto di partenza per viaggiatori in tutto il mondo.

Per tutto il weekend, la bottega Giuseppe e Marco Ferrigno – completamente allestita da easyJet e tinta di arancione – accoglierà cittadini e visitatori in un’atmosfera unica, dove la creatività contemporanea incontra la tradizione artigianale. Chi visiterà la bottega potrà partecipare a un’attività speciale e provare ad aggiudicarsi una delle statuine de “O’ Viaggiatore”, simbolo del desiderio di scoprire il mondo e di connettere persone, storie e culture.

L’iniziativa natalizia è stata anticipata da una campagna che ha colorato le strade di Napoli di arancione e atmosfera festiva, coinvolgendo cittadini e turisti con attività originali animate dagli equipaggi di easyJet“.

“Dal primo volo tra Napoli e Londra Stansted, decollato il 19 aprile 2000, easyJet ha trasportato circa 35 milioni di passeggeri da e per il capoluogo campano. Nel 2025 la compagnia ha celebrato due importanti traguardi: i 25 anni dal primo volo e i 10 anni della base easyJet a Napoli. Oggi easyJet è la seconda compagnia dello scalo, con 8 aerei basati e 54 rotte operate verso 16 Paesi.

Per la stagione invernale 2025, easyJet mette a disposizione 1,1 milioni di posti su 30 rotte verso 12 Paesi, con diverse novità, tra cui l’estensione della rotta per Fuerteventura per tutto l’inverno. Guardando alla prossima stagione, è stato recentemente annunciato il nuovo collegamento diretto per Liverpool, che sarà operativo con due frequenze settimanali a partire da agosto.

Questa iniziativa rappresenta per easyJet un ulteriore passo nel valorizzare Napoli e le sue eccellenze, rafforzando il ruolo della città come ponte tra l’Italia e l’Europa”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)