Etihad Airways e Condor annunciano una partnership strategica e nuovi servizi tra la Germania e Abu Dhabi

Etihad Airways e la compagnia aerea tedesca Condor hanno annunciato una partnership strategica, che prevede il lancio di nuovi voli giornalieri che collegheranno Francoforte e Berlino ad Abu Dhabi a partire dall’estate 2026 e un ampio codeshare agreement.

“Dal 1° maggio 2026, Condor opererà voli giornalieri tra Francoforte e Abu Dhabi con i suoi Airbus A330, seguiti dal lancio di voli giornalieri Berlino-Abu Dhabi dal 15 giugno 2026, operati con Airbus A320. I nuovi servizi amplieranno significativamente l’accesso diretto ad Abu Dhabi per i viaggiatori tedeschi, con collegamenti senza interruzioni verso l’ampio network di Etihad in Medio Oriente, Asia, Africa e Australia”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership strategica con Condor e di dare il benvenuto ai loro nuovi servizi per Abu Dhabi. La Germania è un mercato vitale per Etihad e l’aggiunta di Berlino insieme alle nuove opzioni per Francoforte soddisfa una chiara domanda dei passeggeri, incluso un collegamento diretto da capitale a capitale che rafforza ulteriormente i legami tra Emirati Arabi Uniti e Germania. Soprattutto, questa partnership mette il viaggiatore al primo posto: gli ospiti di Condor scopriranno il pluripremiato hub di Abu Dhabi e viaggi di proseguimento senza interruzioni attraverso la nostra vasta rete, mentre i nostri clienti beneficeranno di una migliore connettività verso destinazioni in tutta la Germania e oltre”.

“Questo codeshare agreement con Etihad Airways è la solida base su cui stiamo costruendo i nostri nuovi servizi per Abu Dhabi per collegare meglio la capitale tedesca Berlino e l’hub finanziario europeo Francoforte con il GCC e oltre”, ha dichiarato Jens Boyd, Commercial Director and Member of the Executive Committee of Condor. “Mentre costruiamo ed espandiamo la connettività in Europa dal nostro hub di Francoforte, questo primo codeshare in Asia è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di Condor di diventare un vero e proprio attore globale, collaborando con le principali compagnie aeree di tutto il mondo”.

“Questi nuovi servizi integrano i voli Etihad esistenti per la Germania e ampliano l’accesso diretto e comodo ad Abu Dhabi per un numero ancora maggiore di visitatori, supportando il crescente settore turistico e le più ampie ambizioni economiche dell’emirato. Questa iniziativa conferma anche l’impegno costante di Etihad nell’attrarre le principali compagnie aeree internazionali nel crescente ecosistema aeronautico di Abu Dhabi. Insieme, Etihad e Condor offriranno una migliore connettività tra Europa e Medio Oriente, Asia e Africa, offrendo ai viaggiatori l’accesso a oltre 80 destinazioni attraverso le reti combinate e creando ancora più opportunità per scoprire Abu Dhabi e le sue attrazioni di livello mondiale.

Gli Etihad Guest members potranno accumulare e riscattare miglia sui voli operati da Condor tra Francoforte o Berlino e Abu Dhabi, con ulteriori loyalty programme benefits che saranno introdotti nell’ambito della nuova partnership.

Il codeshare agreement sarà implementato dopo l’approvazione delle autorità competenti. I dettagli completi della collaborazione saranno annunciati in seguito”, conclude Etihad Airways.

“Condor amplia la sua rete in Medio Oriente e annuncia la sua prima operazione con un Airbus A330neo nella regione del Golfo nell’estate 2026, con nuovi voli giornalieri diretti per Abu Dhabi (AUH) dal suo hub di Francoforte (FRA), a partire da maggio 2026, seguiti da operazioni giornaliere da Berlino (BER) con un Airbus A320neo a partire da metà giugno 2026. I voli saranno operati in codeshare con Etihad Airways. Questo accordo garantirà anche collegamenti senza interruzioni presso il crescente hub di Etihad ad Abu Dhabi“, afferma Condor.

“L’accordo di codeshare tra Condor ed Etihad Airways si basa sulla commercializzazione congiunta dei nuovi servizi per Abu Dhabi da e per la Germania. Grazie a questa collaborazione, i viaggiatori di Condor avranno accesso alla rete globale di Etihad Airways tramite l’hub di Abu Dhabi e potranno beneficiare di esperienze di viaggio senza intoppi con bagaglio da stiva. Ciò offre interessanti opzioni di viaggio per il Sud-est asiatico, il Giappone, la Cina e l’Australia. Con questo codeshare, Condor ed Etihad ampliano la loro presenza globale e migliorano le loro offerte per gli ospiti provenienti da Germania, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi”, prosegue Condor.

I biglietti possono ora essere prenotati su www.condor.com, www.etihad.com e presso tutte le agenzie di viaggio.

