International Civil Aviation Day: l’ICAO promuove un air transport sicuro e sostenibile per tutti

L’ICAO Strategic Plan for 2050 è al centro di questo International Civil Aviation Day (7 dicembre), che si svolge sul tema “Safe Skies and a Sustainable Future for All” . Il piano orienta gli sforzi verso la visione dell’ICAO di un air transport per tutti entro la metà del secolo, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

La United Nations General Assembly ha ufficialmente riconosciuto il 7 dicembre come International Civil Aviation Day nel 1996 per aumentare la consapevolezza riguardo l’importanza dell’international civil aviation per lo sviluppo sostenibile degli Stati membri e rafforzare il sostegno alla leadership dell’ICAO nella promozione di un trasporto aereo sicuro, protetto, inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni in occasione delle commemorazioni di quest’anno.

L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano, in occasione del 2025 International Civil Aviation Day, afferma: “L’aviazione continua a offrire la promessa di un mondo più pacifico e prospero. Volare crea opportunità e approfondisce la comprensione unendo le persone, e le nuove tecnologie, le nuove energie e le nuove idee che trasformeranno il volo negli anni e nei decenni a venire stanno già aggiungendo nuove dimensioni al trasporto aereo.

La visione dell’ICAO per questa trasformazione è chiara: cieli più sicuri e un futuro sostenibile per tutti. Il raggiungimento di questa visione dipenderà dalle scelte che faremo insieme.

La crescita deve includere tutti. L’innovazione deve accelerare. E la responsabilità per il nostro ambiente deve guidare ogni passo. Il progresso nascerà da una vera partnership. Governi, industria e comunità devono trovare la forza in uno scopo comune. Ascoltare, adattarsi e agire insieme strutturerà e guiderà l’aviazione nella giusta direzione.

Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti e aperti: il nostro mondo è dinamico, a volte diviso, ma sempre alla ricerca di connessioni.

Cogliamo questo International Civil Aviation Day per affermare il nostro impegno. Lavoriamo per cieli aperti a tutti, un progresso di cui tutti possano godere e un mondo ambientalmente resiliente e condiviso da tutti”.

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, in occasione del 2025 International Civil Aviation Day, afferma: “Air transport per tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio: questa è la visione dell’ICAO per il futuro dell’aviazione.

La domanda per un trasporto aereo sicuro, sostenibile e accessibile è in crescita, soprattutto dove è più necessario. Persone e aziende in tutto il mondo cercano connessioni, inclusione e opportunità. La visione dell’ICAO soddisfa le crescenti aspettative che il mondo nutre per il trasporto aereo.

Le nostre aspirazioni sono audaci e a portata di mano.

Stiamo costruendo cieli più sicuri con nuove tecnologie e sistemi più intelligenti. Stiamo promuovendo la sostenibilità attraverso energie più pulite e nuovi investimenti. Stiamo aprendo le porte a viaggi senza interruzioni, innovazione digitale e opportunità per ogni persona, in ogni regione.

Le 32 Risoluzioni adottate all’unanimità durante la 42a Sessione dell’ICAO Assembly di quest’anno forniscono un mandato di trasformazione senza precedenti. L’ICAO sta accelerando questo slancio.

Il cammino che ci attende richiede coraggio e creatività. Richiede ai governi e alle Nazioni Unite di costruire nuove partnership nei settori dell’aviazione, dell’energia, della finanza, della tecnologia e oltre. Richiede un’azione ambiziosa, unita e incrollabile.

Questo International Civil Aviation Day è la nostra opportunità per sostenere queste partnership con fiducia. Insieme, possiamo creare un futuro in cui il trasporto aereo colleghi e dia potere a tutti. Procediamo uniti, mantenendo la promessa di cieli più sicuri e di un futuro sostenibile per tutti”.

(Ufficio Stampa ICAO)