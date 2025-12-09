Etihad Airways si aggiudica tre premi ai World Travel Awards 2025

Etihad Airways si è aggiudicata i riconoscimenti World’s Leading Airline Customer Experience, World’s Leading Airline Economy Class, World’s Leading Airline Lounge Business Class per la Etihad Airways Premium Lounge allo Zayed International Airport alla World Travel Awards Grand Final Gala Ceremony 2025 tenutasi in Bahrain.

“Vincere tre titoli ai World Travel Awards è una testimonianza della passione e dell’impegno che tutta la famiglia Etihad mette in ogni viaggio”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways. “Questi premi riflettono la nostra dedizione nell’offrire esperienze straordinarie in ogni cabina e in ogni punto di contatto, dal momento in cui i nostri ospiti arrivano allo Zayed International Airport e a bordo di ogni volo. Siamo onorati di essere stati riconosciuti dai colleghi del settore e dai viaggiatori come World’s Leading Airline in Customer Experience e continueremo ad alzare l’asticella dell’eccellenza nell’aviazione globale”.

“Riconoscendo gli straordinari risultati raggiunti dalla compagnia aerea nell’ultimo anno e l’eccezionale standard di qualità che Etihad sostiene, esperti di viaggio e professionisti di tutto il settore hanno nominato Etihad in 13 categorie, tra cui: World’s Leading Airline, World’s Leading Airline Rewards Programme – Etihad Guest, World’s Leading Airline Cabin Crew. L’award-winning hub in Abu Dhabi, Zayed International Airport, è stato nominato World’s Leading Airport e World’s Leading Airport Customer Experience.

Il 2025 è stato un anno record per la compagnia aerea, con una crescita strategica senza precedenti e un’esperienza cliente senza pari. Ad agosto di quest’anno, Etihad ha presentato il suo nuovo aeromobile A321LR, un investimento rivoluzionario che ha permesso la significativa espansione della rete della compagnia aerea quest’anno e ha stabilito nuovi standard per i viaggi a corto e medio raggio, una pietra miliare importante nella strategia di offerta premium di Etihad. L’A321LR offre un widebody confort ai single-aisle flying, offrendo due First Class suites, 14 fully-flat, window-facing Business seats con direct aisle access, 144 spaziosi Economy seats, tutti con 4K screens and high-speed Wi-Fi”, afferma Etihad.

“Con l’introduzione del nostro nuovo A321LR, siamo in grado di offrire un’esperienza di volo di livello mondiale su più rotte e con maggiore frequenza, rendendo più facile che mai per gli ospiti di tutto il mondo scoprire tutto ciò che la nostra terra ha da offrire. Ogni miglioramento apportato quest’anno riflette il nostro impegno ad accogliere più viaggiatori ad Abu Dhabi con i massimi livelli di comfort e attenzione”, ha aggiunto Antonoaldo Neves.

“A ottobre di quest’anno, ai World Travel Awards Middle East 2025, Etihad ha vinto cinque premi regionali: World’s Leading Airline Customer Experience, World’s Leading Airline Economy Class, World’s Leading Airline Inflight Entertainment, World’s Leading Airline Lounge Business Class per l’Etihad Airways Premium Lounge presso lo Zayed International Airport e World’s Leading Cabin Crew.

I World Travel Awards sono riconosciuti a livello mondiale come simbolo di eccellenza nel settore dei viaggi, istituiti più di 30 anni fa per premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori chiave dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)