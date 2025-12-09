easyJet mette in vendita i voli per l’inverno 2026: oltre 4,8 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet mette in vendita oggi i voli per l’inverno 2026, con oltre 4,8 milioni di posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia a partire dal 19 ottobre 2026 fino al 31 gennaio 2027.
“Un’occasione imperdibile per acquistare i biglietti del prossimo periodo natalizio a prezzi imbattibili, scegliendo tra circa 27.000 voli e un ampio ventaglio di destinazioni uniche.
Grazie a questo annuncio anticipato, è possibile pianificare già ora i prossimi viaggi invernali a prezzi competitivi: che si desideri raggiungere i propri cari durante le festività, esplorare i mercatini di Natale, partire verso mete soleggiate, praticare sport invernali o scoprire nuove culture, la programmazione può iniziare con largo anticipo”, afferma easyJet.
“Per aiutare i viaggiatori a scegliere la propria destinazione, easyJet mette a disposizione alcuni strumenti digitali innovativi come il “Low fare finder”, che aiuta a scegliere le opzioni più economiche per un’ampia gamma di rotte, o la sezione “Ispirami”, pensata per offrire suggerimenti personalizzati in base alle preferenze di viaggio e al tipo di esperienza desiderata.
I voli per la prossima stagione invernale sono già prenotabili su easyJet.com e tramite l’app mobile easyJet“, conclude easyJet.
(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)