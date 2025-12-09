IATA: ll tasso di crescita della produzione dei SAF sta rallentando

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato nuove stime per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Nel 2025 si prevede che la produzione di SAF raggiungerà 1,9 milioni di tonnellate (Mt) (2,4 miliardi di litri), il doppio di 1 Mt prodotta nel 2024. Tuttavia, nel 2026, si prevede che la crescita della produzione di SAF rallenterà e raggiungerà 2,4 Mt.

La produzione di SAF nel 2025 rappresenta solo lo 0,6% del consumo totale di jet fuel, aumentando allo 0,8% l’anno successivo. Agli attuali livelli di prezzo, il SAF premium si traduce in ulteriori 3,6 miliardi di dollari in costi di carburante per il settore nel 2025.

La produzione stimata di SAF per il 2025 di 1,9 Mt è una revisione al ribasso rispetto alle precedenti previsioni IATA a causa della mancanza di sostegno politico per sfruttare appieno le capacità SAF installate. I prezzi dei SAF superano il jet fuel a base fossile di un fattore due e fino a un fattore cinque nei mercati regolamentati”, afferma IATA.

“La crescita della produzione di SAF è stata inferiore alle aspettative poiché mandati mal progettati hanno bloccato lo slancio del nascente settore SAF. Se l’obiettivo dei mandati SAF era quello di rallentare il progresso e aumentare i prezzi, i politici lo hanno messo fuori gioco. Ma se l’obiettivo è aumentare la produzione di SAF per promuovere la decarbonizzazione dell’aviazione, allora devono imparare dal fallimento e collaborare con l’industria aerea per progettare incentivi che funzionino”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“In Europa, ReFuelEU Aviation ha aumentato notevolmente i costi in un contesto di capacità SAF limitata.

Il SAF mandate del Regno Unito ha innescato picchi di prezzo, lasciando che le compagnie aeree si facciano carico dell’onere.

L’impatto cumulativo di quadri politici mal progettati è che le compagnie aeree hanno pagato 2,9 miliardi di dollari per limitate 1,9 milioni di tonnellate di SAF disponibili nel 2025. Di questo, 1,4 miliardi di dollari riflettono lo standard SAF price premium standard rispetto al conventional fuel”, prosegue IATA.

“Le politiche frammentate dell’Europa distorcono i mercati, rallentano gli investimenti e minano gli sforzi per aumentare la produzione di SAF. I regolatori europei devono riconoscere che il suo approccio non funziona e correggere urgentemente la rotta. L’European Commission STIP announcement è un passo avanti anche se manca una tempistica chiara. Le azioni, non le parole, sono ciò che conta”, ha proseguito Walsh.

“Purtroppo, molte compagnie aeree che si sono impegnate a utilizzare il 10% di SAF entro il 2030 saranno costrette a rivalutare questi impegni. Il SAF non viene prodotto in quantità sufficienti per consentire a queste compagnie aeree di raggiungere le loro ambizioni. Questi impegni sono stati presi in buona fede ma semplicemente non possono essere mantenuti”, ha concluso Walsh.

“L‘e-SAF deve già far fronte a costi molto più elevati, potenzialmente fino a 12 volte superiori a quelli del fuel convenzionale. Senza forti incentivi alla produzione, l’offerta non raggiungerà gli obiettivi. Oltre a ciò, i costi di conformità potrebbero aumentare fino a 29 miliardi di euro entro il 2032 se gli obiettivi non verranno raggiunti, come sembra molto probabile con l’attuale quadro politico”, conclude IATA.

“Dati i bassi volumi di produzione di SAF, è evidente che le politiche attuali non stanno avendo l’effetto desiderato. Di fronte a tali fatti, i regolatori devono correggere la rotta, garantire la fattibilità a lungo termine della produzione di SAF e raggiungere dimensioni tali da ridurre i costi. I mandati hanno fatto esattamente il contrario, ed è sbagliato ripetere gli stessi errori con gli e-SAF mandates”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President for Sustainability and Chief Economist.

(Ufficio Stampa IATA)