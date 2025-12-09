IATA: la redditività delle compagnie aeree si stabilizza, persistono le problematiche della supply chain

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato il suo ultimo financial outlook per la global airline industry, mostrando una stabilizzazione della redditività anche se persistono problemi relativi alla supply chain.

“Si prevede che le compagnie aeree raggiungeranno un combined total net profit di 41 miliardi di dollari nel 2026 (rispetto ai 39,5 miliardi di dollari del 2025). Anche se ciò costituirebbe un nuovo record, il net profit margin dovrebbe rimanere invariato rispetto al 2025 al 3,9%. Il net profit per passeggero trasportato dovrebbe essere pari a 7,90 dollari (al di sotto del massimo del 2023 di 8,50 dollari e invariato rispetto al 2025).

L’operating profit nel 2026 dovrebbe attestarsi a 72,8 miliardi di dollari (rispetto ai 67,0 miliardi di dollari del 2025) per un net operating margin del 6,9% (migliorato rispetto al 6,6% previsto per il 2025).

Il ritorno sul capitale investito (ROIC) dovrebbe essere pari al 6,8% (invariato rispetto al 2025).

Si prevede che i ricavi totali del settore raggiungeranno 1.053 trilioni di dollari nel 2026 (in aumento del 4,5% rispetto ai ricavi previsti di 1.008 trilioni di dollari nel 2025).

Si prevede che i load factor continueranno a stabilire livelli record, con le compagnie aeree che dovrebbero riempire l’83,8% di tutti i posti nel corso del 2026.

Si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i 5,2 miliardi nel 2026 (+4,4% rispetto al 2025).

Si prevede che i volumi cargo raggiungeranno 71,6 milioni di tonnellate nel 2026 (+2,4% rispetto al 2025)”, afferma IATA.

“Si prevede che le compagnie aeree genereranno un margine netto del 3,9% e un profitto di 41 miliardi di dollari nel 2026. Questa è una notizia estremamente gradita considerando i venti contrari che il settore deve affrontare: aumento dei costi derivanti dai colli di bottiglia nella aerospace supply chain, conflitti geopolitici, commercio globale lento e crescenti oneri normativi. Le compagnie aeree sono riuscite a costruire una resilienza ammortizzante nelle loro attività che sta offrendo una redditività stabile”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Sebbene le ottime prestazioni delle compagnie aeree a fronte di un ambiente operativo mutevole e stimolante siano impressionanti, il fatto che il settore nel suo complesso non generi utili che coprano il costo del capitale rimane una questione da risolvere”, prosegue IATA.

“I margini a livello di settore sono ancora una miseria considerando il valore che le compagnie aeree creano connettendo persone ed economie. Sono al centro di una catena del valore che sostiene quasi il 4% dell’economia globale e supporta 87 milioni di posti di lavoro. Eppure Apple guadagnerà di più vendendo una cover per iPhone di quanto le compagnie aeree, con 7,90 dollari, guadagneranno trasportando il passeggero medio. E anche all’interno della catena del valore del trasporto aereo, i margini delle compagnie aeree sono totalmente sbilanciati, in particolare se confrontati con i margini dei produttori di motori e di avionica e di molti altri nostri fornitori di servizi. Immaginate il potere aggiuntivo che le compagnie aeree potrebbero apportare alle economie se potessimo riequilibrare la redditività della catena del valore, ridurre gli oneri normativi e fiscali e alleviare le inefficienze delle infrastrutture”, ha proseguito Walsh.

La performance dell’air cargo è di particolare interesse in quanto ha sfidato molte previsioni negative per resistere in condizioni commerciali in rapido cambiamento. “La resilienza dell’air cargo è stata particolarmente impressionante. Mentre i flussi commerciali si adattano al regime tariffario protezionistico degli Stati Uniti, l’air cargo è stato l’eroe del commercio globale, sostenuto in parte dal robusto e-commerce e dalle spedizioni di semiconduttori per sostenere il boom degli investimenti nell’intelligenza artificiale”, ha detto Walsh.

“Si prevede che i ricavi complessivi cresceranno del 4,5% raggiungendo 1.053 trilioni di dollari. Si prevede che ciò supererà la crescita delle spese operative del 4,2%, portando a un miglioramento di 1,5 miliardi di dollari della redditività netta a livello di settore nel 2026”, conclude IATA.

IATA: i colli di bottiglia della aerospace supply chain continuano a limitare le compagnie aeree

IATA ha aggiornato la sua analisi sui colli di bottiglia della aerospace supply chain sottolineando che la disponibilità di aeromobili rimane uno dei vincoli più significativi alla crescita del settore nelle sue prospettive globali appena pubblicate.

“Sebbene le consegne di nuovi aeromobili abbiano iniziato ad aumentare alla fine del 2025 e si prevede che la produzione accelererà nel 2026, si prevede che la domanda supererà la disponibilità di aeromobili e motori. La normalizzazione del disallineamento strutturale tra i requisiti delle compagnie aeree e la capacità di produzione è improbabile prima del 2031-2034 a causa delle perdite irreversibili sulle consegne negli ultimi cinque anni e di un portafoglio ordini record.

I punti degni di nota sulla situazione attuale includono:

– Le carenze nelle consegne ammontano ora ad almeno 5.300 aerei.

– Il portafoglio ordini ha superato i 17.000 velivoli, un numero pari a quasi il 60% della flotta attiva. Storicamente, questo rapporto è rimasto stabile intorno al 30-40%. Questo arretrato equivale a quasi 12 anni dell’attuale capacità produttiva.

– L’età media della flotta è salita a 15,1 anni (12,8 anni per gli aeromobili della flotta passeggeri, 19,6 anni per gli aerei cargo e 14,5 anni per la flotta widebody).

– Gli aerei in deposito (per tutte le ragioni) superano i 5.000 velivoli, uno dei livelli più alti della storia nonostante la grave carenza di nuovi aerei”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree avvertono l’impatto delle sfide della aerospace supply chain su tutta la loro attività. Costi di leasing più elevati, ridotta flessibilità di pianificazione, guadagni ritardati in termini di sostenibilità e maggiore dipendenza da tipi di aeromobili non ottimali sono le sfide più ovvie. Le compagnie aeree stanno perdendo opportunità per rafforzare i propri ricavi, migliorare le prestazioni ambientali e servire i clienti. Nel frattempo, i viaggiatori vedono costi più elevati a causa delle conseguenti condizioni di domanda/offerta più rigide. Non dovrebbe essere risparmiato alcuno sforzo per accelerare le soluzioni prima che l’impatto diventi ancora più acuto”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Man mano che i colli di bottiglia nella produzione continuano, nuove sfide e nuovi impatti vengono alla luce.

Un recente studio condotto da IATA e Oliver Wymann ha stimato che il costo per il settore derivante dai colli di bottiglia nella supply chain sarà di oltre 11 miliardi di dollari nel 2025, guidato da quattro fattori principali: Costi eccessivi del carburante (~4,2 miliardi di dollari); Costi di manutenzione aggiuntivi (3,1 miliardi di dollari); Aumento dei costi di leasing dei motori (2,6 miliardi di dollari); Costi di mantenimento delle scorte in eccesso (1,4 miliardi di dollari).

Per contribuire ad accelerare le soluzioni, lo studio ha sottolineato diverse considerazioni:

– Aprire le migliori pratiche aftermarket supportando l’MRO per essere meno dipendenti dai modelli di licenza commerciale guidati dagli OEM, oltre a facilitare l’accesso a fonti di approvvigionamento alternative per materiali e servizi.

– Migliorare la visibilità della supply chain creando una visibilità più chiara a tutti i livelli dei fornitori per individuare tempestivamente i rischi, ridurre i colli di bottiglia e le inefficienze e utilizzare dati e strumenti migliori per rendere l’intera catena più resiliente e affidabile.

– Utilizza i dati in modo più estensivo sfruttando gli insight sulla manutenzione predittiva, mettendo in comune i pezzi di ricambio e creando piattaforme di dati di manutenzione condivise per ottimizzare l’inventario e ridurre i tempi di inattività.

– Espandere la capacità di riparazione e ricambi per accelerare le approvazioni delle riparazioni, supportare parti alternative e soluzioni USM (Used Serviceable Material) e adottare una produzione avanzata per ridurre i colli di bottiglia”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)