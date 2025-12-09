Il Wi-Fi veloce e gratuito di Delta è ora disponibile su mille aeromobili

Delta informa: “Ora i membri SkyMiles® possono accedere al Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito, su oltre 1.000 aeromobili Delta – una pietra miliare senza precedenti nel percorso della compagnia aerea verso l’offerta di un’esperienza premium, connessa e più personalizzata per ogni passeggero, su ogni volo.

Per Delta, la connessione è al centro della sua missione ed è il motivo per cui è leader nel settore nel fornire Wi-Fi veloce e gratuito in volo, con più aeromobili dotati di Wi-Fi gratuito rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense. Ciò significa più momenti di contatto da oltre 9.000 metri di altezza, più ispirazione, più possibilità, più accordi conclusi, più opportunità di condividere momenti e aggiornamenti istantaneamente, più connessioni stabilite prima ancora dell’aeromobile che le ruote tocchino terra. Ad oggi, sono state registrate oltre 100 milioni di sessioni su Delta Sync Wi-Fi“.

“Il percorso pluriennale intrapreso da Delta per garantire una connettività senza interruzioni da gate a gate è alla base del suo prodotto Delta Sync, leader nel settore, il motore che rende possibile un’esperienza di volo davvero connessa. Che si tratti di Delta Sync Wi-Fi, che sblocca offerte riservate ai membri, contenuti esclusivi e ispirazioni di viaggio in volo, o di Delta Sync seatback, che rende lo schermo a poltrona più simile alla smart TV di casa, Delta ha ridefinito il significato di rimanere connessi in volo.

Nuovi partner come YouTube e Crunchyroll sono ora a bordo, affiancandosi ai preferiti dai passeggeri come Paramount+. Che si tratti di divertirsi in volo o di scoprire offerte esclusive da portare con sé una volta atterrati, queste esperienze offerte da Delta Sync Wi-Fi rendono il viaggio con Delta ancora più divertente, qualunque sia la destinazione”, prosegue Delta.

“L’impegno di Delta nel fornire connettività a ogni passeggero ha cambiato le regole del gioco, sia per i nostri passeggeri che per l’intero settore”, ha affermato Ranjan Goswami, vicepresidente senior, customer experience design di Delta. “Stiamo trasformando i nostri aerei in piattaforme dove i viaggiatori possono intrattenersi, rimanere connessi e informati dal decollo all’atterraggio. Delta Sync è lo strumento che rende possibili queste esperienze personalizzate e offerte esclusive”.

“Delta Sync è progettato per evolversi con nuove funzionalità ed esperienze su un numero sempre maggiore di aeromobili.

Delta presenta Kids Map, un’avventura vivace e interattiva, ora disponibile su alcuni schermi Delta Sync integrati alle poltrone. Giusto in tempo per i viaggi di famiglia durante le vacanze, Kids Map trasforma il viaggio in volo in un mondo di scoperte, dove i giovani viaggiatori possono esplorare continenti, monumenti e natura attraverso illustrazioni colorate, giochi divertenti e quiz coinvolgenti. Con badge di avanzamento, divertenti minigiochi e un cast di personaggi simpatici, Kids Map offre ai piccoli viaggiatori la funzione più popolare dell’intrattenimento a poltrona, la mappa di volo, intrattenendo i bambini e stimolando la loro curiosità dal decollo all’atterraggio.

All’inizio del prossimo anno, la nuova funzione “Destination Stories” farà il suo debutto su alcuni voli selezionati, trasformando lo schermo della poltrona in una guida turistica ricca di storie. Sarà possibile prenotare attività locali, scoprire offerte esclusive e immergersi nella destinazione, direttamente dal proprio posto. Destination Stories consente di esplorare attrazioni imperdibili, gemme nascoste e offerte esclusive, aiutando a prepararsi al viaggio mentre si è a bordo.

I passeggeri che viaggiano sui voli domestici Delta One e Delta First possono ora scoprire cibi e bevande in modo interattivo sullo schermo della poltrona, rendendo il servizio di ristorazione in volo più facile e personalizzato che mai. È ora possibile consultate i menù in base alla rotta e all’ora del giorno e approfondire le ricche descrizioni dei prodotti per essere sicuri che la scelta soddisfi le proprie esigenze alimentari. Nel 2026 questa esperienza sarà estesa a più rotte e più prodotti”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)