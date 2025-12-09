Eve Air Mobility e SkyGrid pubblicano un Joint White Paper sull’Advanced Air Mobility a Airspace Asia Pacific 2025

Eve Air Mobility (“Eve”) e SkyGrid, un Advanced Air Mobility Third-Party Service Provider (TSP), hanno annunciato oggi la pubblicazione congiunta di un white paper intitolato “Enabling Advanced Air Mobility – Automated Traffic Management Services for Low-Altitude Operations”, presentato durante la conferenza CANSO Airspace Asia Pacific di Hong Kong, rafforzando il loro impegno per una Advanced Air Mobility (AAM) sostenibile e scalabile. Il documento fornisce una roadmap per l’integrazione e l’automazione dell’airspace, gettando le basi per il futuro della digital aviation.

“Sviluppato congiuntamente da Eve e SkyGrid, il white paper di 17 pagine affronta le sfide operative e normative legate all’integrazione di eVTOL altamente automatizzati e di altri nuovi aeromobili nell’urban and regional airspace. Propone come gli Air Navigation Service Providers (ANSPs) possano collaborare con i fornitori di servizi di terze parti per fornire nuovi data services e automazione, supportando la scalabilità sicura ed efficiente delle operazioni AAM in tutto il mondo”, afferma Embraer – Eve.

“La pubblicazione di questo documento ad Airspace Asia Pacific rappresenta un momento cruciale per il futuro dell’aviazione”, ha dichiarato Luiz Mauad, Vice President of Customer Services at Eve. “La nostra visione è garantire che la mobilità aerea avanzata non sia solo possibile, ma anche scalabile, sicura e sostenibile. Un fattore chiave sarà l’ottimizzazione della capacità degli eVTOL di navigare nei cieli e, collaborando con SkyGrid e con il settore in generale, stiamo gettando le basi per una nuova era nella gestione del traffico. Ciò consentirà alla mobilità aerea urbana di prosperare, supportando al contempo le esigenze dell’aviazione tradizionale. L’area Asia-Pacifico, in particolare, offre una straordinaria opportunità per guidare questa trasformazione, dato il suo ritmo di urbanizzazione e la domanda di nuove soluzioni di mobilità”.

“SkyGrid è orgogliosa di collaborare con Eve per tracciare un percorso chiaro verso la gestione automatizzata del traffico a bassa quota”, ha dichiarato Nate Isbell, Head of Business Development at SkyGrid. “La nostra ricerca sottolinea come l’automazione e i servizi basati sui dati possano trasformare la gestione dell’airspace, ridurre la complessità per gli enti regolatori e creare nuove opportunità per gli operatori. Questo white paper non è solo una visione; è un invito rivolto a governi, ANSP e leader del settore a unirsi a noi nella costruzione di sistemi che consentiranno di realizzare la mobilità aerea avanzata su larga scala e di offrire un valore duraturo alle società di tutto il mondo”.

“Secondo il documento, gli automated traffic management services miglioreranno la prevedibilità, la capacità e la flessibilità negli urban skies, garantendo che gli AAM flights possano operare in sicurezza insieme all’aviazione convenzionale. Grazie alle nuove tecnologie, alle digital airspace structures e al data exchange, gli ANSP possono supportare elevati volumi di traffico a bassa quota senza sovraccaricare i controllori di volo o le infrastrutture.

Il white paper è disponibile per la revisione e la discussione da parte del settore nell’ambito del panel CANSO “Pathway to Advanced Air Mobility – Launching Regional AAM into the Future”.

Eve e SkyGrid ribadiscono il loro impegno comune a collaborare con enti regolatori, ANSP e operatori per promuovere infrastrutture digitali e automazione che ridefiniranno il modo in cui persone e merci si muovono attraverso città e regioni in tutto il mondo.

Secondo le previsioni di mercato di Eve, si prevede che la sola regione Asia-Pacifico rappresenterà il 41% della flotta eVTOL mondiale entro il 2045, con oltre 12.200 velivoli in servizio”, conclude Embraer – Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)