Boeing e United Airlines testano advanced digital communications per il futuro del volo

Boeing e United Airlines hanno condotto test in volo per valutare un sistema di comunicazione dati modernizzato, progettato per migliorare il flusso di informazioni tra cabina di pilotaggio, controllo del traffico aereo e centri operativi delle compagnie aeree.

Un 737-8 di United ha svolto il ruolo di ecoDemonstrator Explorer 2025 di Boeing: i piloti della compagnia hanno effettuato voli di prova per valutare gli standard dell’Internet Protocol Suite (IPS). Le comunicazioni basate su Internet puntano a migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza del volo, riducendo al contempo congestione del traffico aereo, consumo di carburante, costi ed emissioni.

L’ecoDemonstrator Explorer ha iniziato i voli di test a fine ottobre per circa due settimane, con voli negli Stati Uniti con base a Houston e voli europei con base a Edimburgo, in Scozia.

“Boeing è orgogliosa di guidare lo sviluppo delle comunicazioni digitali che migliorano in modo significativo la sicurezza e l’efficienza operativa nell’aviazione commerciale”, ha dichiarato Todd Citron, Chief Technology Officer di Boeing. “La nostra collaborazione con United Airlines e con il team di settore rappresenta un passo fondamentale per aumentare l’affidabilità e la velocità delle comunicazioni tra cabina di pilotaggio e controllo del traffico aereo, a beneficio della sicurezza e dell’efficienza del volo per tutti i passeggeri”.

“Il progetto ecoDemonstrator è una straordinaria collaborazione per supportare l’ammodernamento in corso del nostro sistema di controllo del traffico aereo e rafforzare la sicurezza per i nostri clienti e per l’intera comunità aeronautica globale”, ha commentato Andy McKee, Chief Test Pilot dei 737 di United. “Dopo mesi di pianificazione, United è orgogliosa di aver realizzato questo programma di test in volo con Boeing e con i nostri partner, sfruttando le competenze congiunte per contribuire a plasmare il futuro dell’aviazione”.

Dal 2012, il programma Boeing ecoDemonstrator accelera l’innovazione testando nuove tecnologie in ambienti operativi reali, per affrontare sfide concrete delle compagnie aeree e dei passeggeri. Finora sono state testate oltre 250 tecnologie volte a migliorare la sicurezza, ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore, e a incrementare l’efficienza operativa e il comfort dei passeggeri.

L’ultima campagna ecoDemonstrator ha coinvolto anche enti governativi statunitensi ed europei, fornitori Boeing, operatori di servizi di comunicazione per aeromobili e il mondo accademico. I test rappresentano la fase finale di un decennio di sviluppo condotto da Boeing e dai suoi partner per preparare questa tecnologia all’implementazione operativa.

Tra i partecipanti al progetto ecoDemonstrator Explorer:

– Collins Aerospace, Honeywell, SITA, Thales, Viasat

– Agenzia Spaziale Europea (ESA), Federal Aviation Administration, NASA Air Traffic Management – eXploration Project

– Embry-Riddle Aeronautical University

“Le comunicazioni dati sono fondamentali per la sicurezza e le prestazioni degli aerei di domani”, ha dichiarato Nate Boelkins, presidente della divisione Avionica di Collins Aerospace. “Il nostro lavoro con l’ecoDemonstrator Explorer migliora la connettività e l’interoperabilità basate sulle prestazioni, contribuendo a creare operazioni più affidabili, sicure e flessibili nello spazio aereo globale”.

“Con l’avvento di una nuova era di comunicazioni digitali, Thales è orgogliosa di svolgere un ruolo chiave nel plasmare il futuro del volo”, ha affermato Nicolas Bonleux, vicepresidente di Thales Aerospace Communications. “Il nostro sistema AVIATOR 200S, il più piccolo e leggero sistema IP Satcom per cabina di pilotaggio, consente a operatori come United di modernizzare il cockpit connesso in tempo reale per decisioni più rapide, intelligenti e sicure”.

“Man mano che l’aviazione evolve, cresce anche la necessità di sistemi di comunicazione in grado di supportare nuovi requisiti, come le operazioni basate sulla traiettoria, che richiedono tecnologie superiori agli standard attuali”, ha detto Yann Cabaret, CEO di SITA for Aircraft. “Collaborando con Boeing nel programma ecoDemonstrator per il test dell’IPS, SITA sta sperimentando queste soluzioni innovative in ambienti reali e multilink, promuovendo una visione condivisa di cieli più sicuri, efficienti e connessi”.

“Questa partnership rappresenta una tappa fondamentale verso una soluzione globale unificata per la gestione del traffico aereo”, ha commentato Laurent Jaffart, direttore dell’ESA per la Connettività e le Comunicazioni Sicure. “Grazie a queste comunicazioni digitali interconnesse, non solo miglioriamo l’efficienza operativa, ma contribuiamo anche a rendere lo spazio aereo più sicuro ed efficiente. Il risultato sarà un impatto economico positivo e una riduzione delle emissioni, a sostegno degli obiettivi di sostenibilità del settore”.

“Viasat è entusiasta di collaborare con Boeing al programma ecoDemonstrator per dimostrare come il collegamento dati via satellite possa supportare le attuali e future operazioni basate sulla traiettoria”, ha dichiarato Joel Klooster, vicepresidente senior di Viasat Airline Operations and Safety. “Basandoci sul programma Iris Global dell’ESA, già operativo in Europa, questi test dimostrano come il servizio SB-S di Viasat sia in grado di supportare la transizione allo standard ATN/IPS, la nuova generazione di datalink IP fondamentale per gestire l’aumento del traffico aereo in modo sostenibile ed efficiente”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing – Photo by Paul Weatherman)