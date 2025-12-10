News Brevi – 10.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIO TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON VELIVOLO GULFSTREAM G650 – Due i trasporti sanitari d’urgenza effettuati nel pomeriggio di ieri con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il primo, a favore di un bimbo di due mesi, è stato effettuato sulla tratta Lamezia Terme – Ciampino, e il secondo, anche in questo caso a favore di un bimbo di due mesi, sulla tratta Alghero – Torino. Il primo piccolo paziente necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale Dulbecco al Policlinico Gemelli, mentre il secondo, precedentemente ricoverato presso la Clinica Neonatologica di Sassari, aveva necessità di raggiungere il prima possibile l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Entrambi i bimbi, in imminente pericolo di vita, hanno viaggiato all’interno del velivolo monitorati e assistiti, rispettivamente, da un’equipe medica e dalla propria mamma. I due voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino per atterrare poco dopo su Lamezia Terme, dove il bimbo è stato subito imbarcato per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto romano, avvenuto poco dopo le 15, l’ambulanza che attendeva il piccolo si è subito diretta al Policlinico Gemelli per il successivo ricovero. A seguire, lo stesso velivolo dell’Aeronautica è ripartito alla volta di Alghero per poter imbarcare il secondo neonato e trasportarlo a Torino, dove il G650 è atterrato poco prima delle 19. Da qui il bimbo è stato condotto in ambulanza verso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Questo tipo di attività, a favore della cittadinanza, costituiscono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Nello specifico, entrambi i voli salva-vita di oggi sono stati attivati, su richiesta, rispettivamente, della Prefettura di Crotone e della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti della Forza Armata che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR EUROPA PORTERÀ A 27.000 I POSTI AGGIUNTIVI PER VOLARE QUESTO NATALE – Quest’anno, volare verso le destinazioni più richieste sarà ancora più semplice con Air Europa. La compagnia aumenterà di quasi 27.000 i posti disponibili su voli nazionali e collegamenti con l’Europa e l’America. L’offerta di quest’anno rappresenta un incremento di quasi il 60% rispetto ai posti extra messi a disposizione nello stesso periodo del 2024, grazie anche all’ampliamento della flotta avvenuta negli ultimi mesi. Dal 17 dicembre al 9 gennaio, Air Europa opererà oltre 130 voli aggiuntivi su rotte specifiche, quasi raddoppiando l’offerta dell’anno precedente. Questo sarà possibile non solo grazie all’aumento degli aeromobili Boeing 787 Dreamliner sulle tratte di lungo raggio, ma anche grazie all’arrivo dei primi Boeing 737 MAX per il corto e medio raggio. Nel caso dei voli per Monaco, Zurigo, Roma e Milano – città con una grande tradizione natalizia – la compagnia aumenterà di quasi l’80% i posti aggiuntivi, raggiungendo quota 8.000. L’offerta verso le destinazioni americane più richieste in questo periodo aumenterà invece di oltre il 63% rispetto al 2024, con più di 7.000 posti disponibili per Miami, Punta Cana e Santiago de los Caballeros. In particolare, la Repubblica Dominicana sarà rafforzata con oltre 5.200 posti extra. Per quanto riguarda i voli nazionali, Air Europa attiverà più di 3.200 posti aggiuntivi verso le Canarie (Tenerife Nord e Las Palmas) e altri 8.300 sulla Penisola Iberica e verso le Baleari. Anche quest’anno, i voli da e per Palma di Maiorca rappresenteranno la parte principale dell’offerta, con oltre 7.000 posti complessivi”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA LA VOLCANEX 25 ORGANIZZATA DALL’EUROPEAN AIR GROUP – Dal 17 novembre al 4 dicembre si è svolta, in Belgio, presso la scuola CIS “Quartier Maj HOUSIAU” di Peutie, l’esercitazione “VOLCANEX 2025” organizzata dell’European Air Group (EAG) e dedicata al miglioramento dei sistemi informativi e comunicativi (CIS – Communication Information System) delle Nazioni EAG. Nello specifico, l’evento addestrativo, condotto in tutte le sue fasi sul sedime della scuola CIS interforze belga, ha avuto lo scopo di migliorare l’interoperabilità delle forze aeree dei Paesi membri nel contesto CIS, e di addestrare il personale tecnico nella gestione delle operazioni in ambiente multinazionale. Quest’anno, per la prima volta, l’esercitazione è stata integrata da una estensione nella fornitura Air Traffic Services (ATS) in modalità Deployable, con la partecipazione di Controllori del Traffico Aereo (ATCOs) e Combat Controllers (CCT) da parte di tutte le nazioni EAG. La VOLCANEX, diretta da un Ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso la sede dell’EAG ad High Wycombe (UK), ha visto, nella fase di esecuzione della componente CIS, l’impiego di personale tecnico della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave. In particolare, sono state effettuate diverse simulazioni nell’ambito del settore delle radio HF e TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). Entrambi i gruppi di lavoro, di cui quello HF a leadership italiana, hanno operato in interazione con le altre sei nazioni partecipanti, in linea con le attività pianificate dall’EAG, garantendo, al termine delle attività, feedback esercitativi rilevanti da cui ripartire per la successiva edizione 2026. La VOLCANEX 25 ha ulteriormente esteso la sua tradizionale area di test fino alla fornitura dei Servizi del Traffico Aereo in un contesto multinazionale con 28 operatori suddivisi tra Controllori del Traffico Aereo e Combat Controllers. Inoltre, è stato predisposto uno scenario operativo con attivazione iniziale (entry phase) di un Servizio Informazioni Volo aeroportuale proiettabile, assicurato da un team CCT a guida italiana composto da incursori del 17° Stormo dell’Aeronautica Militare. Successivamente, è stato attivato un Centro Informazioni Volo, da remoto, che ha garantito un servizio di fornitura ATS più esteso. In questa fase, la partecipazione nazionale è stata assicurata da personale ATCOs proveniente dai Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare di Ciampino, Padova e Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET”: CONSEGNA DEGLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL 1° CORSO – Sabato 6 dicembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), 36 giovani ragazzi e ragazze del nuovo 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, hanno ricevuto lo spadino, emblema dell’appartenenza alla Scuola e all’Aeronautica Militare. L’edizione di quest’anno ha assunto un valore simbolico speciale nella storia della Scuola. Fin dalla sua inaugurazione, infatti, seguendo l’ordine alfabetico, ciascun corso è stato identificato con nomi che richiamano figure mitologiche o corpi celesti. Negli anni, a partire dal 2006, si sono susseguiti tra i banchi della Scuola gli allievi dei corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, Ursa, Vega, Zenit. Con l’avvio del nuovo anno formativo, pertanto, si verifica per la prima volta, la ripartenza del ciclo dei nomi dall’inizio dell’alfabeto. Tale circostanza ha conferito alla cerimonia una dimensione celebrativa particolare, segnando al contempo la conclusione di un ciclo storico e l’avvio di una nuova sequenza nella tradizione dell’Istituto. L’evento, presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3a Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, si è aperto con l’intervento del Colonnello Mauro Nazzi, Comandante e Dirigente Scolastico della Douhet. Ha poi preso la parola il dott. Domenico Crescenzo, capocorso del corso Bora della Scuola Douhet dal 2007 al 2010 e attualmente CEO e cofondatore di una startup americana impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative. Ha successivamente preso la parola il Generale Vestito, il quale dopo aver ringraziato i docenti e il quadro permanente della Scuola per la sensibilità ed entusiasmo con cui svolgono l’impegnativo compito formativo ed educativo, ha poi elogiato gli allievi per aver superato con successo l’arduo percorso concorsuale, ricordando loro come lo spadino e la divisa che indossano “simboleggino in maniera concreta e tangibile tutte le tradizioni e tutti i valori che sono le fondamenta della nostra Forza Armata”. Il programma è proseguito con la consegna delle borse di studio donate da Associazioni, Enti e famiglie storicamente legate alla Scuola, conferite agli allievi che nel precedente anno scolastico si sono distinti per rendimento, comportamento e meriti sportivi. Successivamente, si è svolto il momento più atteso della cerimonia, quello in cui gli allievi più anziani hanno consegnato lo spadino ai giovani del nuovo 1° Corso: un gesto che ha voluto rappresentare il passaggio ideale delle tradizioni, dei valori e dello spirito aeronautico da una generazione di allievi alla successiva, nel segno della continuità e del rinnovamento. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, fondata a Firenze nel 2006 e dipendente dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, è un liceo militare che offre percorsi di secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, ai quali si accede tramite concorso pubblico. L’Istituto si propone di garantire una formazione completa e armonica, volta allo sviluppo umano, etico, culturale e fisico degli allievi, con l’obiettivo di prepararli ad affrontare con competenza e senso di responsabilità le sfide del futuro, indipendentemente dalla professione che sceglieranno di intraprendere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA TECHOPS: PRIMO THIRD-PARTY LEAP-1B ENGINE CONTRACT – Delta informa: “Delta TechOps è all’avanguardia nel supporto dei motori di prossima generazione con l’annuncio del suo primo third-party LEAP-1B maintenance contract per i motori che equipaggiano la flotta 737 MAX di Korean Air. Questo traguardo dimostra che Delta TechOps è il principale fornitore di soluzioni MRO e un partner di fiducia per la global LEAP operating community”. “I motori di prossima generazione richiedono un supporto di nuova generazione, ed è qui che Delta TechOps eccelle”, ha affermato John Laughter, EVP – chief of operations and president of Delta TechOps. “La nostra LEAP-1B capability è alimentata dall’esperienza delle migliori persone del settore, costruita su decenni di conoscenza e un impegno per l’innovazione, offrendo le prestazioni e l’affidabilità che fanno volare le flotte”. “Delta TechOps è un CFM Premier MRO provider for LEAP engines, uno dei soli sei autorizzati a livello globale ai sensi del Branded Services Agreement di CFM. Essendo il primo MRO nordamericano a guadagnare questa designazione esclusiva, Delta TechOps stabilisce il ritmo per il supporto dei motori di prossima generazione, combinando una profonda conoscenza tecnica con una comprovata eccellenza operativa”, prosegue Delta. “Abbiamo grande fiducia nella competenza tecnica e nella qualità della manutenzione di Delta TechOps e ci aspettiamo che questo accordo rafforzi ulteriormente la nostra collaborazione attraverso l’intero spettro MRO”, ha affermato Jongseok Yoo, EVP and chief safety and operating officer at Korean Air. “Questo accordo sul motore LEAP-1B è una testimonianza della nostra comune attenzione al raggiungimento dei più alti standard di garanzia operativa per la nostra flotta di prossima generazione”. La rapida crescita delle LEAP-1B-powered fleets sta alimentando una nuova ondata di esigenze di manutenzione e Delta TechOps è pronta a supportare gli operatori di tutto il mondo. “Mentre le compagnie aeree passano agli aerei di prossima generazione, la necessità di una manutenzione avanzata dei motori è in aumento”, ha affermato Alain Bellemare, EVP – president of International and chairman – Delta MRO. “L’esperienza sul LEAP-1B di Delta TechOps dimostra la nostra capacità di soddisfare questa domanda con competenza senza pari, stabilendo il punto di riferimento per la padronanza tecnica e l’innovazione nella global MRO industry”. “Questo contratto si basa sull’MRO work esistente tra Delta TechOps e Korea Air. Delta TechOps aveva precedentemente supportato la CF6 engine maintenance per Asiana Airlines, una filiale di Korean Air. Delta TechOps è il più grande MRO in Nord America e uno dei fornitori più esperti a livello mondiale, supportando oltre 150 operatori globali. Con 25 anni di esperienza in engines, components and airframe maintenance, Delta TechOps impiega migliaia di professionisti dell’aviazione impegnati a fornire prestazioni e innovazione leader del settore”, conclude Delta.

AEROPORTO DI BOLOGNA: TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA AREA PET – Inaugurata ufficialmente oggi la nuova Area Pet dell’Aeroporto di Bologna, uno spazio al servizio delle persone che viaggiano con i propri animali da compagnia. Situata di fronte all’aerostazione, nei pressi dell’ingresso Accettazione/Check-in, l’area si compone di 460 metri quadrati di spazi, in parte pavimentati e in parte a verde, arredi e servizi dedicati come una fontanella dell’acqua, un distributore di sacchetti igienici, cestini per i rifiuti e una tettoia ombreggiante ispirata nel design all’ala di un aereo per la fruizione dell’area con tutte le condizioni meteorologiche. Completamente accessibile, grazie anche ai percorsi Loges (percorsi specifici per guidare le persone non vedenti e ipovedenti), l’area vuole essere a servizio di tutte le persone, sempre più numerose, che viaggiano insieme ai propri animali da compagnia o da assistenza, come i cani guida. L’intervento, iniziato a dicembre 2024, ha consentito la trasformazione e riqualifica di un’area prima inutilizzata in uno spazio attrezzato per il benessere dei pet e dei loro proprietari prima e dopo il viaggio. L’accesso all’area, aperta 24 ore su 24, è totalmente gratuito. L’iniziativa, che coniuga innovazione, accessibilità e qualità dei servizi offerti, è nata da un concorso di idee tra le colleghe e i colleghi di Aeroporto di Bologna. Hanno preso parte all’inaugurazione: l’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola, il Sindaco di Calderara di Reno Gianpiero Falzone, la Consigliera Delegata alla Disabilità del Comune di Bologna Roberta Toschi, la vice-presidente della Consulta sulla Disabilità del Comune di Bologna Silvana Fusari e la Presidente dell’Associazione “Fuori le Zampe” Cristina Boninsegni. Il taglio del nastro ha inoltre visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le aziende coinvolte nei lavori: Effebi Srl, L&M Service Srl, Mucini Srl, Sistema Montaggi Srl, Recinzioni Romagna Srl e FT GIARDINI Srl.

CONFERITO AL DG ENAC IL PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE – Enac informa: “Conferito oggi, 10 dicembre, al Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, il Premio del Presidente Regione Marche – The Marche Region, nel corso della cerimonia che si è tenuta in occasione della 21a Giornata delle Marche 2025, presso il Teatro “La Fenice” di Senigallia. Un importante riconoscimento al DG D’Orsogna per aver ricoperto, come evidenziato nella motivazione letta dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, “il ruolo di AD dell’Ancona International Airport, dove si è distinto negli ultimi anni per aver guidato l’aeroporto verso un percorso di riposizionamento, trasformando lo scalo in un polo logistico di riferimento e di rilievo su scala nazionale e internazionale e lanciando importanti iniziative infrastrutturali e intermodali che hanno reso l’hub marchigiano un nodo centrale del sistema logistico italiano”. Il Direttore Generale Enac, in collegamento da Colonia per impegni istituzionali presso l’EASA, ha espresso un particolare ringraziamento al Presidente Acquaroli, all’intero sistema marchigiano e al Ministro Matteo Salvini per la fiducia riposta nel suo nuovo ruolo come Direttore Generale Enac. “È per me, marchigiano d’adozione, un grande onore ricevere questo premio per mano del Presidente Acquaroli, grazie al cui prezioso sostegno è stato possibile riscrivere la storia dello scalo anconetano. Una sfida complessa affrontata con passione, dedizione, gioco di squadra e focalizzazione sui risultati, ispirato ai valori della nostra Regione, un’autentica Italia in miniatura definita, non a caso, una ‘Start-up Region’ per il suo peculiare profilo capace di generare impresa, idee e valore”. “Intervenuti alla cerimonia, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi con un videomessaggio, il Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli, intervistato dalla giornalista Rai – Radiotelevisione Italiana Cecilia Primerano, il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Gianluca Pasqui, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Presidente Associazioni dei Marchigiani nel Mondo Franco Nicoletti. Nel corso dell’evento, condotto da Alvin Crescini e animato dal coro d’ateneo dell’Università Politecnica delle Marche, la consegna del riconoscimento “Picchio d’Oro” alla pluricampionessa mondiale di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli”, conclude l’Enac.

ENAC: IL PRESIDENTE ENAC CON IL GEN. ISP. CAPO LUPOLI, COMPINENTE DEL CdA ENAC, IN OCCASIONE DEL SUO CONGEDO MILITARE – Enac informa: “Prima di lasciare il servizio attivo, ieri, 9 dicembre, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato il Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che si appresta a prendere congedo dall’Aeronautica Militare con una cerimonia che si svolgerà il prossimo 12 dicembre presso l’aeroporto militare Centocelle. Una brillante carriera al servizio dell’Arma Azzurra, onorata con profonda competenza e dedizione, e nel corso della quale ha ricoperto incarichi di grande prestigio: già Capo del Corpo del Genio Aeronautico e, fino ad oggi, Direttore di Armaereo – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità presso il Ministero della Difesa. Il Presidente Di Palma, che sarà ben lieto di partecipare alla cerimonia di venerdì 12 dicembre all’aeroporto di Centocelle, ha ringraziato il Generale Lupoli, che continuerà a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione Enac, per il percorso significativo, di grande competenza e professionalità, che continuerà a mettere anche al servizio di Enac, dando lustro all’Ente con la sua riconosciuta esperienza nel mondo dell’aviazione. Durante l’incontro, il Generale Lupoli ha fatto dono al Presidente Di Palma dello scudo d’onore di Armaereo, quale personale pegno di amicizia”.

AIR THAITI NUI NOMINATA MIGLIORE COMPAGNIA AEREA DEL SUD PACIFICO 2025 – Air Thaiti Nui informa: “Air Tahiti Nui è onorata di ricevere il titolo di Migliore Compagnia Aerea del Sud Pacifico per l’ottavo anno consecutivo. Questo titolo, assegnato in occasione della 22a edizione dei GT Tested Reader Survey Awards, organizzati dalla prestigiosa rivista di viaggi Global Traveler, è riconosciuto a livello mondiale nel settore dei viaggi d’affari e del lusso. Come ogni anno, la rivista Global Traveler elegge i principali attori del settore turistico globale: compagnie aeree, aeroporti, hotel e molte altre organizzazioni vengono premiate grazie all’importante sondaggio annuale che raccoglie il feedback di viaggiatori esperti, i lettori della rivista. Questa clientela esigente, abituata a viaggiare spesso e con servizi di alto livello, vota i propri brand e aziende preferiti in diverse categorie. Air Tahiti Nui collega il Pacifico meridionale ai quattro angoli del pianeta: Stati Uniti, Francia, Nuova Zelanda e Giappone. A bordo dei sui confortevoli e moderni “Tahitian Dreamliner” 787-9, offre ai suoi passeggeri un’avventura unica, una vera immersione nella calda atmosfera polinesiana”.

LOT POLISH AIRLINES VOLERA’ A MAIORCA PER L’ESTATE 2026 – LOT Polish Airlines informa: “LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, inizierà a volare verso Maiorca il 30 maggio 2026, ampliando ulteriormente la sua offerta di destinazioni soleggiate e balneari nel Mediterraneo per l’estate del prossimo anno. I voli da Varsavia saranno operativi tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. LOT Polish Airlines opererà su questa rotta con aeromobili Boeing 737 MAX 8 con due classi di servizio a bordo. La durata del volo è di circa 3 ore e 10 minuti. Maiorca è un’altra nuova destinazione per la compagnia aerea polacca nella regione del Mediterraneo. Infatti LOT Polish Airlines ha recentemente lanciato i voli per Salonicco e Malta, a cui seguiranno, nel 2026, Malaga (dal 15 gennaio), Bologna (dal 31 marzo) e Heraklion (dal 30 maggio). I nuovi voli per Maiorca possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita. Ulteriori informazioni su LOT Polish Airlines sono disponibili sul sito www.lot.com”.

AIRBUS INSERIRA’ L’AI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE FORZE ARMATE FRANCESI – La French Defence Procurement Agency (DGA) ha assegnato ad Airbus Defence and Space un contratto quadro del valore di 50 milioni di euro per l’integrazione di artificial intelligence components in weapons, information, communication and cybersecurity systems utilizzati dalle French armed forces. “Il contratto riguarda i sistemi informativi forniti da Airbus Defence and Space e Airbus Helicopters. In questo quadro, Airbus e la DGA stanno lavorando in collaborazione con la Ministerial Agency for Defence AI (AMIAD), creata nel maggio 2024 per consentire alla Francia di padroneggiare queste tecnologie ed evitare la dipendenza da altre nazioni. La prima fase di questo contratto consisterà nell’aumentare le capacità di Spationav, il French maritime surveillance system con AI elements che consentiranno la fusione automatizzata dei surveillance data da satellite systems e Spationav. Molti altri potenziali usi sono o saranno esplorati, in particolare nei campi dell’intelligence, della sicurezza informatica e della connettività, come l’assistenza in tempo reale nella gestione e nell’ottimizzazione delle reti di telecomunicazioni militari”, afferma Airbus. “Con la proliferazione di sensori (satelliti, radar, droni, smartphone, social network) che generano enormi quantità di dati, solo l’intelligenza artificiale può elaborarli in modo efficiente e rapido. L’obiettivo è far risparmiare tempo agli esseri umani nelle attività che già svolgono, nonché svolgere compiti che per gli esseri umani sono impossibili da completare, data l’urgenza della situazione o l’eccessivo volume di dati da elaborare. L’altra grande sfida associata all’intelligenza artificiale è la capacità di archiviare e strutturare tutti i dati che la alimentano utilizzando un’infrastruttura adeguata”, conclude Airbus.

QANTAS E JETSTAR AGGIUNGONO PIÙ VOLI E AEREI PIÙ GRANDI PER IL CONCERTO DEI FOO FIGHTERS – Qantas Group ha aggiunto quasi 1.500 posti extra sui voli da e per Launceston per aiutare i fan a raggiungere il concerto dei Foo Fighters il mese prossimo. La capacità aggiuntiva da Melbourne, Sydney e Brisbane include sei voli QantasLink aggiuntivi per Launceston, mentre Jetstar aggiungerà più posti di andata e ritorno low-cost, aggiungendo aerei più grandi sui servizi esistenti. I biglietti per il concerto del 24 gennaio sono ufficialmente in vendita da oggi, con migliaia di fan da tutto il paese che prenoteranno voli per la Tasmania per quello che sarà uno dei weekend di viaggio più affollati per lo stato da anni, in concomitanza con la festa nazionale dell’Australia Day di lunedì 26 gennaio. Centinaia di posti sono disponibili anche sui voli QantasLink per Devonport e Burnie, a breve distanza da Launceston. I posti aggiuntivi sono ora prenotabili. Qantas e Jetstar continueranno a monitorare attentamente la domanda e potrebbero valutare di aggiungere ulteriore capacità se necessario”. Il CEO di Qantas Domestic, Markus Svensson, ha dichiarato: “Il lungo weekend di gennaio è già uno dei periodi di viaggio più intensi per la Tasmania, quindi è in momenti come questi che dobbiamo aggiungere voli per aiutare i fan. Non appena il concerto è stato annunciato la scorsa settimana, abbiamo registrato un picco nelle prenotazioni e sappiamo che più fan vorranno assicurarsi il viaggio una volta prenotati i biglietti per l’evento. I servizi aggiuntivi offriranno a migliaia di appassionati più opzioni per raggiungere la Tasmania, con una maggiore capacità sui voli da città di tutto il paese. Come sempre, le tariffe più basse andranno esaurite rapidamente, quindi invitiamo i clienti a prenotare per tempo”.

AIR CANADA SI PREPARA AL NATALE CON IL SUO TRADIZIONALE SPOT NATALIZIO – Air Canada informa: “Come da tradizione, Air Canada celebra le festività natalizie con un nuovo spot: ‘Holiday Dreams Take Flight’. Lo spot di quest’anno si concentra su Dreams Take Flight, un’iniziativa di lunga data promossa da dipendenti, volontari, sponsor e dalla Air Canada Foundation. ‘Holiday Dreams Take Flight’ viene lanciato oggi in diverse versioni. Una combinazione di versioni da 90, 30 e 15 secondi sarà trasmessa sui social media e sulle piattaforme digitali”. “Mettiamo anima e corpo in ogni destinazione che creiamo per le nostre vacanze e questo ha un significato speciale per tutti noi di Air Canada”, afferma John Xydous – Director, Brand Strategy & Content Marketing at Air Canada. “Con ‘Holiday Dreams Take Flight’, presentiamo i viaggi che siamo orgogliosi di contribuire a rendere possibili per oltre mille bambini ogni anno, rendendo omaggio ai numerosi dipendenti e volontari, sia in attività che in pensione, che continuano a donare tempo ed energie a ‘Dreams Take Flight'”. “Da oltre 35 anni, ‘Dreams Take Flight’ offre a migliaia di bambini dai 6 ai 13 anni, che affrontano difficoltà fisiche, mentali o sociali, la possibilità di fare un viaggio da sogno verso destinazioni incredibili, come il Walt Disney World Resort. Ogni anno, otto voli charter di beneficenza partono da città di tutto il Canada, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile ricca di risate, meraviglia e avventura. L’iniziativa è gestita al 100% da volontari, con migliaia di dipendenti di Air Canada in prima linea. In qualità di orgogliosi partner, Air Canada e Air Canada Foundation forniscono a ogni evento un aereo, oltre a supporto e servizi aggiuntivi, per garantire che ogni viaggio sia un successo. In questa intensa stagione natalizia, Air Canada prevede di accogliere oltre un milione di clienti su oltre 5.000 voli verso oltre 180 destinazioni in tutto il mondo. Dal servizio di pasti festivi nelle lounge aeroportuali e su voli selezionati tra il 24 e il 25 dicembre, all’aggiunta di tocchi stagionali negli aeroporti e a bordo, i team di Air Canada si impegnano a rendere ogni viaggio festivo speciale ed emozionante per clienti e famiglie. La compagnia aerea ha inoltre ampliato la sua selezione di intrattenimento a bordo includendo una più ampia gamma di film natalizi, offrendo ai clienti più modi per rilassarsi e godersi le festività durante il volo”, conclude Air Canada.

ETIHAD FOR BUSINESS CONSENTE AI CLIENTI CORPORATE DI ACQUISTARE CARBON OFFSETS TRAMITE UNA NUOVA FUNZIONALITA’ – Etihad informa: “Sfruttando la sua attuale collaborazione con CarbonClick, Etihad Airways ha introdotto un nuovo miglioramento alla sua Etihad for Business (EYB) platform, consentendo ai clienti corporate di riscattare EYB credits per carbon-offsets direttamente tramite il portale Etihad for Business”. Javier Alija, Vice President Global Sales & Distribution, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo miglioramento offre ai nostri clienti aziendali uno strumento pratico per aiutarli a raggiungere i loro impegni ambientali volontari. Integrando le compensazioni di carbonio direttamente in Etihad for Business, semplifichiamo il processo per consentire ai clienti corporate di essere consapevoli delle proprie emissioni associate ai viaggi d’affari e di scegliere di adottare misure a sostegno dell’azione per il clima attraverso la gestione quotidiana dei viaggi”. “All’inizio di quest’anno, Etihad ha lanciato il fully digital Etihad for Business corporate programme, semplificando la business travel solution della compagnia aerea in un unico e intuitivo portale online. Attraverso questo portale, i clienti corporate possono gestire i propri viaggi, accedere ai dettagli dei contratti, monitorare le spese e riscattare crediti per un’ampia gamma di vantaggi. Nel prossimo anno il portale offrirà funzionalità più avanzate, come report automatici sulle performance, requisiti di livelli trasparenti, analisi in tempo reale e gestione semplificata dei contratti. I clienti corporate potranno riscattare crediti per upgrade, servizi prioritari, accesso alle lounge, bagaglio in eccesso e, ora, compensazioni di carbonio”, prosegue Etihad. “Abbiamo creato una piattaforma che mette il controllo direttamente nelle mani dei nostri clienti corporate”, ha affermato Alija. “La gestione dei viaggi d’affari dovrebbe essere semplice, non complessa. Il nostro portale offre un’esperienza self-service fluida che aiuta i clienti corporate a massimizzare il valore dei loro programmi di viaggio. Questa nuova carbon offset option supporta ulteriormente i clienti corporate nell’allineamento dei loro viaggi con i loro obiettivi ambientali”. “Con l’integrazione della carbon-offset redemption, Etihad for Business offre ora ai clienti corporate un meccanismo efficiente per supportare i loro obiettivi climatici, beneficiando al contempo della suite in continua espansione dei digital travel management tools di Etihad”, conclude Etihad.

EASA: ANA VIEIRA ELETTA NUOVO CHIR OF EASA MANAGEMENT BOARD – L’EASA informa: “Ana Vieira da Mata è stata eletta nuovo chair of EASA Management Board (MB). “Il MB riunisce i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione Europea ed è responsabile della definizione delle priorità dell’Agenzia, della definizione del bilancio e del monitoraggio delle attività dell’Agenzia. Il chair of the body è eletto dai suoi membri al suo interno. L’elezione si è svolta durante una riunione ordinaria del MB il 9 e 10 dicembre 2025. Ana Vieira da Mata è Chairwoman of the Board of Directors at the Portuguese Civil Aviation Authority ANAC. Era entrata a far parte dell’ANAC board nel 2021, dopo aver ricoperto una serie di incarichi presso l’autorità dal 2000 in poi”. “Sono onorata di essere stata eletta Chair of the EASA Management Board. Con questa nomina, mi impegno a sostenere l’EASA, gli Stati membri e la Commissione Europea nell’importante compito di garantire che l’aviazione sia realmente sicura per tutti i cittadini”, ha affermato. “Ana Vieira da Mata è la prima donna a ricoprire la carica di chair of the MB, il che significa che il board ora ha un all-female leadership team. Anelia Marinova, Director General at the Bulgarian Civil Aviation Administration, mantiene la sua carica di Vice Chair. Ana Vieira da Mata sostituisce Koen Milis, che ha lasciato l’MB all’inizio del 2025”, conclude l’EASA.

IATA: SONDAGGIO SULLO STANDARD ONE RECORD PER L’AIR CARGO – IATA ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto tra i cargo industry participants per valutare la consapevolezza, la preparazione e le esigenze del settore per l’implementazione di ONE Record come preferred data-sharing standard for air cargo a partire dal 1° gennaio 2026. I risultati principali mostrano livelli significativi di consapevolezza e preparazione tra gli intervistati, con: oltre il 70% degli intervistati ha mostrato consapevolezza di ONE Record; quasi il 50% ha indicato la sua preparazione. Il sondaggio ha inoltre indicato le aspettative degli stakeholder per il continuo supporto della IATA all’iniziativa in diverse aree chiave: il 78% accoglie con favore un maggior numero di pilots and demonstrations; il 75% è alla ricerca di ulteriori esempi da parte di colleghi e di apprendimento condiviso; l’80% chiede comunicazioni e indicazioni regolari sull’argomento. Tenendo presenti queste esigenze, IATA continuerà a supportare l’adozione di ONE Record: ampliando la partecipazione ai progetti pilota ONE Record; offrendo formazione, webinar e opportunità di certificazione; condividendo best practice ed esempi di implementazione; collaborando con le autorità di regolamentazione e i fornitori di servizi IT per contribuire ad allineare gli sforzi di adozione”. “Il messaggio dell’air cargo industry è chiaro: gli stakeholder si stanno muovendo con decisione verso ONE Record come standard preferito per la condivisione dei dati e si aspettano da IATA un supporto ancora più forte con l’accelerazione dell’adozione. Nei prossimi mesi amplieremo le opportunità di partecipazione ai progetti pilota ONE Record e rafforzeremo le nostre linee guida per l’adozione per i partner del settore. Allo stesso tempo, collaboreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e i fornitori di servizi IT per garantire l’allineamento necessario affinché ONE Record modernizzi i processi dell’air cargo e offra un valore aggiunto ai clienti”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

IATA: 1,2 MILIONI DI DOLLARI DI FONDI DELLE COMPAGNIE AEREE BLOCCATI PER IL RIMPATRIO – IATA informa: “IATA ha riferito che 1,2 miliardi di dollari di fondi delle compagnie aeree risultano bloccati al rimpatrio dai governi a fine ottobre 2025. Si è registrato un miglioramento marginale di 100 milioni di dollari dall’ultima segnalazione di aprile 2025. Del totale dei fondi bloccati segnalati, il 93% è bloccato in Africa e Medio Oriente (AME). IATA ha invitato i governi a revocare tutte le restrizioni al rimpatrio di valuta e a consentire alle compagnie aeree di accedere ai propri ricavi in dollari statunitensi derivanti da ticket sales, cargo sales e da altre attività, come garantito dai bilateral air service agreements e dagli obblighi previsti dai trattati. Le restrizioni includono procedure onerose per ottenere l’approvazione al rimpatrio, ritardi nell’ottenimento dell’approvazione, carenza o mancanza di valuta estera o altre limitazioni imposte da governi o banche centrali”. “Le compagnie aeree necessitano di un accesso affidabile ai propri ricavi in dollari statunitensi per mantenere operative le operazioni, pagare le bollette e mantenere la vitale connettività aerea. I governi si sono impegnati a un rimpatrio illimitato dei fondi tramite accordi bilaterali. Con margini bassi e costi significativi denominati in dollari, le compagnie aeree dipendono dal rispetto di tale impegno da parte dei governi. È inoltre nell’interesse dei governi promuovere il catalizzatore economico che le compagnie aeree forniscono collegando le loro economie a livello globale. Per questo motivo esortiamo i governi a facilitare un rimpatrio efficiente dei fondi delle compagnie aeree e a dare priorità a questo aspetto nelle allocazioni in valuta estera, anche in caso di scarsità di valuta”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “L’instabilità politica ed economica sono i principali fattori che determinano le restrizioni valutarie in Africa e Medio Oriente, con conseguenti ingenti somme di fondi bloccate. Riconosciamo che l’allocazione di valuta estera è una decisione politica difficile, ma i benefici a lungo termine per l’economia e l’occupazione superano il sollievo finanziario a breve termine”, ha concluso Walsh.

ETHIOPIAN AIRLINES VOLA A JIZAN – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines annuncia il lancio di un nuovo servizio passeggeri per Jizan, in Arabia Saudita, operativo dal 1° febbraio 2026. L’avvio del nuovo collegamento rafforza la presenza di Ethiopian Airlines nel Regno dell’Arabia Saudita, affiancando Jizan alle destinazioni già servite di Jeddah, Dammam, Riad e Medina e offrendo ai passeggeri ulteriori possibilità di connessione attraverso il vasto network globale della compagnia”. Commentando l’annuncio, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere Jizan, una delle principali città portuali del Regno dell’Arabia Saudita, al nostro network globale, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Medio Oriente e nella regione del Golfo. L’avvio di questo nuovo servizio contribuirà a intensificare i flussi commerciali e turistici e a rafforzare i legami tra le comunità attraverso la nostra rete internazionale, offrendo ai clienti collegamenti comodi e flessibili da e per Jizan. Ethiopian Airlines continuerà ad ampliare e consolidare la propria connettività tra le regioni e oltre”.

GE AEROSPACE: NUOVO ORDINE PER LE TURBINE LM2500 – GE Aerospace informa: “GE Aerospace Marine Engines & Systems ha ricevuto ordini per la fornitura di otto LM2500 marine gas turbine engines per i prossimi due cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke Flight III della U.S. Navy. Ogni cacciatorpediniere è alimentato da quattro motori LM2500, che forniscono la comprovata potenza di propulsione”.

GE AEROSPACE: 1.000 MOTORI TESTATI NELLA TRES RIOS TEST CELL IN BRASILE – GE Aerospace informa: “GE Aerospace annuncia un traguardo significativo per le sue attività in Brasile: il completamento del millesimo motore testato nella sua test cell all’avanguardia situata a Três Rios, nello stato di Rio de Janeiro. Questo risultato rafforza l’importanza strategica della test cell, la più grande e moderna dell’America Latina, entrata in funzione nel 2018. La test cell di Três Rios è specializzata in performance and reliability testing dei motori aeronautici più avanzati di GE Aerospace, come il GEnx e la famiglia LEAP (modelli 1-A e 1-B). Três Rios è una delle tre test cells che GE Aerospace gestisce in Brasile; le altre due si trovano a Petropolis e presso GIG International Airport in Rio de Janeiro”. “Raggiungere il 1.000° engine test dal 2018 dimostra non solo l’affidabilità delle nostre strutture, ma anche la fiducia che i nostri clienti globali ripongono nell’ingegneria brasiliana. Siamo estremamente orgogliosi di come Três Rios sia diventata un pilastro essenziale del GE Aerospace maintenance, repair and overhaul global network”, afferma Julio Talon, GE Aerospace Brazil MRO Leader. “Le attività brasiliane di GE Aerospace svolgono un ruolo fondamentale nella rete di servizi globali dell’azienda, supportando una base di oltre 30 clienti in tutto il mondo. Il raggiungimento del traguardo di 1.000 test a Três Rios consolida ulteriormente la posizione strategica dell’unità, con un LEAP-dedicated MRO shop la cui apertura è prevista il prossimo anno, adiacente alla test cell, ampliando la portata e la capacità dei servizi in loco”, conclude GE Aerospace.