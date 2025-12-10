KLM Cityhopper aggiorna tutti gli Embraer 195-E2

Il 6 dicembre, il primo upgraded Embraer 195-E2 operato da KLM Cityhopper è decollato per il volo per Porto.
“Tutti i 22 Embraer 195-E2 saranno dotati di quattro posti aggiuntivi in Economy Class. Ciò consentirà a KLM Cityhopper di trasportare più passeggeri e generare maggiori ricavi. Allo stesso tempo, le emissioni di CO2 per passeggero diminuiranno del 3% rispetto alla precedente configurazione dell’E195-E2.
Entro giugno 2026, un totale di 22 aeromobili saranno convertiti, aumentando la capacità da 132 a 136 posti. Anche gli aeromobili attualmente parcheggiati a Twente riceveranno il nuovo layout di cabina al loro rientro. Ciò significa che un aeromobile verrà convertito ogni cinque giorni lavorativi”, afferma KLM.
“L’aggiornamento è reso possibile riducendo le dimensioni del galley e ottimizzando il suo rifornimento. Ciò si traduce in una riduzione del peso del catering su ogni volo. KLM Cityhopper implementerà ora questo nuovo catering process su tutta la sua flotta, il che porterà a una riduzione annuale di 5 milioni di chilogrammi in catering weight. Ciò potrebbe far risparmiare fino a 160.000 chilogrammi di jet fuel all’anno”, prosegue KLM.
“I dipendenti di KLM Cityhopper sono stati coinvolti in questo miglioramento del processo per garantire che il nuovo layout sia pratico per l’equipaggio. Il comfort dei passeggeri e l’offerta di catering a bordo rimarranno invariati”, conclude KLM.
(Ufficio Stampa KLM)