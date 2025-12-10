Lufthansa Group lancia una nuova brand identity

Lufthansa Group si presenta oggi con un nuovo design.

“L’obiettivo della nuova brand identity è rendere più visibile la forza di Lufthansa Group. Per i clienti, l’offerta di servizi sarà raggruppata sotto il Group brand, rendendola ancora più chiaramente riconoscibile”, afferma Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer Lufthansa Group: “Lufthansa Group si sta evolvendo da un gruppo di compagnie aeree a integrated airline group. La nuova brand identity è quindi più di una semplice riprogettazione: è una pietra miliare strategica. In un contesto difficile, questo passaggio crea un’ancora visiva di fiducia per i nostri clienti. Un’identità visiva nel settore dell’aviazione deve fare molto di più che creare un’immagine accattivante. Rifletterà i nostri valori strategici di marca e una promessa che vogliamo fare ai nostri passeggeri attraverso tutti i nostri brands. La nuova brand identity consente un’esperienza di marca olistica, fornisce orientamento e rafforza l’identificazione con Lufthansa Group”.

“La nuova brand identity è riconoscibile dall’iconico logo della gru, che in futuro verrà utilizzato per il Gruppo senza il cerchio che lo circonda. Inoltre, è presente un nuovo font e una palette di colori ampliata con sei nuove tonalità. Quest’ultima rappresenta le diverse altezze da terra a cielo, per riflettere la diversità di Lufthansa Group.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group manterranno i propri marchi sotto l’egida del Group brand rafforzato. La dicitura “Member of Lufthansa Group”, che apparirà su tutti gli aeromobili appartenenti alle compagnie aeree del Gruppo, simboleggia l’unità delle singole compagnie aeree che operano con un brand diverso da Lufthansa. L’aggiunta è già stata introdotta quest’anno sulle carte d’imbarco digitali, sui siti web e su 160 aeromobili di diverse compagnie aeree di Lufthansa Group.

L’anno prossimo, il Lufthansa Group brand sarà visibile anche agli ingressi delle lounge in tutto il mondo, come già avviene a Roma, Milano e Bruxelles. La “Member of Lufthansa Group” label sarà inoltre visibile sui materiali aeroportuali, come le etichette bagaglio, e a bordo degli aeromobili”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group è il quarto airline group al mondo in termini di fatturato e dimensioni della flotta. Opera cinque compagnie aeree nazionali, altre compagnie aeree private orientate al turismo, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik e oltre 300 società controllate e affiliate sotto lo stesso tetto”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)